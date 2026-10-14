 România, campioană europeană la scumpirea locuințelor. Cât din salariu ajunge la bancă pentru un apartament | adevarul.ro
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Analiză România, campioană europeană la scumpirea locuințelor. Cât din salariu ajunge la bancă pentru un apartament

Analize Adevărul
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Prețurile locuințelor din România au crescut cu 14,4% în 2025, cea mai mare majorare dintre țările europene. Deși piața locală rămâne printre cele mai ieftine din Europa, cumpărarea unui apartament presupune un efort financiar considerabil. În București, rata unui credit ipotecar pentru un apartament cu două camere evaluat la 117.500 de euro reprezintă 55% din salariul mediu net la nivel național.

Blocuri din București
Prețul apartamentelor a crescut cu 14% Foto: arhivă

Prețul mediu al locuințelor din România a ajuns la 1.917 euro pe metru pătrat în 2025, în creștere cu 14,4% față de anul anterior, potrivit studiului Deloitte Property Index 2026. Aceasta a fost cea mai mare majorare dintre țările analizate, înaintea Croației, unde prețurile au crescut cu 14,3%, Slovaciei, cu 12,5%, și Ungariei, cu 10,9%.

În pofida scumpirilor, România se menține pe locul al patrulea în clasamentul țărilor europene cu cele mai ieftine locuințe, după Turcia, Serbia și Albania. În Luxemburg, țara cu cele mai scumpe locuințe dintre cele analizate, prețul mediu a ajuns la 9.160 de euro pe metru pătrat.

Studiul analizează piața rezidențială din 25 de țări, dintre care 20 membre ale Uniunii Europene. La nivel național, 19 dintre cele 22 de țări pentru care există date au înregistrat creșteri ale prețurilor în 2025.

În România, scumpirea locuințelor a fost determinată, în principal, de oferta limitată, potrivit Irinei Dimitriu, partener Reff & Asociații | Deloitte Legal și lider al serviciilor de consultanță pentru sectorul imobiliar din cadrul Deloitte România. Printre factorii indicați se numără blocajele din procesele de autorizare, restricțiile de reglementare și creșterea costurilor de dezvoltare.

Cât costă un apartament în București, Cluj-Napoca și Brașov

Cluj-Napoca este cea mai scumpă piață rezidențială din România, urmată de Brașov și București, potrivit datelor Deloitte pentru 2025.

  • Cluj-Napoca: 3.137 de euro/mp, în creștere cu 13,2% față de 2024.
  • Brașov: 2.156 de euro/mp, în creștere cu 13,6%.
  • București: 2.026 de euro/mp, în creștere cu 15,3%.

La aceste prețuri medii, un apartament de 50 de metri pătrați ar avea o valoare estimată de 156.850 de euro în Cluj-Napoca, 107.800 de euro în Brașov și 101.300 de euro în București.

Calculele sunt orientative și folosesc prețurile medii pe metru pătrat din studiu. Valoarea unei locuințe concrete depinde de zonă, anul construcției, starea imobilului și caracteristicile apartamentului.

Bucureștiul a înregistrat cea mai mare creștere procentuală dintre cele trei orașe, de 15,3%, însă Cluj-Napoca rămâne cea mai scumpă piață dintre cele analizate.

Cât din salariu ajunge la bancă pentru cumpărarea unei locuințe

Creșterea prețurilor se reflectă și în efortul financiar lunar al celor care apelează la un credit ipotecar.

Potrivit indicelui Ipotecare.ro, rata medie pentru un credit ipotecar pe 25 de ani, destinat cumpărării unui apartament cu două camere și o suprafață de 50 de metri pătrați în București, reprezenta în iulie 2026 echivalentul a 55% din salariul mediu net la nivel național. La începutul anului, raportul era de 54%.

Cât este rata pentru un credit ipotecar în România și cât în alte state europene

Pentru calcul, Ipotecare.ro a luat în considerare un preț de 117.500 de euro pentru apartament și o dobândă medie ipotecară de 5,50%, față de 5,55% la începutul anului.

Raportată la salariul mediu net din București, rata reprezenta 43% din venit. În iulie, salariul mediu net din Capitală era de 1.406 euro, potrivit datelor Institutului Național de Statistică citate în analiză.

În același timp, prețul apartamentului folosit în calculul indicelui a crescut cu 4,2% față de începutul lui 2026, iar salariul mediu net național din iulie a fost cu 5,5% mai mare decât în aceeași lună din 2025.

Potrivit estimărilor Ipotecare.ro, raportul dintre rată și salariul mediu național ar urma să se mențină în jurul valorii de 55% la începutul lui 2027, în ipoteza în care dobânda medie ipotecară rămâne la 5,50%.

Apartamentele din București costă cu aproximativ 69% mai mult decât în 2020

Comparația cu începutul lui 2020 arată cât s-a modificat piața rezidențială din Capitală în ultimii ani.

La începutul lui 2020, un apartament nou cu două camere, similar celui folosit în calculul indicelui Ipotecare.ro, avea o valoare medie de 69.500 de euro. În analiza pentru iulie 2026, prețul ajunge la 117.500 de euro, cu aproximativ 69% mai mult.

În aceeași perioadă, salariul mediu net la nivel național a crescut de la 668 de euro, valoarea înregistrată la începutul lui 2020. Dobânda medie ipotecară era atunci de 5,22%, comparativ cu 5,50% în prezent.

Cu toate acestea, raportul dintre rata medie și salariul net național a revenit la un nivel asemănător celui înregistrat înaintea pandemiei. Comparația se referă la un scenariu standard de creditare, nu la evoluția ratelor tuturor persoanelor care au contractat împrumuturi în această perioadă.

Cât costă chiriile în marile orașe din România

Pentru persoanele care nu cumpără o locuință, chiriile reprezintă un alt reper al costului locuirii. Potrivit Deloitte Property Index 2026, Bucureștiul are cele mai mari chirii medii dintre orașele românești analizate, urmat de Cluj-Napoca și Brașov.

  • București: 11,2 euro/mp pe lună.
  • Cluj-Napoca: 10,3 euro/mp pe lună.
  • Brașov: 9,3 euro/mp pe lună.

Pentru o locuință de 50 de metri pătrați, aceste valori ar însemna chirii lunare orientative de 560 de euro în București, 515 euro în Cluj-Napoca și 465 de euro în Brașov.

Sumele sunt calculate pe baza mediilor pe metru pătrat din studiu și nu reprezintă chirii publicate separat pentru apartamente de exact 50 de metri pătrați. Chiria efectivă depinde de amplasare, dotări și caracteristicile locuinței.

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