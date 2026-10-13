 The Future is Now 2026. Cât de realist este calendarul marilor autostrăzi din România | adevarul.ro
search
Marți, 13 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

The Future is Now 2026. Cât de realist este calendarul marilor autostrăzi din România

,
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

România are nevoie de finanțări suplimentare de aproximativ 15 miliarde de euro pentru infrastructura rutieră majoră, în condițiile în care proiectele aflate în execuție și cele pregătite pentru următorii ani depășesc resursele disponibile. În paralel, autoritățile încearcă să mențină ritmul construcției de autostrăzi, însă termenele pentru unele tronsoane rămân incerte, iar calitatea lucrărilor trebuie să primeze în fața grabei, au declarat Ionuț Ciurea, director executiv al Asociației Pro Infrastructură, și Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, la evenimentul The Future is Now 2026, organizat de „Adevărul”.

Ion e Scrioșteanu și Ionuț Ciurea la The Future is Now
România are un deficit de 15 miliarde de euro pentru marile proiecte rutiere Foto: Adevărul

Ionuț Ciurea a explicat că fondurile europene disponibile prin programele actuale nu sunt suficiente pentru a acoperi toate investițiile necesare în infrastructura rutieră majoră. Potrivit calculelor Asociației Pro Infrastructură, chiar și după includerea sumelor rămase din PNRR, a finanțărilor prin programul SAFE și a fondurilor din Programul Transport, deficitul ajunge la aproximativ 15 miliarde de euro.

Programul Transport actual, care se încheie practic peste doi ani, are o alocare totală de aproximativ 10 miliarde de euro. Este bine, dar este mult sub nevoile pe care le avem”, a declarat Ionuț Ciurea.

Acesta a arătat că analiza include proiectele rutiere și feroviare finanțate prin PNRR, lucrările rămase de executat pe Autostrada A7, fondurile din SAFE și resursele disponibile prin Programul Transport. Comparând aceste finanțări cu necesarul investițiilor rutiere majore, asociația a identificat o diferență semnificativă.

„Dacă luăm toate aceste finanțări europene și le comparăm cu investițiile care mai trebuie realizate doar în infrastructura rutieră majoră, fără să includem calea ferată, ne rezultă un deficit de aproximativ 15 miliarde de euro”, a explicat reprezentantul Asociației Pro Infrastructură.

El a subliniat că problema nu privește doar șantierele deja deschise, ci și proiectele pentru care au fost semnate contracte, dar lucrările nu au început efectiv.

Autostrada A8, dependentă de găsirea unor noi surse de finanțare

Unul dintre cele mai mari semne de întrebare este Autostrada Unirii A8, care ar urma să lege Moldova de Transilvania. Proiectul are aproximativ 300 de kilometri, dintre care peste 100 de kilometri traversează zona montană, iar costurile ridicate și complexitatea lucrărilor fac dificilă estimarea unui termen realist de finalizare.

„Un mare semn de întrebare este Autostrada A8. Are aproximativ 300 de kilometri, dintre care peste 100 de kilometri sunt în zona montană, împărțiți în mai multe loturi. Nu aș putea să dau un termen fix de finalizare”, a declarat Ionuț Ciurea.

Potrivit acestuia, costul întregii autostrăzi ar putea ajunge la aproximativ 8-8,5 miliarde de euro, în timp ce alocarea totală a Programului Transport, care acoperă și alte categorii de infrastructură, este de aproximativ 10 miliarde de euro.

„Îmi vine greu să cred că vom găsi suficienți bani până în 2030 ca să terminăm A8. Nu văd A8 terminată mai devreme de șapte-opt ani. Doamne ajută să mă înșel. Este o mare problemă cu finanțarea”, a afirmat reprezentantul Asociației Pro Infrastructură.

O parte dintre tronsoanele din Moldova beneficiază de finanțare prin programul SAFE, inclusiv sectoarele Pașcani-Iași-Ungheni de pe A8 și Pașcani-Suceava-Siret de pe coridorul A7. Cu toate acestea, finanțarea europeană nu acoperă integral costurile estimate.

Toate aceste tronsoane au o valoare a lucrărilor de aproximativ 5,5 miliarde de euro, iar alocarea prin SAFE este de 4,2 miliarde. Deci ne lipsește peste un miliard de euro”, a declarat Ionuț Ciurea.

Acesta a arătat că finalizarea lucrărilor până în 2030 depinde de identificarea unor resurse suplimentare de la buget sau din împrumuturi, dar și de capacitatea autorităților de a atribui și derula contractele.

România se apropie de pragul de 1.500 de kilometri de autostradă și drum expres

Din perspectiva autorităților, infrastructura rutieră a înregistrat progrese importante în ultimii ani, iar strategia de investiții stabilită în 2020 a permis menținerea priorităților în pofida schimbărilor de la conducerea Ministerului Transporturilor.

