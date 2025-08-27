search
Miercuri, 27 August 2025
LIVE TEXT Premierul Ilie Bolojan: „E normal ca președintele să vină la Guvern pentru discuții”. Când vor primi românii și vești bune

Premierul Ilie Bolojan a vorbit miercuri, 27 august, la Antena 3 CNN, despre măsurile finale din Pachetul 2, printre care și cele privind pensiile magistraților.

Premierul a declarat pentru Antena 3 CNN că președintele Nicușor Dan a discutat cu liderii Coaliției de Guvernare despre reforma pensiilor magistraților, mai exact despre formula „prin care să existe o perioadă de tranziție pentru cei care intră la pensionare după noile reglementări, adică la o vârstă standard de 65 de ani.

„Președintele a fost ieri într-o vizită de o jumătate de oră la Guvern, după ce a anunțat că vine pentru a vedea care este stadiul discuțiilor din coaliție pe acest pachet de reforme. Dar, în afara acestor aspecte generale, nu pot ca dintr-o discuție cu titlu privat să vin să fac dezvăluiri. Am învățat în toți acești ani că, dacă sunt aspecte care țin de un interes public cert, atunci sigur ele, fără niciun fel de probleme, pot fi comunicate. Dar a da știri pe surse, a face comentarii legate de aspecte care nu au, să spunem, un suport real, nu are niciun rost.

În ceea ce privește componenta de pachet 2, vă pot spune că am discutat cu domnul președinte aspectele care țin de stadiul negocierilor.

Eram într-o fază destul de avansată aseară, practic târziu am reușit să închidem aproape toate capitolele și, în această dimineață, toate detaliile au fost reglate, iar solicitarea dânsului pe componenta de magistrați, având în vedere propunerea legată de modificările la pensionarea magistraților, a fost să se găsească o formulă prin care să existe o perioadă de tranziție pentru cei care intră la pensionare după noile reglementări, adică la o vârstă standard de 65 de ani, astfel încât să nu existe o trecere bruscă. Acest lucru vom vedea în ce măsură îl putem integra, dar nu aceasta este problema de fond a acestui proiect de lege, ci celelalte aspecte care într-adevăr rezolvă problemele magistraților”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan/FOTO: Facebook
Ilie Bolojan/FOTO: Facebook

„Niciun sistem de justiție din Europa nu permite pensionarea magistraților la 48 de ani”

De asemenea, premierul a subliniat că trebuie rezolvate trei probleme majore, iar Pachetul 2 adresează două dintre ele. Potrivit acestuia, „este nevoie de o lege clară de salarizare, care să nu mai permită declanșarea de procese în cascadă pentru creșteri de salarii.” Bolojan a mai punctat că actualul sistem permite retragerea la doar 48 de ani, ceea ce nu există în alte țări europene și e o nedreptate ce trebuie corectată.

„Sunt trei aspecte de fond care trebuie rezolvate, două dintre ele le rezolvă practic acest pachet. Este nevoie de o lege clară de salarizare, care să nu mai permită declanșarea de procese în cascadă pentru creșteri de salarii. În acești ani am avut peste 23.000 de procese generate de magistrați, care, bineînțeles, au fost câștigate în cea mai mare parte și care au făcut ca statul român să plătească până acum cel puțin 2 miliarde de euro doar pentru diferențe salariale. Și mai avem de plătit încă aproximativ aceeași sumă. Este, deci, anormal să existe legi de salarizare neclare care să permită astfel de abordări, iar în această toamnă este necesar să venim cu legi de salarizare simple, clare și predictibile, inclusiv în sistemul de justiție, pentru a evita aceste situații.

Al doilea lucru foarte important este corectarea unei nedreptăți, și anume posibilitatea de pensionare foarte rapidă. Niciun sistem de justiție din Europa nu permite pensionarea magistraților la 48 de ani, așa cum permite sistemul nostru, după 25 de ani de vechime.

