Răsturnare de situaţie în Dosarul Nordis. DIICOT extinde ancheta și instituie din nou sechestru pe apartamente şi terenuri

DIICOT a revenit asupra măsurilor asigurătorii în dosarul Nordis și a pus din nou sechestre pe bunurile companiilor Nordis Management și Nordis Mamaia, extinzând urmărirea penală pentru sute de noi plângeri.

Potrivit unor surse judiciare citate de G4Media, DIICOT a reinstituit sechestre pe apartamentele și terenurile deținute de companiile Nordis Management și Nordis Mamaia, parte a grupului imobiliar cunoscut pentru dezvoltările de pe litoral și din marile orașe.

Decizia vine după ce procurorul de caz a extins urmărirea penală împotriva celor două societăți, în baza a nu mai puțin de 231 de noi plângeri penale formulate de clienți. Prejudiciul suplimentar reclamat se ridică la 28,5 milioane de euro, sumă care se adaugă la pagubele deja investigate în dosar.

Săptămâna trecută, măsurile de siguranță luate anterior de procurori fuseseră anulate de judecătoarea Florina Rizescu, care a decis atunci ridicarea sechestrului instituit pe bunuri evaluate la aproape 90 de milioane de euro (inclusiv hotelul Nordis Mamaia, sute de apartamente, terenuri și locuri de parcare), precum și pe conturile și acțiunile patronilor și ale companiei mamă, Nordis Management.

În paralel, investigația DIICOT vizează un grup de persoane acuzate de infracțiuni grave: constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. Printre cei vizați se numără fondatorii Nordis, Emanuel Poștoacă și Vladimir Ciorbă, dar și fosta deputată PSD Laura Vicol, soția lui Vladimir Ciorbă.

Anchetatorii susțin că, prin diverse scheme financiare, patronii ar fi încasat 195 de milioane de euro de la clienți interesați să cumpere apartamente în ansamblurile rezidențiale Nordis și ar fi delapidat peste 70 de milioane de euro din aceste sume.

Sute de persoane care au plătit în avans pentru locuințe în complexurile Nordis se consideră astăzi păgubite, pentru că nu și-au primit apartamentele promise.

Inițial, inculpații au fost arestați preventiv la începutul lunii februarie 2025, însă după zece zile au fost eliberați. Ulterior, după șase luni, instanțele au ridicat inclusiv controlul judiciar și sechestrele asupra bunurilor, însă reinstituirea acestora acum ar putea schimba din nou situația juridică a companiilor implicate.