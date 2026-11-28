Spaniolii sunt chemați duminică la urne într-un scrutin anticipat care ar putea duce la formarea unui guvern de dreapta susținut de partidul extremist Vox, pentru prima dată de la revenirea țării la democrație, după moartea lui Francisco Franco, în 1975.

Spania votează într-un scrutin care ar putea readuce extrema dreaptă la guvernare Foto: Shutterstock

Spaniolii votează duminică, 29 noiembrie, în cadrul unor alegeri legislative anticipate convocate de premierul socialist Pedro Sánchez, deși scrutinul următor era programat inițial pentru vara anului viitor, potrivit The Guardian.

Decizia de organizare a alegerilor anticipate a venit în octombrie, după ce Partidul Popular (PP), formațiunea de extremă dreapta Vox și partidul separatist catalan Junts au respins proiectul de măsuri urgente propus de guvern pentru combaterea crizei locuințelor.

Situația de pe piața imobiliară a provocat nemulțumiri puternice în rândul populației, în special după cazul unei femei în vârstă de 87 de ani, María del Carmen Abascal, evacuată din locuința sa din Madrid în septembrie, pentru că nu a mai putut suporta majorarea cu 230% a chiriei solicitată de fondul de investiții care cumpărase apartamentul.

În urma protestelor din mai multe regiuni, guvernul minoritar condus de Sánchez a pregătit un pachet de măsuri pentru îmbunătățirea accesului la locuințe. Printre propuneri s-au numărat interzicerea evacuărilor până în 2030 și reglementarea închirierilor temporare și a camerelor.

Premierul a mizat pe faptul că respingerea acestor măsuri de către adversarii săi politici îi va putea aduce un avantaj electoral.

Cu toate acestea, sondajele indică un rezultat favorabil dreptei. Partidul Popular este creditat cu cele mai multe voturi, dar nu ar obține singur majoritatea parlamentară, ceea ce l-ar obliga să negocieze cu Vox.

Cele două formațiuni ar putea obține împreună o majoritate confortabilă în Congresul Deputaților, care are 350 de membri. Pentru majoritate sunt necesare 176 de mandate.

PP și Vox au transformat scrutinul într-un referendum împotriva premierului

Pedro Sánchez încearcă să prezinte alegerile drept o alegere între forțele progresiste și cele reacționare, avertizând că o eventuală victorie a dreptei ar însemna un regres pentru Spania.

În schimb, PP și Vox au transformat scrutinul într-un vot de sancționare a actualului premier, folosind termenul „sanchismo” pentru a critica stilul de guvernare al acestuia, pe care îl descriu drept oportunist, corupt și preocupat de interese proprii.

Campania lui Sánchez a fost afectată și de acuzațiile de corupție care vizează persoane din cercul său apropiat, dar și de modul în care guvernul a gestionat criza din Ceuta, în nordul Africii. Atunci, aproximativ 80.000 de persoane au trecut din Maroc în teritoriul spaniol în decurs de 48 de ore.

Un alt subiect folosit de opoziție a fost siguranța transporturilor, după ce 69 de persoane au murit la sfârșitul lunii octombrie într-un accident feroviar, al doilea accident mortal de tren produs în Spania în numai nouă luni.

Liderul PP, Alberto Núñez Feijóo, l-a criticat pe premier în timpul unei dezbateri televizate, afirmând că „Spania merită un prim-ministru decent, iar Sánchez nu este unul”.

De cealaltă parte, Sánchez a susținut că, în ciuda greșelilor făcute, țara se află într-o situație mai bună decât în 2018, când a preluat conducerea guvernului.

În plan electoral, PP promite reducerea taxelor și construirea unui milion de locuințe. Programul Vox include măsuri de dereglementare, politica de „remigrare” și acordarea priorității persoanelor născute în Spania în ceea ce privește accesul la locuințe și serviciile publice.

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Formațiunea condusă de Santiago Abascal propune, de asemenea, urmărirea penală a lui Sánchez și a guvernului său pentru presupuse fapte de trădare și infracțiuni împotriva securității statului, în legătură cu criza din Ceuta.

PP și Vox au contestat în ultimele zile corectitudinea și transparența scrutinului, lansând acuzații nefondate privind o posibilă fraudare a voturilor prin corespondență. Abascal a susținut, fără să prezinte dovezi, că premierul ar încerca să submineze democrația și să schimbe structura demografică a țării.

Vox reclamă agresarea unei consiliere în ziua dinaintea alegerilor

Pe fondul tensiunilor politice din campanie, Vox a anunțat că una dintre consilierele sale locale a fost agresată fizic în orașul Jaca, din provincia Huesca, relatează Libertad Digital.

Este vorba despre Marta Moreno, consilieră a formațiunii în cadrul administrației locale din Jaca. Incidentul ar fi avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, în timpul zilei de reflecție electorală, iar femeia ar fi suferit leziuni la unul dintre ochi.

Potrivit formațiunii conduse de Santiago Abascal, agresorul ar fi recunoscut-o și identificat-o pe Moreno în urma activității sale publice din cadrul administrației locale, iar atacul ar fi fost motivat exclusiv politic.

Vox a condamnat incidentul și a cerut tuturor formațiunilor politice să adopte o poziție publică împotriva agresiunii. Reprezentanții partidului au susținut că atacul nu este un caz izolat și l-au pus pe seama climatului de ostilitate față de formațiune, despre care afirmă că ar fi alimentat de stânga atât în dezbaterile parlamentare, cât și în spațiul public.

Formațiunea a criticat și lipsa unor reacții din partea celorlalte partide, susținând că violența împotriva reprezentanților săi riscă să fie tratată cu indulgență. Vox l-a criticat inclusiv pe premierul Pedro Sánchez, căruia îi reproșează că ar legitima, prin discursurile sale, o atmosferă de confruntare politică.

Câți români trăiesc în Spania

Spania găzduiește una dintre cele mai numeroase comunități de români din afara granițelor țării.

Potrivit Institutului Național de Statistică din Spania (INE), la 1 ianuarie 2025, în această țară locuiau 609.270 de cetățeni români, reprezentând 8,8% din totalul populației străine.

Românii reprezentau a treia cea mai numeroasă comunitate de cetățeni străini din Spania, după marocani, cu 968.999 de persoane, și columbieni, cu 676.534 de persoane.

Datele INE arată că numărul cetățenilor români a scăzut cu 11.193 față de anul precedent, când în Spania erau înregistrați 620.463 de români.

La nivelul întregii țări, populația Spaniei ajunsese la 49.128.297 de locuitori la începutul anului 2025, dintre care aproape 6,92 milioane aveau cetățenie străină.