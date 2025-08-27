search
Miercuri, 27 August 2025
Motivul halucinant pentru care un bărbat și-a ținut tatăl mort în casă timp de 8 luni. Cum a ieșit totul la iveală

Publicat:

Descoperire macabră în localitatea Malu, județul Giurgiu. Un bărbat de 45 de ani este cercetat de polițiști după ce nu a anunțat decesul tatălui său, în vârstă de 84 de ani, și a continuat să-i ridice pensia lună de lună.

Localnicii sunt revoltați. FOTO: arhivă
Localnicii sunt revoltați. FOTO: arhivă

Totul a ieșit la iveală după ce un membru al familiei a sesizat poliția că nu i se permite să-și viziteze cumnatul. Oamenii legii au ajuns la locuința suspectului și au descoperit cadavrul bătrânului, decedat încă din ianuarie 2025, relatează Giurgiuveanul.ro.

„Astăzi, 27 august, poliţiştii Secţiei nr.5 Poliţie Rurală Giurgiu au efectuat cercetări privind sesizarea unui bărbat, cu privire la faptul că nepotul său nu i-ar permite accesul în locuinţa din localitatea Malu, judeţul Giurgiu, pentru a-şi vizita cumnatul. Din primele cercetări, a reieşit faptul că, un bărbat, de 45 de ani, din localitatea Malu, nu ar fi denunţat decesul tatălui său, un bărbat, de 84 de ani, care ar fi decedat în luna ianuarie 2025, încasând pensia acestuia fără drept. În urma examinării cadavrului, nu au fost descoperite urme de violenţă, constatându-se după efectuarea necropsiei că decesul a survenit din cauze naturale”, se arată într-un comunicat al IPJ Giurgiu.

Pe numele fiului au fost deschise dosare penale pentru ucidere din culpă, nedenunțare și înșelăciune, ancheta fiind coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

Vecinii sunt revoltați: „Așa ceva nu am mai auzit niciodată! Cum să-ți ții tatăl mort în casă doar pentru bani?”, conform presei locale din Giurgiu.

Cercetările continuă pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