Cât de pregătită este România pentru provocările viitorului. Mizele din energie, infrastructură și apărare, discutate la The Future is Now 2026

Ionel Scrioșteanu a declarat că programul investițional pentru perioada 2021-2030 a oferit un cadru de dezvoltare pe termen lung și a contribuit la atragerea fondurilor europene pentru proiectele prioritare.

Potrivit secretarului de stat, România urma să atingă, în jurul datei de 20 octombrie 2026, pragul de 1.500 de kilometri de autostradă dați în trafic.

„Astăzi, în 2026, putem spune că ne-am respectat promisiunile și prioritățile. Este foarte important în această perioadă să învățăm din trecut”, a declarat Ionel Scrioșteanu.

Acesta a explicat că programul investițional a fost conceput astfel încât să asigure proiecte în toate regiunile țării și să mențină continuitatea investițiilor, inclusiv în contextul mobilității militare.

Am ținut să avem acest program investițional și am găsit soluții pentru a avea investiții în toate zonele țării, pentru a coopta în procesul decizional majoritatea factorilor politici”, a afirmat secretarul de stat.

Scrioșteanu a mai arătat că strategia a permis României să obțină acordul pentru supracontractarea proiectelor în cadrul financiar european 2021-2027, ceea ce a contribuit la creșterea absorbției fondurilor europene pentru infrastructura de transport.

A7 până la Pașcani, o țintă dificilă pentru sfârșitul anului

În ceea ce privește Autostrada Moldovei A7, Ionel Scrioșteanu a avertizat că deschiderea circulației până la Pașcani înainte de sfârșitul anului este dificilă, chiar dacă antreprenorul își menține angajamentul.

„Este foarte greu să se deschidă circulația până la Pașcani până la finele anului, deși constructorul își menține angajamentul. După cum se vede, toamna începe, ușor-ușor, să își facă simțită prezența. Mai ales în zona structurilor, este destul de complicat. Nu trebuie să riscăm să facem lucrări de slabă calitate”, a declarat secretarul de stat.

Acesta a subliniat că respectarea termenelor nu trebuie să compromită calitatea execuției și că autoritățile trebuie să fie mai exigente cu firmele care realizează lucrările.

Cred că trebuie să punem mai mult accent pe calitate și să fim mai atenți la firmele care execută lucrările. În continuare, la finalizarea unor lucrări, constatăm elemente care arată că, pe parcursul șantierului, nu au fost îndeplinite toate cerințele”, a afirmat Ionel Scrioșteanu.

Finanțarea europeană trebuie completată pentru menținerea ritmului investițiilor

Autoritățile caută noi surse de finanțare pentru a evita încetinirea proiectelor, inclusiv prin fondurile destinate mobilității militare și printr-o coordonare mai strânsă cu statele din Europa de Sud-Est.

Daniel Dăianu, la The Future is Now 2026: „Vindem ieftin și cumpărăm scump”. De ce riscă România să piardă investiții

Ionel Scrioșteanu a declarat că România, Bulgaria și Grecia încearcă să obțină o alocare mai consistentă pentru politica de coeziune în viitorul buget european.

„România face front comun cu țările din Europa de Sud-Est. Am semnat un document important și avem un demers comun prin care încercăm să coagulăm forțele la nivelul Comisiei Europene, pentru a obține o alocare substanțială pe zona de coeziune. Aici este cea mai importantă bătălie”, a declarat secretarul de stat.

În opinia sa, menținerea ritmului actual al investițiilor depinde de combinarea mai multor surse de finanțare.

„Vor exista alocări suplimentare pentru mobilitatea militară. Avem deja câteva proiecte finanțate în acest domeniu. Trebuie să realizăm un mix de finanțare, astfel încât să păstrăm cel puțin ritmul investițiilor pe care îl avem acum”, a explicat Ionel Scrioșteanu.

În paralel, Ionuț Ciurea a atras atenția că numărul proiectelor contractate sau aflate în pregătire depășește resursele bugetare disponibile. Deși acest lucru permite compensarea întârzierilor unor proiecte prin accelerarea altora, pe termen lung este necesară o planificare realistă a investițiilor, în funcție de finanțare și de capacitatea pieței de a susține lucrările.

