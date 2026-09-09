O femeie primește suma record de 1,5 miliarde de dolari la divorț. Fostul soț, un cunoscut miliardar, obligat să-i cedeze 35% din companie

O femeie va primi aproximativ 1,9 miliarde de dolari în urma divorțului de soțul său miliardar, după ce o instanță a decis că acesta trebuie să-i transfere o participație de 35% din compania pe care a fondat-o.

Miliardarul Kwon Hyuk-bin Foto: foto: X/AFP

Decizia îl vizează pe Kwon Hyuk-bin, fondatorul companiei de jocuri video Smilegate, din Coreea de Sud. Tribunalul a stabilit că fosta sa soție, identificată în documentele judiciare doar prin numele de familie Lee, trebuie să primească 35% din acțiunile deținute de miliardar în companie, precum și 65 de miliarde de woni în numerar.

Valoarea totală a partajului a fost estimată de instanță la aproximativ 2,55 trilioane de woni, echivalentul a circa 1,9 miliarde de dolari.

Fosta soție primește 35% din companie

Instanța a evaluat participația lui Kwon Hyuk-bin în Smilegate la aproximativ 7,1 trilioane de woni. Partea care îi revine fostei soții, reprezentând 35%, valorează aproximativ 2,49 trilioane de woni.

Pentru că acțiunile companiei nu sunt tranzacționate la bursă și sunt dificil de vândut, judecătorii au decis ca acestea să fie transferate direct către fosta soție. Pentru diferența dintre valoarea participației și suma stabilită prin partaj, miliardarul trebuie să achite alte 65 de miliarde de woni în numerar.

Decizia reprezintă un record pentru un partaj în urma unui divorț din Coreea de Sud. Suma depășește precedentul stabilit în cazul lui Chey Tae-won, președintele SK Group, care a fost obligat să-i plătească fostei soții 944 de miliarde de woni, potrivit presei.

De ce a primit femeia o parte din acțiunile companiei

Judecătorii din Coreea de Sud au luat în calcul contribuția femeii la averea acumulată în timpul căsătoriei. Potrivit informațiilor prezentate în dosar, aceasta a avut un rol în perioada de început a companiei și a fost înregistrată în funcții de conducere.

Fosta soție a susținut că, în primii ani ai companiei, a deținut o participație de aproximativ 30% și a ocupat funcții de conducere. Ea a mai invocat contribuția sa la gospodărie și la creșterea copiilor.

Instanța a stabilit că responsabilitatea pentru destrămarea căsniciei a aparținut în mod egal ambilor soți și a admis cererea de divorț. În schimb, a respins solicitarea femeii privind acordarea unor despăgubiri.

A fondat compania în 2002

Kwon Hyuk-bin a fondat Smilegate în anul 2002, la scurt timp după căsătoria cu Lee. Compania a ajuns unul dintre cei mai importanți dezvoltatori de jocuri video, fiind cunoscută în special pentru CrossFire, unul dintre cele mai populare jocuri de tip shooter online.

În prezent, cea mai mare parte a averii miliardarului este legată de participația sa în companie.