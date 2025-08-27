search
Miercuri, 27 August 2025
Adevărul
Cea mai mare fabrică de muniție din Uniunea Europeană a fost inaugurată. Investiția grupului german Rheinmetall

Publicat:

Germania devine centrul industriei europene de armament, odată cu inaugurarea celei mai mari fabrici de muniție din Uniunea Europeană.

A fost inaugurată cea mai mare fabrică de muniţie din UE. FOTO: AFP
A fost inaugurată cea mai mare fabrică de muniţie din UE. FOTO: AFP

Germania marchează un moment istoric în industria de apărare a Uniunii Europene, odată cu inaugurarea celei mai mari fabrici de muniție de pe continent. Noua uzină, construită de gigantul german Rheinmetall în localitatea Unterluß, aflată lângă Hanovra, reprezintă o investiție strategică de aproximativ 500 de milioane de euro.

La ceremonia oficială de deschidere, programată pentru miercuri, 27 august, vor participa personalități de prim rang: Armin Papperger, directorul general al Rheinmetall, ministrul german de Finanțe și vicecancelar Lars Klingbeil, ministrul Apărării Boris Pistorius, precum și secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit presei germane.

Construcția fabricii a început la începutul anului 2024, iar lucrările au fost finalizate într-un ritm accelerat, pentru ca testele operaționale să înceapă deja în al doilea trimestru al anului 2025. Deși producția la scară maximă este prevăzută abia pentru 2027, obiectivul fabricii este impresionant: până la 350.000 de proiectile de artilerie pe an.

Complexul industrial include două clădiri majore: una dedicată fabricării obuzelor de artilerie de 155 mm, iar cealaltă pentru încărcare, asamblare și ambalare. Odată operațională, uzina va genera peste 500 de locuri de muncă, consolidând economia locală.

Planurile Rheinmetall nu se opresc însă aici. Începând cu 2026, compania intenționează să dezvolte și producția de artilerie cu rachete la aceeași locație.

În paralel, grupul german derulează proiecte similare în alte state europene: în Bulgaria sunt pregătite două fabrici pentru praf de pușcă, obuze și drone, iar în Lituania a fost semnat un acord pentru o uzină de muniție de 155 mm, în valoare de 260 de milioane de euro.

În plus, compania presează pentru accelerarea proiectului franco-german MGCS (Main Ground Combat System), menit să dezvolte noua generație de tancuri europene. Toate aceste investiții reflectă trendul ascendent al industriei de apărare europene în contextul tensiunilor geopolitice actuale și al creșterii cererii de muniție.

Europa

