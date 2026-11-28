O cercetare bazată pe aproape 3.000 de ore de monitorizare a scos la iveală o reacție surprinzătoare a inimii, care diferențiază reacţia organismului în timpul şofatului de cea care presupune alte activităţi sedentare.

Când stai la volan, inima reacţionează diferit faţă de alte activităţi sedentare. Foto: Freepick

A conduce maşina pare, la prima vedere, o activitate care nu presupune efort fizic. Cu toate acestea, atunci când stăm la volan, organismul nu se comportă la fel ca atunci când stăm pe canapea sau lucrăm la birou. Un studiu recent arată că, în timpul condusului, inima rămâne mai mult timp la un ritm peste nivelul de repaus decât în cazul altor activități sedentare.

Cercetarea, publicată în revista științifică Nature, sugerează că atenția permanentă, deciziile luate din mers și nevoia de a reacționa rapid solicită organismul chiar și atunci când șoferul stă nemișcat pe scaun. Oamenii de știință spun însă că nu se poate afirma, pe baza acestor rezultate, că fenomenul provoacă probleme de sănătate, dar că subiectul ar trebui aprofundat.

„Șofatul necesită atenție continuă, luarea unor decizii și disponibilitatea de a reacționa. Corpul poate sta pe scaun, dar mintea lucrează, iar inima reflectă aceste solicitări”, explică Ioannis Pavlidis, informatician la Universitatea din Houston.

Pentru a vedea cum reacționează organismul la volan, cercetătorii au urmărit timp de o săptămână 57 de adulți, respectiv 30 de bărbați și 27 de femei, cu o vârstă medie de 26 de ani.

Participanții au purtat ceasuri Apple Watch, care le-au înregistrat ritmul cardiac, în timp ce telefoanele mobile și un dispozitiv montat în mașină au adunat date despre activitățile și deplasările lor zilnice.

În total, au fost analizate aproape 3.000 de ore de înregistrări. Dintre acestea, peste 300 de ore au fost petrecute la volan, în aproape 1.000 de călătorii.

Datele arată că participanții au condus în 10,4% din timpul monitorizat și au făcut mișcare doar în 3,2% din acest interval. Cea mai mare parte a zilei, respectiv 86,4%, a fost ocupată de activități sedentare, altele decât șofatul.

Inima rămâne mai mult timp peste ritmul de repaus

La prima vedere, diferențele dintre condus și celelalte activități sedentare nu par mari: ritmul cardiac mediu a fost asemănător în ambele situații. Analiza detaliată a arătat însă că inima nu revine la fel de des la ritmul de repaus atunci când persoana se află la volan.

În timpul activităților sedentare obișnuite, ritmul cardiac a rămas peste nivelul de repaus în 81% din timpul monitorizat. În timpul condusului, proporția a ajuns la 94%.

Cu alte cuvinte, chiar dacă nu bate neapărat mai repede în medie, inima petrece mai mult timp într-o stare de activitate crescută. Cercetătorii au observat și că variațiile ritmului cardiac sunt mai mici la volan, iar revenirea la nivelul de repaus se produce de aproximativ două ori mai rar decât în timpul altor activități sedentare.

Diferența a apărut atât în zilele lucrătoare, cât și în weekend, ceea ce sugerează sugerează că nu poate fi pusă doar pe seama oboselii generate de programul zilnic sau a activităților specifice unei anumite zile.

Autorii studiului descriu acest tipar ca pe un mod distinct de funcționare a activității cardiace: ritmul inimii se menține mai constant peste nivelul de repaus pe durata condusului.

De ce reacționează organismul diferit atunci când şofăm

Explicația ar putea sta în ceea ce presupune, de fapt, șofatul. Chiar dacă șoferul rămâne așezat, trebuie să urmărească permanent traficul, să fie atent la ceilalți participanți la circulație, să anticipeze ce s-ar putea întâmpla și să ia decizii într-un timp foarte scurt.

Această stare de atenție continuă ar putea ține organismul într-o stare de activare mai constantă, iar activitatea inimii reflectă această solicitare. Spre deosebire de o activitate precum cititul sau privitul la televizor, condusul nu permite, în aceeași măsură, momente de relaxare și deconectare.

În timpul exercițiilor fizice, creșterea ritmului cardiac este o reacție firească și face parte din efortul prin care organismul își antrenează sistemul cardiovascular. La volan, inima poate rămâne la un nivel de activitate mai ridicat, dar corpul nu face mișcare și nu beneficiază de efectele pozitive ale exercițiului.

„Când inima lucrează mai intens în timpul exercițiilor fizice, acest lucru este, în general, benefic. Dar când lucrează mai intens în timp ce stăm la volan, nu obținem niciunul dintre beneficiile exercițiilor fizice”, a mai spus Ioannis Pavlidis.

Deocamdată, studiul nu stabilește dacă solicitarea observată poate duce, în timp, la afecțiuni cardiovasculare sau la alte probleme de sănătate. Cercetătorii consideră însă că subiectul merită investigat, mai ales în cazul celor care conduc zilnic multe ore, cum sunt șoferii profesioniști.