Investițiile, energia și infrastructura, în dezbatere la The Future is Now 2026, eveniment organizat de „Adevărul”

România își caută direcțiile de dezvoltare economică într-un context marcat de competiția pentru investiții, transformările din sectorul energetic și accelerarea noilor tehnologii. Aceste teme vor fi discutate marți, 13 octombrie, la București, în cadrul conferinței The Future is Now 2026, organizată de Adevărul și IC Events, la care vor participa reprezentanți ai autorităților, mediului de afaceri și organizațiilor din domeniul infrastructurii și cercetării.

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Evenimentul se desfășoară între orele 09:00 și 15:00, la Sheraton Bucharest Hotel, sub tema „Noua economie se construiește astăzi”. Pe agenda conferinței se află competitivitatea economiei românești, investițiile, energia, industria de apărare, infrastructura și transporturile, precum și impactul inteligenței artificiale asupra companiilor și pieței muncii.

Cine sunt invitații la The Future is Now 2026

Printre speakerii confirmați se numără Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, și Daniela Gianina Lazanu, secretar de stat și coordonator al Industriei de Apărare, Aeronautice și Navale în Ministerul Economiei.

La dezbateri vor participa și George Scutaru, CEO al New Strategy Center, Călin Alexandru Ur, director al ELI-NP Măgurele, Ionuț Ciurea, director al Asociației Pro Infrastructura, Sergiu Neguț, președintele Romanian Business Leaders, și Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Discuțiile vor reuni perspective din administrația publică, mediul privat și organizațiile care urmăresc dezvoltarea proiectelor strategice ale României.

Investițiile, energia și industria de apărare, printre temele conferinței

Prima dezbatere, intitulată „Noua economie și locul României în competiția globală”, va aborda capacitatea țării de a atrage investiții și de a-și consolida competitivitatea într-un context internațional în schimbare.

Relocarea capacităților de producție, competiția pentru capital și reorganizarea lanțurilor de aprovizionare se numără printre subiectele care vor fi analizate în cadrul panelului. Discuțiile vor viza oportunitățile pe care România le poate valorifica pentru a atrage noi proiecte și pentru a-și consolida poziția în economia europeană.

Un alt panel va fi dedicat apărării, energiei și reconstrucției Ucrainei. Vor fi analizate investițiile necesare în aceste domenii și oportunitățile pe care proiectele strategice le pot crea pentru companiile românești.

Infrastructura și transporturile, în centrul discuțiilor

Dezvoltarea infrastructurii și a transporturilor reprezintă o altă temă majoră a conferinței. Participanții vor discuta despre proiectele aflate în derulare, conectivitatea dintre regiuni, logistică și rolul investițiilor în infrastructură pentru dezvoltarea economică.

Transporturile și lanțurile de aprovizionare influențează costurile companiilor și capacitatea acestora de a ajunge pe piețe noi. În acest context, dezvoltarea infrastructurii este relevantă atât pentru atragerea investițiilor, cât și pentru competitivitatea economiei românești.

Ultimul panel, „Economia viitorului”, va aborda efectele inteligenței artificiale, automatizării și digitalizării asupra activității companiilor și a pieței muncii. la aceste discuții vor participa: Călin Alexandru Ur, director ELI-NP Măgurele; Ionuț Valentin Sas, Senior Vice President Finance, UiPath; Cătălin Aurel Giulescu, președintele Autorității pentru Digitalizarea României (ADR).

Discuțiile vor viza și rolul educației, cercetării și inovării în dezvoltarea noilor tehnologii. Una dintre mizele centrale este transformarea progresului tehnologic în creșterea productivității, dezvoltarea afacerilor și crearea unor locuri de muncă competitive.