Al treilea element important pe care îl corectează acest proiect este stabilirea unei pensii rezonabile. Până acum, pensia în magistratură era egală cu ultimul salariu, ceea ce nu se întâlnește nicăieri, nici în sistemele juridice europene, nici în sistemele de pensii obișnuite. Gândiți-vă că o persoană care merge pe contributivitate ajunge, la final de carieră, să aibă o pensie care reprezintă între 45% și 55% din ultimul salariu.

Propunerea noastră este ca valoarea pensiei magistraților să nu depășească 70% din ultimul salariu. Acest lucru va face ca, față de pensia medie actuală din magistratură, care este de 4.800–5.000 de euro (ca să discutăm foarte deschis), pensia să coboare la aproximativ 3.500 de euro. Oricum, această pensie nouă va rămâne una foarte bună, raportată la pensia medie din România, care este de 550–600 de euro.

Acest pachet, că ne place sau nu, vine să corecteze niște nedreptăți acumulate în timp”, a mai precizat Bolojan.

Premierul, încrezător că Pachetul 2 va trece de CCR

În continuare, Ilie Bolojan se arată optimist că Pachetul 2 va trece de Curtea Constituțională (CCR), întrucât „se referă strict la ceea ce se va întâmpla în viitor, adică la pensiile care vor intra în plată după intrarea în vigoare a legii.”

„Încercăm să pregătim acest pachet cât mai bine, ținând cont de deciziile pe care Curtea Constituțională le-a emis de-a lungul anilor în acest domeniu - și nu sunt puține. Pachetul se referă strict la ceea ce se va întâmpla în viitor, adică la pensiile care vor intra în plată după intrarea în vigoare a legii. Sper ca, respectând toate deciziile Curții și legislația în vigoare, și argumentând mai clar, proiectul să aibă șanse mari să treacă de controlul constituțional.

Citește și: Reforme sub presiune. Guvernul Bolojan, prins între protestele profesorilor și ale magistraților. Sociolog: „Este un joc de putere”

Vă dați seama însă că, dacă un astfel de pachet ar fi respins de Curtea Constituțională, ar fi greu de imaginat că Guvernul ar mai avea legitimitatea de a corecta și alte nedreptăți acumulate. Dezechilibrele legate de pensionari nu se regăsesc doar în acest sistem, ci și în altele. Avem, de pildă, Ministerul de Interne sau serviciile de informații, unde există reglementări care permit pensionări prea rapide și care generează dezechilibre între pensie și salariu. Corecția propusă acum reprezintă, practic, un prim pas, dar ea ar trebui extinsă și în celelalte domenii, nu doar din motive de echitate, ci și dintr-o minimă nevoie de sustenabilitate a sistemului de pensii.

Din păcate, acest aspect care privește viitorul este adesea ignorat în dezbaterile despre pensii”, a mai afirmat premierul.

Autostrada spre Pașcani, inclusă în fondurile PNRR

În cadrul interviului, Bolojan a vorbit și despre problema autostrăzilor, asigurând că autostrada spre Pașcani a fost inclusă în fondurile din PNRR, însă tronsoanele Pașcani Iași-Ungheni sau Pașcani Suceava-Siret au fost incluse în fondurile pentru apărare.

„Mi-ați ridicat problema autostrăzii. Una din deciziile important pe care le-am luat pentru zona de est a României, Moldova și Bucovina, e includerea autostrăzii spre Pașcani în fondurile europene prin PNRR și practic, garanția terminării acestei autostrăzi până la sfârșitul anului viitor.

Dar pentru celelalte două bucăți de autostradă, de la Pașcani Iași-Ungheni sau Pașcani Suceava-Siret am căutat o nouă formulă de finanțare și le-am inclus în fondurile pentru apărare pe care le poate accesa România, pentru că putem finanța o componentă duală civilă militară, ele sunt o infrastructură de tip strategic, conectează România cu Ucraina și Moldova. Sper ca la toamnă când se va finaliza negocierea acestui pachet aceste două tronsoane să rămână acolo, altfel capacitatea naostră de a le finanța în următorii doi ani e redusă. Dacă sunt incluse aici există șanse mari ca în trei ani ele să fie gata. Nu e un lucru ușor.

