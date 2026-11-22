O întrebare aparent simplă, publicată pe rețelele de socializare-„Care este cel mai urât oraș din România?”-a declanșat o dezbatere aprinsă pe rețelele de socializare, unde internauții au nominalizat zeci de localități din țară. Slobozia, Turda, Giurgiu, Brăila și Făgăraș se numără printre orașele menționate, iar criticile au vizat aspectul clădirilor, infrastructura degradată, lipsa spațiilor verzi și puținele posibilități de petrecere a timpului liber.

Orașul Slobozia, nominalizat de internauți Foto: Primăria Slobozia/FB

Discuția a pornit de la o postare directă: „Care e cel mai urât oraș din România?”. Aceasta a adunat sute comentarii, iar răspunsurile au scos la iveală nemulțumiri legate atât de aspectul localităților, cât și de condițiile de trai.

Printre nominalizări s-au regăsit orașe mari, dar și municipii mai mici, din diferite regiuni ale țării. Unii participanți au făcut referire la infrastructura precară, alții au criticat dezvoltarea urbanistică sau lipsa locurilor în care oamenii să își petreacă timpul liber.

Slobozia, comparată cu un oraș construit într-un joc pe calculator

Slobozia s-a numărat printre localitățile care au primit comentarii dure. Un internaut a comparat orașul cu o simplă oprire de tranzit, în care nu ai prea multe motive să rămâi.

„Slobozia e ca o benzinărie mai mare, ai intrat și ai plecat, mai mult nu-ți trebuie, arată ca un oraș făcut în Cities Skylines de plictiseală”, a scris acesta.

Turda a fost una dintre nominalizările repetate în comentarii. Un participant la discuție a făcut referire și la Câmpia Turzii, criticând aspectul celor două localități.

„Turda și Câmpia Turzii, moartea pasiunii orașele alea două”, a scris acesta.

Giurgiu, comparat cu depresia

Giurgiu a fost și el menționat de mai mulți participanți, însă unul dintre comentarii s-a remarcat prin comparația folosită de autorul său.

„Giurgiu. Dacă depresia ar fi un oraș, sigur ar fi Giurgiu”, a scris un utilizator.

Orașul Giurgiu Foto: Primăria Giurgiu

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Brăila a primit, la rândul său, aprecieri negative. Un internaut a descris localitatea drept „un oraș trist”, în timp ce alt participant a nominalizat-o fără alte explicații.

Făgărașul a fost criticat în special pentru lipsa spațiilor verzi și aspectul unor zone.

„Făgărașul se luptă cu orice petic de verdeață, parcă te sufoci când mergi la o plimbare”, a comentat un participant la discuție.

Unul dintre orașele menționate frecvent a fost Constanța. Deși este un important centru turistic și portuar, unii utilizatori consideră că aspectul său nu reflectă potențialul economic și turistic.

„Constanța, fiind oraș port cu festivaluri anuale și toate astea, ar trebui să fie dezvoltat economic chiar printre cele mai dezvoltate orașe, în schimb arată deplorabil, execrabil”, a scris un internaut.

O persoană a descris Pucioasa drept un oraș în care mirosul de sulf este greu de suportat și în care nu prea ai unde să te plimbi.

„Miroase îngrozitor a sulf/ouă împuțite peste tot”, a scris acesta.

Reșița, criticată pentru aspectul cartierelor

Nici Reșița nu a lipsit din lista orașelor nominalizate. Un utilizator a descris contrastul dintre diferitele zone ale municipiului, criticând atât blocurile construite în perioada comunistă, cât și casele vechi, prost întreținute.

Alte localități menționate în comentarii au fost Slatina, Alexandria, Focșani, Buzău, Vaslui, Turnu Măgurele, Zimnicea și Motru.

Despre Focșani, un participant a spus că, atunci când ajungi în oraș, ai impresia că te-ai întors în anii '70-'80. Alexandria a fost criticată, la rândul său, pentru aspectul unor zone centrale.

Moștenirea urbanistică a comunismului, invocată în dezbatere

Dincolo de nominalizările individuale, unii participanți au încercat să identifice cauzele pentru care atât de multe orașe din România sunt considerate neatractive.

Un internaut a pus în discuție moștenirea urbanistică a perioadei comuniste, susținând că dezvoltarea localităților „a fost concentrată în jurul marilor platforme industriale, fără suficientă atenție acordată calității vieții”.

Un internaut a atras atenția că percepția asupra unui oraș este influențată și de experiențele personale ale celor care locuiesc acolo.

„În general, lumea o să spună că cel mai urât oraș e ăla în care și-au petrecut cea mai mare parte din viață sau ăla în care trăiesc momentan, pentru că s-au plictisit de el”, a remarcat acesta.

Trebuie subliniat că opiniile exprimate aparțin internauților care au participat la discuție și reflectă percepții personale, fără a reprezenta o evaluare obiectivă a orașelor menționate.