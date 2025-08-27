search
Miercuri, 27 August 2025
„Oncologii vor fi condamnați pentru genocid". Lunga lista a controverselor lansate de Olivia Steer. Fosta vedetă TV si Andi Moisescu ar fi divorțat

Publicat:

Olivia Steer, fosta soție a prezentatorului TV Andi Moisescu, cunoscută inițial pentru cariera sa în televiziune, s-a remarcat în ultimii ani prin promovarea unui stil de viață alternativ, dar și prin pozițiile sale critice față de medicina convențională și alte subiecte importante, stârnind numeroase controverse. Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat după mai bine de două decenii.

Olivia Steer și Andi Moisescu ar fi divorțat după 22 de ani de căsnicie. FOTO: arhivă

Fostă prezentatoare TV, jurnalistă și scriitoare, Olivia Steer a devenit o figură controversată în spațiul public, mai ales prin mesajele transmise pe pagina sa de Facebook.

De-a lungul timpului, Olivia Steer a adoptat poziții dure privind medicina alopată, vaccinuri, comunitatea LGBT, iar lista poate continua.

Susținătoare a medicinei alternative

Aceasta a susținut că tratamentele alopate nu vindecă, ci, dimpotrivă, contribuie la îmbolnăvirea pe termen lung, pledând pentru terapii alternative și prevenția prin alimentație și stil de viață.

De asemenea, a avut un cuvânt de spus și împotriva tratamentelor recomandate în cazul cancerelor.

FOTO: Facebook/Ok Magazine

„M-am întâlnit cu un amic care avea încheieturile deformate de gută, la numai 40+. Dupa ce a încercat antiinflamatoare alopate, care au dat cu big fail, în mod lamentabil, omul a trecut pe extracte de mesteacan alb, turmeric si spirulina, care si-au facut treaba impecabil, în numai 3 luni. Mă uitam la mîinile lui complet refăcute, ca la Isus Christos mergînd pe ape: "Nu mai ai chiar nici un simptom?!? Nu te mai doare?!? Nu mai simti chiar nimic???", l-am întrebat. "Ba da, mi-a spus, simt ceva ... a doua zi, dupa şpriţ!" și a râs vesel, cu gura mare, ca la 20+”, scria Olivia Steer pe Facebook, în 2019.

Olivia Steer despre vaccinuri: „Mă ţin departe de ele”

Declarațiile sale împotriva vaccinurilor au stârnit reacții puternice din partea comunității medicale. Într-o emisiune televizată din 2014, aceasta afirma:

„Nu cred în ele pentru că toate vaccinurile au în compoziţia lor mercur şi aluminiu, o combinaţie fatală, care de cele mai multe ori dă probleme de sănătate copiilor, iar în cazurile mai grave autism. Mă ţin departe de ele.”

Opiniile sale au dus la apariția unor inițiative publice de contracarare, precum pagina „Stop Olivia Steer”, creată de studenți la Medicină pentru a combate informațiile considerate neavizate.

Poziția Oliviei Steer față de mamografii și testul Papanicolau: „Mamografiile sunt un truc murdar”

Controversele nu s-au oprit aici. Olivia Steer a pierdut definitiv procesul intentat europarlamentarului Ramona Strugariu, în martie 2025, după ce aceasta a numit-o „o imbecilă” și „o amenințare pentru sănătatea publică”, în contextul în care fosta soție a lui Andi Moisescu scrisese că nu își face mamografii și test Papanicolau.

În 2016, pe blogul său, ea declara: „Mamografiile sunt un truc murdar, o mașinărie de făcut bani, pe seama naivității și fricii de cancer a femeilor.”

Critici și pentru comunitatea LGBT

De asemenea, Olivia Steer a criticat comunitatea LGBT în 2016, afirmând că aceasta ar pune în pericol natalitatea și familia tradițională:

„România e în al 27-lea an de declin demografic și curând nu va mai plăti nici pensii, că nu va mai avea cine alimenta fondul. Între timp ne luptăm cu dezinfectanții diluați, statul mafiot și ofensiva organizațiilor LGBT, care nu mai vor doar dezincriminare (au primit-o imediat după '90), toleranță (le-a fost dată, nimeni nu le contestă dreptul de a avea relații și de a le afișa, în parade stradale chiar), recunoaștere (o au, iar la nivel artistic, din plin!), ci vor, de câțiva ani și la noi, căsătorii gay și drept de adopție. Asta înseamnă copii crescuți în spiritul homosexualității și deci, curând, o rată și mai mică a natalității. Cât mai e până la extincția totală, Dumnezeu știe... Poate cu încă un mic efort, puțin de tot.”

