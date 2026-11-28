Edi Iordănescu a început aventura în Championship cu o remiză. Watford a încheiat fără goluri confruntarea cu Derby County, disputată în această seară, în cadrul etapei a 18-a.

Edi Iordănescu Foto: Imago Images

Deși Derby County ocupă ultima poziție în clasament, partida de pe Pride Park nu a fost deloc una ușoară pentru Watford. Cele două formații au avut o prestație echilibrată. Gazdele au reușit să pună ceva mai multă presiune, dar defensiva lui Iordănescu a rezistat și tabela a rămas neschimbată până la final.

Ocazii importante pentru Watford și gol anulat pentru Derby

Derby County a început mai hotărât partida și a încercat să pună presiune încă din primele minute, însă Watford a reușit să-i țină piept. Prima ocazie importantă a oaspeților a venit în minutul 14, când Traore a trimis un șut periculos, respins cu dificultate în corner de defensiva gazdelor. Derby a reușit să trimită mingea în plasă în minutul 20, dar arbitrul a anulat golul pentru un fault în atac.

Watford a răspuns printr-o nouă oportunitate importantă: în minutul 39, Kjerrumgaard a fost aproape de deschiderea scorului, însă fundașii adversi au intervenit în ultimul moment. Cele două echipe au intrat la cabine fără să marcheze.

Watford a ratat victoria în prelungiri

Derby a revenit mai periculos de la vestiare, iar Clark a trecut pe lângă gol în minutul 48, când șutul său a trimis mingea peste poarta apărată de Ravaglia. Șase minute mai târziu, gazdele au înscris din nou, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid. Formația lui Edi Iordănescu a continuat să reziste presiunii, deși Derby a mai avut o șansă importantă în minutul 69. Agyemeng a pătruns pe partea stângă, dar și-a închis prea mult unghiul și nu a reușit să îl învingă pe portarul Watford.

Finalul a fost tensionat. În minutul 89, gazdele au solicitat un penalty pentru un presupus henț în careul oaspeților, însă jocul a continuat. În Championship nu se folosește sistemul VAR, astfel că faza nu a fost verificată video. Watford putea da lovitura în prelungiri. În minutul 90+3, Bravo a avut o ocazie uriașă de a-i aduce victoria echipei sale, dar nu a reușit să îl învingă pe Zetterstrom. Scorul a rămas 0-0 până la fluierul final, iar Edi Iordănescu a debutat fără înfrângere pe banca formației engleze.