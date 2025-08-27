Partea patului pe care dormi îți poate dezvălui mai multe decât crezi

Crezi că alegerea părții patului pe care să dormi e doar un obicei lipsit de importanță? Psihologii și influencerii de pe TikTok spun că preferința ta ascunde mult mai mult: felul în care gestionezi stresul, modul în care privești viața și chiar atitudinea față de bani și relații. Stânga înseamnă echilibru și optimism, dreapta gândire strategică și control, iar apropierea de perete: căutarea siguranței.

Alegerea nu este, de cele mai multe ori, conștientă. Cuplurile ajung adesea să „negocieze” cine unde stă, dar, în timp, fiecare rămâne fidel aceleiași părți, indiferent de cameră sau hotel. Fenomenul a atras atenția creatorilor de conținut de pe TikTok, în special a lui Jordan Howlett, care a explicat de ce această alegere poate fi o oglindă a personalității.

Deși nu există un studiu științific amplu care să confirme legătura, milioane de oameni au rezonat cu descrierile făcute, recunoscându-se în tipologiile propuse.

Partea stângă - echilibru și optimism

Se spune că cei care dorm pe partea stângă a patului au o atitudine pozitivă și stabilitate emoțională. Ei par să facă față stresului mai ușor, să rămână calmi în momente tensionate și să vadă partea plină a paharului.

sunt persoane deschise, cooperante și prietenoase;

se adaptează mai ușor schimbărilor;

își mențin echilibrul interior chiar și în fața provocărilor majore.

În viața de zi cu zi, această alegere se traduce printr-un stil de viață mai relaxat, mai puțin conflictual și printr-o mai mare încredere în relațiile personale.

Partea dreaptă - gândire strategică și nevoia de control

Cei care aleg partea dreaptă tind să aibă o minte mai analitică și precaută. De multe ori, iau decizii bazându-se pe fapte și mai puțin pe instinct sau emoție.

sunt persoane cu o viziune pragmatică asupra vieții;

manifestă o nevoie crescută de control;

au tendința de a analiza riscurile și consecințele înainte de a acționa.

Unele observații au corelat această alegere chiar și cu un nivel mai ridicat al veniturilor, nu neapărat datorită norocului, ci perseverenței și gândirii strategice.

Citește știrea completă în Click!