Provocarea pentru România nu mai este doar să lanseze proiecte de infrastructură, ci să asigure finanțarea integrală a acestora, să gestioneze corect contractele și să mențină un ritm de execuție care să permită dezvoltarea unei rețele coerente de autostrăzi.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ne place sau nu, asta e.” Traian Băsescu anunță că sunt doar două soluții pentru ieșirea din criza politică
digi24.ro
image
Cele două soluții găsite de Traian Băsescu pentru rezolvarea crizei politice: „Ne place sau nu, asta e!”
stirileprotv.ro
image
Firicel din Las Fierbinți, pericol public! Actorul Toma Cuzin a fost reținut de polițiști după ce a provocat un accident, cu permisul suspendat și sub influența drogurilor. Este a patra oară când Cuzin este prins cu stupefiante, în plină discuție despre dezincriminarea consumului
gandul.ro
image
Spania sau România? Ce țară va avea mai multe zile libere în 2027
mediafax.ro
image
“Eu i-am dat Steaua lui Gigi Becali!” Dumitru Dragomir, dezvăluire șoc în scandalul Mircea Bravo – CSA de pe social media
fanatik.ro
image
Traian Băsescu avertizează că România mai are doar două variante pentru un guvern cu o oarecare stabilitate: „Ne place sau nu, asta e!”
libertatea.ro
image
Toma Cuzin, Firicel din „Las Fierbinți”, reținut de Poliție după ce a ieșit pozitiv la testul antidrog
digi24.ro
image
Diagnosticul primit de Lewis Hamilton, după investigația medicală
gsp.ro
image
Adevărul despre Shakira și Serge Ibaka a ieșit rapid la iveală
digisport.ro
image
„Când plecăm de acasă, plângem și noi, și Amir”. Armin Nicoară și Claudia Puican își iau băiețelul la evenimente. Ce planuri au pentru creșă
click.ro
image
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
antena3.ro
image
Centrala de 1.700 MW de la Mintia a irakienilor, gata în trei ani, centrala Iernut de 430 MW a Romgaz, încă în şantier după zece ani
zf.ro
image
Impozit dublu din 2027 pentru românii care şi-au unit balconul cu sufrageria
observatornews.ro
image
Dezastru în familia Andreei Esca! Falimentul i-a lovit din plin. Scenariul sumbru care o așteaptă pe vedeta Pro TV
cancan.ro
image
Pensiile speciale de 3.000€ ale primarilor. O comisie condusă de senatorul AUR Chelaru refuză să le elimine
newsweek.ro
image
FOTO. Loredana, buna prietenă a Simonei Halep, apariție îndrăzneață
prosport.ro
image
Radarul te poate prinde chiar dacă mașina Poliției este în mers. Cum este calculată viteza și când poți primi amendă
playtech.ro
image
Adrian Mutu, gata să revină la naționala U21! Ce soluție salvatoare propune pentru fotbalul românesc. Exclusiv
fanatik.ro
image
Putin îi vinde lui Trump motorină iraniană, nu rusească. Un disident iranian face acuzații grave și vine cu dovezi VIDEO
ziare.com
image
Gabi Tamaș a numit "cel mai mare șprițar" cu care a fost coleg, fără să stea pe gânduri
digisport.ro
image
Ce se întâmplă în corpul tău când combini două dintre cele mai studiate substanțe din nutriția sportivă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
În ce casă LUXOASĂ locuiește Mira. Toate camerele sunt superbe, dar piesa de rezistență este dressingul. Te lasă fără cuvinte! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Luca Niculescu a confirmat! Răsturnare de situație în formarea Guvernului
mediaflux.ro
image
Gabi Tamaș a numit „cel mai mare șprițar” cu care a fost coleg: „Vodcă, coniac, whisky. Ne-am făcut pilaf!”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Virgil Ianțu, reacție dură după declarațiile lui Mugur Mihăescu despre femei, în Parlament. „Un discurs josnic”
actualitate.net
image
Trei surori, găsite fără viață pe o plajă din Marea Britanie. Ancheta a scos la iveală o dramă care a început cu mulți ani în urmă
click.ro
image
Cum i-a afectat Cristinei Șișcanu cariera relația cu Mădălin Ionescu: „Mi-a făcut foarte mult rău”
click.ro
image
Reacția PRO TV după reținerea lui Toma Cuzin: „Suntem la curent cu informațiile apărute în presă”
click.ro
2 maha vajiralongkorn regele thailandei 1 jpg jpeg
Haremul secret din Alpi al Regelui Thailandei: 20 de sclave sexuale, un hotel de lux și un scandal care a revoltat un regat
okmagazine.ro
Diane de Poitiers foto Profimedia prelucrata cu AI png
Regele care începea o partidă de amor cu metresa și-o încheia cu soția, doar pentru a concepe moștenitori legitimi
okmagazine.ro
Petroglifa reprezentând un posibil conducător kushit
Ce reprezintă o petroglifă de dimensiuni impresionante, descoperită de arheologi în Sudan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Scandal între Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu! Artista susține că fiul lor cel mic este în pericol: „Eu vreau doar să-mi aducă copilul acasă”
image
Trei surori, găsite fără viață pe o plajă din Marea Britanie. Ancheta a scos la iveală o dramă care a început cu mulți ani în urmă

OK! Magazine

image
Haremul secret din Alpi al Regelui Thailandei: 20 de sclave sexuale, un hotel de lux și un scandal care a revoltat un regat