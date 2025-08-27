Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat, după o căsnicie de 22 de ani

Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat după mai bine de două decenii.

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.ro, prezentatorul Pro TV nu mai poartă verigheta de câteva luni și a evitat să mai facă referiri la Olivia, menționând în schimb doar cei doi copii ai cuplului, pe care a recunoscut că îi vede destul de rar.

Deși nici Andi Moisescu, nici Olivia Steer nu au confirmat oficial despărțirea, indiciile recente și schimbările din viața publică a prezentatorului par să confirme ruptura, consumată cu discreție, departe de atenția presei.

Cei doi s-au cunoscut în Ajunul Crăciunului din 2002, iar un an mai târziu au devenit un cuplu oficial. În 22 de ani de mariaj au crescut împreună doi băieți. Olivia rememora, în urmă cu câțiva ani, începutul poveștii lor: „Am descoperit atunci că avem multe în comun, că suntem singuri amândoi și că ne plăceam foarte tare.”

Recent, la lansarea grilei de toamnă PRO TV, Andi Moisescu a evitat să ofere detalii despre viața personală, glumind: „Hai să vedem asta (n.r. grila de toamnă a PRO TV) și îți spun după aia! Hahaha!”. Declarația a alimentat speculațiile privind divorțul, relatează Cancan.ro.

În timp ce Olivia Steer s-a retras complet din viața publică, Andi Moisescu rămâne una dintre personalitățile importante ale televiziunii românești.