Am contractat mai mult decât ne-am putut permite. A opri acum niște lucrări înseamnă costuri mai mari uneori de pază, de degradare, decât a le etapiza, a le prioritiza, a găsi alte formule. Căutăm formule de credite bancare pentru constructori pentru a continua aceste lucrări fără să afectăm deficitele bugetare”, a explicat premierul.

Ce spune premierul despre numele vehiculate la șefia SRI sau SIE

Întrebat despre numirile vehiculate la șefia SRI sau SIE, premierul a declarat că nu comentează „despre știri pe surse”.

„Nu fac comentarii despre știri pe surse și nici nu am transmis asfel de știri. Pentru conducerea serviciilor există o procedură, președintele României face aceste propuneri, Parlamentul le aprobă. Când domnul președinte va considera că e potrivit va avea un dialog cu reprezentanții partidelor politice din Parlament ca să se creeze o majoritate ca o dată o propunere făcută ea să aibă șansa să fe validată.

Sunt convins că în perioada următoare vor avea loc aceste discuții și se va găsi o formulă ca și în cazul serviciilor de informații să avem o conducere stabilă. Să mă apuc să fac acum comentarii de simpatii sau antipatii. Cei care ocupă funcții importante în statul român trebuie să fie loiali acestei țări și să se gândească la interesele strategice ale României. Sunt convins că se va găsi o soluție înțeleaptă pentru aceste propuneri”, a afirmat Bolojan.

Citește și: LIVE TEXT Proteste în Justiție, ziua 1. Magistrații, acuzați de haos și bătaie de joc. Ministrul anunță noi discuții

Potrivit surselor politice, vizita surpriză a președintelui Nicușor Dan la Guvern a avut ca scop și informarea primului ministru cu privire la intențiile sale de a numi noi șefi la SRI și SIE. Șeful statului i-ar avea în vedere pe avocatul Gabriel Zbârcea pentru șefia SRI și pe diplomatul Marius Gabriel Lazurca pentru șefia SIE.

De asemenea, întrebat cum vede implicarea președintelui în Executiv, premierul a răspuns că și acesta, atunci când a fost președinte interimar al României, a participat la ședințele Guvernului.

„E normal ca președintele să vină la Guvern și eu în calitate de președinte interimar am fost la Guvern, premierul, indiferent cine este se duce la Cotroceni, pentru că aici au loc discuții pe zonele în care competențele sunt partajate. Am mai explicat acest lucru. România își va valorifica la maxim potențialul întoteauna când președintele României, indiferent cine este, are o relație de colaborare respectuoasă cu premierul României, indiferent cine este. Doar așa România va putea fi reprezentată corespunzător în plan extern”, a explicat acesta.

Despre măsura privind interdicția cumulării pensiei cu salariul: „Sunt câteva domenii în care avem nevoie de o săptămână-două să identificăm problemele”

Întrebat de ce s-a renunțat la măsura privind interdicția cumulării pensiei cu salariul, premierul a declarat că măsura a fost amânată până la jumătatea lui septembrie.

„Nu s-a renunțat la ea, ci a fost amânată până pe la jumătatea lunii septembrie. Dacă se impune să faci o reducere, e normal să plece cel care are o sursă de venit și să plece cineva care nu are decât această sursă de venit. Sunt câteva domenii în care avem nevoie de o săptămână-două să identificăm problemele. Acum, se definitivează posturile în învățământ și sunt câteva specializări, câteva școli din România, să spunem din zona de urban mic, de rural, unde avem în anumite discipline un deficit de profesori de specialitate. În domeniul fizicii de exemplu, înțeleg că avem puțini profesori, și multe catedre sunt acoperite de profesori pensionari.

În această situație, dacă am fi aprobat fără să vedem efectele în toate domeniile, ar fi apărut o problemă și practic cei care lucrează astăzi din poziția de persoane în învățământ, acestea nu ar mai fi putut lucra. Avem anumite discipline, anumite specialități în spitale, tot în spitale mai mici, tot în urbanul mai mic, unde nu avem medici de specialitate care încă sunt acoperite de medici pensionari.”

