Joi, 7 Mai 2026
Adevărul
Șoc pe piața imobiliară: creditele s-au scumpit cu 3.400 de euro într-o singură săptămână din cauza cursului valutar

Cine vrea să își cumpere o locuință acum are parte de un șoc: din cauza creșterii euro, un credit pentru un apartament a devenit mai scump cu peste 3.400 de euro în doar o săptămână. Mai mult, băncile au ridicat ștacheta: acum îți cer mai mulți bani strânși pentru avans și un salariu mai mare ca să îți mai dea împrumutul.

Explozia cursului valutar a scumpit creditele ipotecare cu 12.500 lei într-o singură săptămână

Volatilitatea cursului leu/euro apărută în contextul crizei politice are un impact direct asupra românilor care își doresc să facă o achiziție imobiliară și mizează pe un împrumut pentru a deveni proprietari. 

Cu alte cuvinte, doar prin deprecierea leului în raport cu euro, costul unui credit de 100.000 de euro a crescut într-o săptămână cu 3.457 de euro, avansul necesar contractării împrumutului fiind cu peste 500 de euro mai mare.

În cazul unui apartament de 150.000 de euro, costul creditului a crescut doar din cauza cursului valutar cu 5.000 de euro, avansul necesar contractării împrumutului fiind cu 752 de euro mai mare.

Cursul valutar oficial a ajuns miercuri la 5,2688 lei/euro, cu 5 bani mai mult decât în ziua precedentă. Marți BNR a anunțat cu curs valutar de 5,2180 lei/euro, după ce luni, 4 mai, crescuse la 5,1998 lei/euro de la 5,0927 lei/euro cât era la data de 27 aprilie. Deprecierea monedei naționale în raport cu euro se traduce în locuințe mai scumpe, venituri mai mari pentru accesarea finanțării și, în definitiv, în bani mai mulți scoși din buzunar de români pentru plata ratelor.

Astfel, potrivit calculelor „Adevărul”, într-o singură săptămână, prețul în lei pentru un apartament care costă 100.000 de euro a crescut de la 509.270 lei (la data de 27 aprilie), la 519.980 lei la data de 4 mai (adică cu 2.103 euro mai mult decât pe 27 aprilie când cursul era 5,09 lei/euro), la 521.800 lei pe 5 mai (adică cu 2.460 euro mai mult decât pe 27 aprilie) și la 526.880 lei pe 6 mai (respectiv o scumpire a costului cu 17.610 de lei/3.457 euro).

Acest lucru înseamnă că și avansul necesar contractării unui credit ipotecar a crescut de la 76.390 lei (la 27 aprilie) la 79.032 de lei (la 6 mai), adică 2.642 de lei în plus, echivalentul a 519 euro (la cursul din 27 aprilie, data de referință luată în calcul).

De asemenea, prețul în lei pentru un apartament de 150.000 de euro este cu 26.415 lei mai mare decât pe data de 27 aprilie (5.187 euro în plus la data de 6 mai față de 27 aprilie), avansul perceput de bancă fiind cu aproape 778 de euro mai mare (3.962 lei mai mult) la data de 6 mai față de începutul săptămânii trecute.

„Instabilitatea politică se reflectă rapid în economie, inclusiv prin presiune asupra cursului valutar, care a depășit pragurile cu care piața era obișnuită în ultimii ani. Pentru clienții care urmează să acceseze o finanțare, deprecierea leului poate însemna nu doar rate mai mari, ci și venituri eligibile mai ridicate, forțând reluarea procesului de analiză bancară sau suplimentarea avansului. Într-un astfel de context, este important ca deciziile de finanțare să fie luate atent, cu sprijinul specialiștilor, astfel încât bugetul familiei să rămână protejat și să existe o marjă reală de siguranță”, a declarat Dan Niculae, CEO Imobiliare.ro Finance.

Locuințe mai scumpe, bani mai mulți aduși de acasă pentru finalizarea tranzacției

Prețurile locuințelor sunt exprimate, în general, în euro, iar o creștere a cursului poate duce la apariția unor diferențe în unele cazuri considerabile în prețurile de vânzare solicitate cumpărătorilor. Acest aspect este cu atât mai important dacă luăm în considerare faptul că ultimul an a adus deja un avans cu 12% în media națională. În ultimii trei ani, sumele solicitate cumpărătorilor pentru apartamentele din marile orașe au crescut cu 31%-45%.

În condițiile în care mulți dintre românii care accesează un împrumut se apropie de nivelul maxim al gradului permis de îndatorare (40%, respectiv 45% pentru prima locuință), banca nu poate acoperi diferența de curs prin credit. Astfel, cumpărătorii au în față două opțiuni -  fie acoperă această diferență din fonduri proprii, fie sunt nevoiți să amâne tranzacția, spun specialiștii. 

Venituri mai mari pentru a cumpăra cu credit aceeași locuință

Iată ce înseamnă, în cifre reale, fluctuația cursului valutar pentru un apartament de aproximativ 100.000 de euro:

  • Prețul locuinței: În doar o săptămână, aceeași casă s-a scumpit cu peste 10.600 de lei (de la 507.000 lei la 518.000 lei), doar din diferența de curs.
  • Rata lunară: Dacă te împrumuți acum, vei plăti o rată de 2.423 lei, cu 50 de lei mai mult în fiecare lună față de săptămâna trecută. Pe durata a 30 de ani, această diferență aparent mică înseamnă un cost suplimentar de 18.000 de lei.
  • Bariera salariului: Condițiile de creditare s-au înăsprit și ele. Dacă săptămâna trecută aveai nevoie de un salariu net de 5.933 lei pentru a te califica, acum banca îți cere minimum 6.058 lei.

Practic, deși prețul în euro a rămas același, pentru un român care câștigă în lei, pragul de acces la propria locuință s-a ridicat semnificativ în doar 7 zile.

Ce s-a schimbat într-un an

Anul trecut la începutul lunii mai, când cursul se menținea în jurul nivelului de 4,9 lei/euro (2 mai 2025, 4,9773 lei/euro), prețul pe care trebuia să îl plătească pentru aceeași locuință cumpărătorul era cu aproape 22.170 de lei mai scăzut decât săptămâna aceasta. Și venitul minim necesar accesării împrumutului era semnificativ mai mic, mai exact de 5.798 lei. Rata pe care o plătea noul proprietar era de 2.319 lei/lună, conform calculelor specialiștilor.

