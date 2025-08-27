Este oficial. Într-un oraş din România se va construi cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume. 700 de noi locuri de muncă

România va construi, împreună cu gigantul german Rheinmetall, cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume.

Investiția, estimată la 535 de milioane de euro, a fost oficializată prin semnarea cadrului contractual de către ministrul Economiei, Radu Miruță, și promite 700 de noi locuri de muncă la Victoria, în județul Brașov.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a anunțat miercuri că, împreună cu Rheinmetall, cel mai mare producător european de armament, va fi construită în țara noastră o fabrică de pulberi pentru muniție considerată „cea mai performantă din lume”. Valoarea proiectului se ridică la 535 de milioane de euro.

„Astăzi, în Germania, ca reprezentant al Guvernului României, ministrul Radu Miruță a definitivat cadrul contractual pentru realizarea, la Victoria (județul Brașov), a unei investiții strategice: o fabrică de pulberi pentru muniție, construită de la zero, care are șansa să fie cea mai performantă din lume”, se precizează într-un comunicat al ministerului.

Investiţia va genera 700 de noi locuri de muncă

Noua fabrică va fi ridicată de la zero la Victoria, în județul Brașov. Construcția este programată să înceapă în 2026 și să dureze trei ani. Potrivit autorităților, investiția va genera circa 700 de locuri de muncă directe și va asigura României materia primă necesară industriei de armament.

„România devine jucător regional în domeniul apărării, într-un moment în care războiul lui Putin ne amintește zilnic cât de important este să fim pregătiți”, subliniază ministerul.

Radu Miruță a arătat că negocierile au fost intense, dar esențiale pentru obținerea unor condiții avantajoase pentru statul român.

„Când am preluat mandatul, am găsit un contract cu prevederi comerciale considerate «bătute în cuie». Nu am putut accepta condiții mai puțin avantajoase decât avem azi pentru România. Azi, am demonstrat că, dacă negociezi corect și ferm, se poate schimba și ceea ce alții spuneau că e imposibil”, a afirmat ministrul Economiei.

În urma redeschiderii discuțiilor, România a obținut mai multe beneficii: drept de veto asupra deciziilor majore, obligativitatea implicării furnizorilor români în proiect, costuri de licență corecte și o participație clar cuantificată pentru statul român. Negocierile au adus, de asemenea, o economie de peste 93 de milioane de euro la bugetul public.

„Acest rezultat a fost posibil cu sprijinul Administrației Prezidențiale și al prim-ministrului, dar și datorită unei echipe de profesioniști pregătiți, consilierului ministrului pe probleme de dezvoltare, Remus Cotuț, care și-a câștigat respectul partenerilor germani”, se mai arată în comunicatul oficial.

Și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a felicitat modul în care au fost renegociate condițiile contractuale:

„Felicitări colegului meu, Radu Miruță, pentru seriozitatea și fermitatea cu care a renegociat termenii acestui contract strategic. Față de forma contractuală pe care a preluat-o actualul ministru, negocierile au dus la o economie pentru statul român de peste 93 de milioane de euro”, a scris Moșteanu pe pagina sa de Facebook.