Alertă la doar câțiva kilometri de granița României. Pantera neagră ar fi fost văzută din nou în Bulgaria

Autoritățile din regiunea Silistra, Bulgaria, au intrat în alertă astăzi, după ce un localnic a raportat prezența unei pantere negre în apropiere de Tutrakan, la doar câțiva kilometri de granița cu România.

Guvernatorul regional Iliyan Velikov a confirmat pentru publicația Novinite că sesizarea a fost făcută luni după-amiază, 25 august, între satele Shumenci și Bogdantsi. Poliția a verificat zona în aceeași seară, dar nu a descoperit urme ale animalului.

Acesta este cel mai recent episod dintr-o serie de alerte similare înregistrate în nordul Bulgariei în ultimele luni. Experții susțin că așa-numita „panteră neagră” ar fi, de fapt, un leopard melanistic, un animal nocturn și greu de reperat, care preferă zonele stâncoase și izolate.

În România, animalul a fost văzut ultima dată la începutul lunii iulie, în județul Teleorman. Primul apel la 112 a venit pe 29 iunie, din localitatea Puieni, județul Giurgiu, unde un vânător a găsit urme suspecte pe malul Dunării. În aceeași noapte, un tânăr de 21 de ani a reclamat prezența felinelor în cartierul Istru din Giurgiu, la 40 km distanță.

Câteva zile mai târziu, alte semnalări au fost înregistrate în localitatea Năsturelu, județul Teleorman. De fiecare dată, jandarmii au intervenit, însă fără succes.

Potrivit unor surse locale, felina, semnalată inițial în regiunea Shumen, ar fi scăpat de pe o proprietate privată din Bulgaria.