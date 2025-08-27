Doi angajați au contribuit cu peste 100.000 de lei la pensia privată într-o singură lună. Au încasat venituri brute de câte 500.000 de euro

Doi angajați au contribuit cu peste 100.000 de lei la pensia privată într-o singură lună, după ce au încasat venituri brute de câte 500.000 de euro. Aceste date arată discrepanțe uriașe în contribuțiile la Pilonul 2.

Potrivit datelor obținute de Ziarul Financiar arată diferențe uriașe între veniturile românilor. În iunie, doi angajați au avut venituri brute de aproximativ 500.000 de euro fiecare, incluzând salariul și bonusuri, ceea ce le-a permis să contribuie cu peste 100.000 de lei la fondurile de pensii private Pilon 2.

În aceeași lună, majoritatea angajaților români au câștigat mult mai puțin: cea mai mare categorie de contribuabili activi, 1,1 milioane de persoane, avea salarii brute lunare de circa 3.000 de lei.

Bonusuri uriașe pentru puțini aleși

„O contribuţie la Pilonul 2 de peste 100.000 lei poate însemna foarte multe, inclusiv excepţii din categoria primelor şi bonusurilor anuale de performanţă pentru companii internaţionale prezente în România, care acordă aceste prime la închiderea anului financiar al companiei-mamă, adică în luna iunie, şi/sau poate reprezenta salarii compensatorii pentru disponibilizarea unui manager într-o astfel de companie“, explică Paula Rus, managing partner al companiei de recrutare în regim temporar Today Workforce.

Alți 11 români au avut venituri brute între 100.000 și 500.000 de euro, iar alți 13 între 16.800 și 100.000 de euro. Contribuția la Pilonul 2 reprezintă 4,75% din venitul brut lunar, ceea ce permite estimarea câștigurilor în funcție de sumele virate. Astfel, o contribuție de 100.000 de lei corespunde unui venit brut de peste 2,1 milioane de lei, echivalent cu aproximativ 425.000 de euro.

Majoritatea câștigă mult mai puțin

Cea mai numeroasă categorie de participanți activi, 1,1 milioane de persoane, adică aproximativ un sfert din total, a avut câștiguri brute între 840 și 1.260 de euro. În comparație, salariul mediu brut în România este de circa 1.800 de euro.

Paula Rus subliniază importanța raportării cifrelor și la procentaje: „Practic, cei care contribuie cu peste 1.000 de euro lunar (estimare pe baza datelor din iunie) reprezintă 0,06% din numărul total de contribuabili, cu o contribuţie totală estimată la cca 1,35% din fondul lunar. Nucleul de echilibru al fondului (60,16% din totalul contribuabililor, aferent unui procent valoric de cca 61,5% din fond) provine din următoarele categorii de contribuabili: Angajaţi cu venit brut lunar între 10.547–21.053 lei (19,83% din numărul contribuabililor, cca 34,54% din totalul fondului lunar); Angajaţi cu venituri între 4.232–6.326 lei (24,84% din numărul contribuabililor şi cca 14,40% din valoarea fondului); Angajaţi cu venituri lunare brute între 6.337–8.421 lei (15,53% din numărul contribuabililor şi cca 12,62% din valoarea fondului)“.

Datele arată clar că România are un sector restrâns de angajați extrem de bine plătiți, în timp ce majoritatea salariaților trăiesc cu venituri modeste, iar contribuțiile lor la fondurile private de pensii sunt proporțional reduse.