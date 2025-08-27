Un livrator nepalez din Capitală a fost lovit pe neașteptate cu pumnul pe stradă de un necunoscut. „Du-te înapoi în țara ta! Ești un invadator!”

Un tânăr nepalez, livrator de mâncare în București, a fost victima unui atac cu tentă rasistă. Agresorul, care l-a lovit pe neaşteptate cu pumnul și i-a strigat să „se întoarcă în țara lui”, a fost reținut de un polițist aflat în timpul liber.

Incidentul a avut loc marţi, 26 august, spre seară, pe o stradă din Capitală şi a fost relatat de polițistul-influencer Marian Godină pe pagina sa de Facebook.

Marți seară, un tânăr nepalez care lucra ca livrator de mâncare a fost atacat de un necunoscut pe o stradă din București. În timp ce se afla pe scuter, livratorul a fost urmărit de un bărbat care, după ce a pornit filmarea pe telefonul mobil, s-a apropiat și l-a lovit cu pumnul în față, fără ca acesta să apuce să reacționeze.

Șocat, cetăţeanul nepalez l-a întrebat pe agresor de ce îl atacă. Răspunsul primit a fost unul cu tentă xenofobă: „Du-te înapoi în țara ta, asta e problema!”, a spus bărbatul, adăugând apoi „Pentru că ești un invadator!”.

Nepalezul, vizibil speriat, a cerut ajutor trecătorilor. În acel moment, un polițist care tocmai ieșise din tură a observat incidentul de la distanță. Agentul l-a somat pe agresor să rămână pe loc, însă acesta a încercat să fugă, astfel că polițistul l-a urmărit și a reuşit să-l imobilizeze rapid.

Agresorul, care a încercat să-și justifice gestul susținând că „își apără țara”, a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arest.

Polițistul care a intervenit, agentul Andrei Jianu de la Secția 7, a fost felicitat public de colegul său, Marian Godină, într-o postare pe Facebook.

„Felicitări agentului de poliție Andrei Jianu pentru intervenția din timpul liber. Sper să vadă acest video și dl. Tanasă”, a scris Marian Godină, referindu-se la deputatul AUR Dan Tanasă, care i-a încurajat pe reţelele de socializare pe români să-i boicoteze pe imigranţii de la Glovo.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scria pe 19 august deputatul AUR, pe pagina sa de Facebook.

Cum comentează românii

Cazul a stârnit reacții puternice în mediul online, fiind privit ca un nou episod grav de violență cu substrat rasist în România.

* „M-a cuprins așa o tristețe interioară. Mama mea, fratele meu muncesc în străinătate și mă gândesc cum ar fi fost să fie loviți în față de un străin căruia nu i-au greșit cu nimic, doar pentru că muncesc acolo.

Mi se rupe sufletul pentru acel om.”

* „Demisia și dosar penal pentru instigare la violență și discriminare pentru deputatul pro rus.

Nu mai putem tolera mesaje instigatoare, toate vin cu efectul asta”

* „Bănuiesc că avem, în Codul Penal, cel puţin un articol care să acopere această faptă....

Şi nu mă refer numai la idiotul ăla care a dat cu pumnul, ci, mai ales, la cei care incită la aceste fapte.”

* „Cred că așa ar fi trebuit și englezii să ne facă nouă, cei ce lucrăm la ei în ţară, nu?Avem comportament de oamenii grotelor. Bietul om a venit să muncească cinstit, așa cum și noi ne ducem în alte țări să muncim. Doamne ce gândire!”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate la postarea poliţistului-influencer.