Femeie bolnavă de cancer, ucisă în bătaie de soțul ei. Bărbatul a fugit din țară imediat după atac, alături de amantă

O femeie de 51 de ani, bolnavă de cancer în stadiu avansat, a murit marți dimineață, 26 august, în secția de Terapie Intensivă a Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iași.

Potrivit anchetatorilor, soțul acesteia, în vârstă de 53 de ani, a agresat-o cu sălbăticie, lovind-o cu pumnii și picioarele. Bătăile ar fi avut loc pe fondul geloziei. Ambii soți erau implicați în alte relații, iar scandalul ar fi izbucnit după ce bărbatul, întors acasă din străinătate, a amenințat-o că o va ucide, relatează Știrile Pro TV.

După atac, agresorul a fugit din țară împreună cu amanta lui, o femeie de origine bulgară, și s-a refugiat în Austria. Tragedia s-a produs în comuna Bălțați, județul Iași.

Victima a fost găsită a doua zi de partenerul ei, în stare de inconștiență și plină de sânge. Acesta a sunat imediat la 112, însă medicii de la spital nu au mai reușit să o salveze.

Vecinii confirmă că violențele erau frecvente, iar femeia depusese plângeri anterioare la poliție. „Era o fată liniștită, foarte cuminte. Nu au copii, era și bolnavă. Nu-i normal, nu te împaci, desparte-te și gata”, a declarat o vecină.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași au deschis dosar pentru omor, iar suspectul urmează să fie dat în urmărire internațională. Dacă va fi prins și găsit vinovat, riscă până la 25 de ani de închisoare.