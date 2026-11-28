Ciprian Ciucu susține că alegerile prezidențiale din 2024 nu ar fi fost anulate dacă Marcel Ciolacu ajungea în turul al doilea. Primarul Capitalei afirmă că strategia PSD din campania electorală a contribuit la transferul unor voturi către Călin Georgescu.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu Foto: Inquam / George Călin

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, consideră că alegerile prezidențiale din 2024 nu ar mai fi fost anulate dacă Marcel Ciolacu, candidatul PSD de la acel moment, ar fi ajuns în turul al doilea.

Întrebat dacă scrutinul ar mai fi fost anulat în această situație, Ciucu a răspuns: „Nu. Asta e părerea mea”.

Primarul Capitalei a revenit apoi asupra răspunsului, afirmând că nu știe dacă fostul lider PSD a fost cauza, dar a criticat strategia electorală a social-democraților.

„Nu ştiu dacă din cauza lui, dar toată lumea s-a speriat pentru că a fost... E foarte greu ca să defineşti adevărul aici. Dar noi ştim cum nu a ajuns Marcel Ciolacu, prin strategia lor super deşteaptă, că s-au împuşcat în picior în timpul competiţiei şi au dat voturi la acel Georgescu. Dar nu poţi să ai o campanie electorală cu zero lei”, a declarat Ciprian Ciucu la Digi24.

Ciucu, despre factori externi și manipulare pe TikTok

Primarul Capitalei a afirmat că situația din campania prezidențială din 2024 a fost influențată de mai mulți factori, inclusiv din exterior. El a susținut că amploarea fenomenului și evoluțiile din timpul scrutinului au creat o situație neprevăzută pentru actorii politici.

„Deci au fost mai multe. Au fost factori externi, aşa cum am înţeles eu când a fost acea campanie electorală şi nu cred că s-ar mai fi anulat alegerile în turul doi. S-a speriat toată lumea pentru că era un fel de neprevăzut şi nimeni nu ştia, dom'le, ce ne-a lovit, pentru că acolo au fost foarte multe manipulări, foarte mulţi bani băgaţi în Tik-Tok”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Primarul nu a detaliat la ce factori externi se referă, însă a făcut trimitere la manipularea din mediul online și la banii investiți în promovarea pe TikTok.

Raportul AUR privind anularea alegerilor prezidențiale

Declarațiile lui Ciprian Ciucu vin în contextul publicării unui raport propriu al AUR privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Documentul, intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni”, are 432 de pagini și a fost realizat de deputata Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților.

Raportul contestă legalitatea deciziei Curții Constituționale din 6 decembrie 2024 și susține că documentele analizate nu demonstrează existența unei ingerințe a Federației Ruse în procesul electoral. AUR solicită verificarea activității mai multor instituții, printre care CCR, SRI, SIE, MAI și STS, precum și a fostului președinte Klaus Iohannis.

Președintele Nicușor Dan a respins concluziile raportului AUR, susținând că documentul nu aduce elemente noi în dezbaterea privind anularea alegerilor prezidențiale. Șeful statului a făcut trimitere la comunicatul Administrației Prezidențiale, în care sunt prezentate argumentele privind decizia Curții Constituționale.

„Din respect pentru vizitatorul nostru, punctul meu de vedere l-aţi avut în comunicatul de presă pe care l-am susţinut, care, aşa cum spune în primele cinci cuvinte, acest raport nu aduce nimic nou. Şi putem să discutăm în detaliu, cu altă ocazie”, a declarat Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, pe 24 noiembrie.