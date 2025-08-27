search
Miercuri, 27 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Alertă la doar câțiva kilometri de granița României. Pantera neagră ar fi fost văzută din nou în Bulgaria

0
0
Publicat:

Autoritățile din regiunea Silistra, Bulgaria, au intrat în alertă astăzi, după ce un localnic a raportat prezența unei pantere negre în apropiere de Tutrakan, la doar câțiva kilometri de granița cu România.

Sesizarea a fost făcută luni după-amiază, 25 august. FOTO: Pexels
Sesizarea a fost făcută luni după-amiază, 25 august. FOTO: Pexels

Guvernatorul regional Iliyan Velikov a confirmat pentru publicația Novinite că sesizarea a fost făcută luni după-amiază, 25 august, între satele Shumenci și Bogdantsi. Poliția a verificat zona în aceeași seară, dar nu a descoperit urme ale animalului.

Acesta este cel mai recent episod dintr-o serie de alerte similare înregistrate în nordul Bulgariei în ultimele luni. Experții susțin că așa-numita „panteră neagră” ar fi, de fapt, un leopard melanistic, un animal nocturn și greu de reperat, care preferă zonele stâncoase și izolate.

În România, animalul a fost văzut ultima dată la începutul lunii iulie, în județul Teleorman. Primul apel la 112 a venit pe 29 iunie, din localitatea Puieni, județul Giurgiu, unde un vânător a găsit urme suspecte pe malul Dunării. În aceeași noapte, un tânăr de 21 de ani a reclamat prezența felinelor în cartierul Istru din Giurgiu, la 40 km distanță.

Câteva zile mai târziu, alte semnalări au fost înregistrate în localitatea Năsturelu, județul Teleorman. De fiecare dată, jandarmii au intervenit, însă fără succes.

Potrivit unor surse locale, felina, semnalată inițial în regiunea Shumen, ar fi scăpat de pe o proprietate privată din Bulgaria.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă
digi24.ro
image
Un nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
stirileprotv.ro
image
MISTERUL mașinii cu numere de București, care l-a plimbat pe MACRON prin Chișinău
gandul.ro
image
Avertisment! Inteligenţa artificială devine o unealtă majoră pentru infracţiuni
mediafax.ro
image
Massimo Moratti, președintele de legendă al lui Inter Milano, a ajuns la terapie intensivă!
fanatik.ro
image
Două cupluri de români au murit într-un Audi cu volan pe dreapta, strivit între copaci, lângă o șosea din Germania
libertatea.ro
image
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor
digi24.ro
image
Un agent FIFA ar putea deveni noul șef al SRI: i-a salvat pe Dragomir și Sandu într-un moment-cheie
gsp.ro
image
Contractul carierei: ”desființată” pentru cum se îmbracă, va prezenta în premieră o emisiune celebră
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
antena3.ro
image
Revolta bugetarilor cu salarii uriaşe faţă de tăieri. "Lucrătorii de acolo sunt profesionişti"
observatornews.ro
image
Escorta de lux ucisă în Italia ar putea fi deshumată. Mama Denisei crede altcineva că a fost îngropat în locul fiicei sale: 'Nimeni nu a
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Un nou lanț de magazine cu prețuri mici intră pe piața din România. În ce orașe vor fi deschise
playtech.ro
image
Povestea Ioanei, sportiva din Sibiu care a înotat între două continente pentru Sebi, un copil cu autism. Ce a pățit a doua zi după gestul eroic
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali s-a hotărât: pune pe masă pentru Louis Munteanu o sumă fără precedent în istoria SuperLigii
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
Cu câți kilometri pe oră poți depăși viteza legală fără să fii amendat în 2025. Noul Cod Rutier a fost modificat
kanald.ro
image
Andi Moisescu a divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
playtech.ro
image
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
Controverse privind ora de iarnă 2025. Decizia Uniunii Europene vizează şi România!
romaniatv.net
image
România devine jucător pe piața mondială a armelor. Mișcare strategică alături de nemți
mediaflux.ro
image
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
Bombă în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat în mare secret, după 22 de ani de căsnicie
click.ro
image
Serialul de pe Netflix care te ține cu sufletul la gură. Fiecare episod te provoacă să-ți pui întrebări morale neașteptate
click.ro
image
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Rosii umplute Sursa foto shutterstock 2353575893 jpg
Roșii umplute cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
Cazinoul din Mamaia. Carte poștală din colecția Andrei Ștomff (© cartipostale.cimec.ro)
Cazinoul din Mamaia - o bijuterie uitată, readusă la viață
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
Bombă în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat în mare secret, după 22 de ani de căsnicie

OK! Magazine

image
Prințesa Lilibet a crescut. Cea mai recentă imagine o arată drept o domnișoară suplă, cu părul lung și roșcat

Click! Pentru femei

image
La 60 de ani, și-a făcut testamentul și nu l-a inclus nici măcar pe unicul ei copil!

Click! Sănătate

image
Oncolog: Simptom la nivelul gurii ce indică risc de cancer