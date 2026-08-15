Declarație de dragoste pentru David Popovici, după victoria de la Europene

La o zi după ce David Popovici a scris istorie la Campionatele Europene, iubita sa, Taisia Nițuleasa, i-a transmis un mesaj emoționant în mediul online. Tânăra a publicat mai multe fotografii alături de campionul român, surprinse chiar în seara în care acesta a câștigat cursa de 200 de metri liber.

Mesajul de dragoste a venit la pachet cu două fotografii în care cei doi apar îmbrățișați, dar și cu o imagine din tribune. În aceasta, Taisia Nițuleasa flutură steagul României și zâmbește, vizibil emoționată și mândră de performanța iubitului său.

David Popovici și Taisia Nițuleasa formează un cuplu de aproximativ șase ani. Cei doi s-au cunoscut încă din perioada liceului, când învățau la Colegiul Național „George Coșbuc” din București, iar relația lor a continuat și după terminarea studiilor.

Tânăra a fost prezentă de-a lungul timpului la competițiile importante ale înotătorului și l-a susținut din tribune în momentele importante ale carierei sale. De această dată, mesajul publicat după victoria de la Campionatele Europene a venit la scurt timp după o nouă performanță importantă reușită de Popovici.