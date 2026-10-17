 Un străin vrea să cumpere o casă în România pentru a se muta cu iubita româncă, dar dobânda de 9,7% l-a revoltat. Ce i-au recomandat internauții | adevarul.ro
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Un străin vrea să cumpere o casă în România pentru a se muta cu iubita româncă, dar dobânda de 9,7% l-a revoltat. Ce i-au recomandat internauții

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Un cetățean al Uniunii Europene care vrea să cumpere o casă în România pentru a se muta împreună cu iubita sa româncă este nemulțumit de oferta primită de la o bancă. Instituția i-ar fi propus un credit ipotecar de 500.000 de lei, cu o dobândă de 9,7%, condiții pe care bărbatul le consideră exagerate. Acesta a cerut sfaturi pe Reddit, unde mai mulți utilizatori i-au recomandat să încerce la alte bănci sau să apeleze la un broker de credite.

Un străin vrea să cumpere o casă în România FOTO Shutterstock
Un străin vrea să cumpere o casă în România FOTO Shutterstock Foto: arhivă, adevărul

Bărbatul a explicat că este cetățean al Uniunii Europene, dar nu are cetățenie română. 

„Mă gândesc să cumpăr o proprietate în România și aș aprecia câteva sfaturi sau opinii din partea voastră. (...)Veniturile mele sunt foarte mari în comparație cu salariile din România, așa că am presupus că nu ar trebui să fie prea dificil să obțin un credit ipotecar, atât timp cât îndeplinesc criteriile obișnuite privind capacitatea de rambursare”, a scris acesta în postarea publicată pe Reddit.

Străinul a explicat și motivul pentru care vrea să se stabilească în România: iubita sa, cu care are o relație de lungă durată, este româncă, iar cei doi își doresc să locuiască împreună în țară. „Motivul pentru care vreau să cumpăr o casă în România este faptul că iubita mea, cu care am o relație de lungă durată, este de aici, iar obiectivele noastre sunt aceleași: ne dorim să ne mutăm în România”, a precizat el.

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Foto: captură reddit

Dobândă de 9,7% pentru un credit de 500.000 de lei

El spune că a întâmpinat dificultăți în găsirea unei bănci dispuse să-i acorde un credit ipotecar în condiții pe care le consideră rezonabile. Până acum, singura ofertă identificată ar fi fost pentru un împrumut de 500.000 de lei, cu o dobândă de 9,7%.

„Cu toate acestea, îmi este greu să găsesc o bancă dispusă să-mi ofere un credit ipotecar în condiții rezonabile. Până acum, singura opțiune pe care am găsit-o este limitată la 500.000 de lei, cu o dobândă de 9,7%, ceea ce, în opinia mea, este absolut exagerat”, a scris acesta.

Solicitantul a recunoscut că băncile pot avea cerințe mai stricte atunci când analizează veniturile obținute în străinătate, dar consideră că salariul său ar trebui să conteze în evaluarea dosarului.

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„Înțeleg că băncile pot avea cerințe mai stricte în cazul veniturilor obținute în străinătate, dar mi se pare surprinzător că un salariu mare, câștigat într-o țară a UE, nu pare să conteze prea mult”, a mai spus el.

În postare, bărbatul a cerut recomandări privind băncile care acordă credite ipotecare cetățenilor UE fără cetățenie română și instituțiile care acceptă venituri obținute în alte state membre. De asemenea, a întrebat dacă limita de 500.000 de lei și dobânda de 9,7% sunt condiții obișnuite în astfel de situații.

Ce i-au recomandat internauții

Postarea a adunat mai multe reacții. Unii utilizatori i-au recomandat să nu accepte prima ofertă și să solicite condiții de finanțare de la alte bănci.

„Băncile din România sunt cunoscute pentru dobânzile foarte mari. Sfatul meu: nu o face”, a scris un utilizator. 

„Dacă ai venituri foarte mari, te-ai putea califica pentru servicii de private banking la unele dintre băncile din România. Discută cu ele și vor găsi o soluție pentru tine”, i-a recomandat altcineva.

Alți internauți au sugerat că dobânda de 9,7% ar putea fi influențată de mai mulți factori, inclusiv perioada pentru care este fixată dobânda și raportul dintre valoarea împrumutului și cea a proprietății.

Un comentator care afirmă că lucrează în domeniul creditelor ipotecare i-a recomandat să nu încerce să găsească singur o ofertă.

„Nu căuta singur. Există mii de brokeri care te pot ajuta. Pentru tine, serviciul este gratuit, deoarece băncile le plătesc comisionul, iar ei știu mai bine unde ai putea obține o ofertă avantajoasă”, a scris acesta.

De ce ar putea fi dificil să obțină un credit

O altă persoană a atras atenția că veniturile din străinătate și faptul că solicitantul nu locuiește încă în România pot complica procesul de creditare.

„Veniturile din străinătate și faptul că nu locuiești încă aici reprezintă, sincer, una dintre cele mai dificile combinații pentru bănci. Asta nu înseamnă însă că ești blocat la o dobândă de 9,7%”, a scris acesta.

Autorul postării a precizat că iubita sa nu lucrează momentan în România, dar intenționează să se angajeze. Cei doi ar vrea să cumpere locuința înainte de mutare și dispun de un avans de aproximativ 20-30% din prețul proprietății.

Printre comentarii s-a numărat și o ofertă concretă de vânzare. Un utilizator a prezentat o casă tradițională din cărămidă, mobilată și locuibilă, situată în comuna Almașu Mare, din județul Alba, în Munții Apuseni.

Proprietatea are o livadă, anexe și un teren de aproximativ 1,75 hectare, iar prețul solicitat este de 89.000 de euro, negociabil. 

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