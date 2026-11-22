O vacanță de zece zile, pentru care a cheltuit aproximativ 3.000 de euro, s-a transformat într-o dezamăgire pentru un turist care spera să descopere unele dintre cele mai frumoase plaje ale Mediteranei. A găsit însă golfuri aglomerate, spații foarte mici pentru plajă și servicii care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

O priveliște uimitoare a bărcilor ancorate lângă stâncile din Lampedusa Foto: Pexels/Bogdan Chirea

Destinația aleasă de familie a fost Lampedusa, insula italiană din sudul Mediteranei, cunoscută pentru apa turcoaz și peisajele spectaculoase. Experiența a fost relatată de unul dintre turiști, într-un jurnal de călătorie, pe 20 noiembrie, în care acesta a detaliat atât cheltuielile, cât și motivele nemulțumirii.

O vacanță planificată îndelung, cu un buget de 3.000 de euro

Familia se gândea de mai mulți ani să ajungă pe insulă, însă prețurile biletelor de avion au amânat plecarea. Înainte de a se hotărî, turiștii au luat în calcul mai multe destinații, printre care insulele grecești, Menorca și Malta.

În cele din urmă, au găsit o ofertă pentru zborurile dus-întors de la Malpensa, în valoare de 477,54 euro, pentru trei rucsacuri și un bagaj de mână, potrivit turisti per caso.

Cazarea a fost rezervată pentru 1.650 de euro. Familia a ales un apartament cu două dormitoare, living, baie, terasă, aer condiționat și mașină de spălat, situat într-o zonă centrală, dar liniștită.

Pentru închirierea unei mașini au plătit încă 340 de euro, iar parcarea de la aeroport a costat 46,40 euro. La acestea s-au adăugat aproximativ 500 de euro pentru combustibil, cumpărături, restaurante, mic dejun și înghețată. Astfel, cheltuielile totale au ajuns la aproximativ 3.000 de euro.

Plaje spectaculoase, dar prea mici pentru numărul de turiști

Principala nemulțumire a fost legată de plajele insulei. Deși apa este foarte limpede, turistul spune că multe dintre golfurile promovate în fotografiile de vacanță sunt surprinzător de mici.

În unele locuri, câteva prosoape erau suficiente pentru a ocupa aproape tot spațiul disponibil. Situația era complicată și de prezența șezlongurilor și umbrelelor, pentru care turiștii puteau ajunge să plătească aproximativ 60 de euro pe zi.

Cei care nu doreau să cheltuiască această sumă trebuiau să ajungă foarte devreme pentru a găsi un loc liber.

Vremea a contribuit și ea la experiența neplăcută. În perioada vacanței, temperaturile au fost foarte ridicate, iar vântul de sirocco și umiditatea excesivă au făcut ca zilele să fie greu de suportat.

În plus, alegerea plajelor depindea de direcția vântului. Când bătea sirocco, turiștii se orientau spre golfurile mai potrivite pentru aceste condiții, ceea ce concentra și mai mulți oameni în aceleași zone.

Nici excursiile planificate nu au decurs conform așteptărilor. O plimbare cu barca spre Tabaccara a fost anulată din cauza vântului, iar familia a renunțat la traseul spre Cala Pulcino, considerat prea dificil în condițiile de caniculă.

Turistul a remarcat și problemele legate de infrastructura insulei, povestind că au existat întreruperi de curent electric, pe care le-a pus pe seama consumului ridicat din sezonul turistic.

Insula Iepurilor, locul care i-a impresionat cu adevărat

Nu toate experiențele au fost însă dezamăgitoare. Unul dintre locurile care au impresionat familia a fost Spiaggia dei Conigli, cunoscută și sub numele de Plaja Iepurilor.

Turistul a descris peisajul drept spectaculos și a apreciat sistemul de acces pe bază de rezervare, care limitează numărul vizitatorilor. În opinia sa, măsura este necesară pentru a proteja plaja și pentru a evita aglomerația.

A fost, de altfel, locul pe care l-a considerat cel mai apropiat de imaginea unei vacanțe ideale la mare: apă limpede, peisaje impresionante și suficient spațiu pentru vizitatori.

Deși recunoaște frumusețea peisajelor și a mării, acesta consideră că aglomerația, condițiile meteo și spațiul limitat de pe plaje au afectat serios experiența.

„M-aș mai întoarce? Nu prea curând”, este concluzia sa după cele zece zile petrecute pe insulă.