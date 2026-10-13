Daniel Dăianu, la The Future is Now 2026: „Vindem ieftin și cumpărăm scump”. De ce riscă România să piardă investiții

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, avertizează că lipsa unei strategii coerente în domeniul energiei și administrarea deficitară a activelor reprezintă vulnerabilități majore pentru economia României. La evenimentul The Future is Now 2026, organizat de „Adevărul”, economistul a atras atenția asupra dezorganizării pieței energetice, a riscului ca marile companii să își mute investițiile în alte țări și a problemelor de competitivitate care afectează mediul de afaceri.

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„Noi am avut și avem încă o piață foarte dezorganizată. Vorbeam despre o corporație, despre o transformare bine organizată. Noi avem o piață dezordonată a energiei. Europa nu are o piață comună a energiei și de aici avem un handicap structural față de americani și chinezi, iar România are un handicap adițional, care izvorăște din lipsa de strategie”, a declarat Daniel Dăianu.

Președintele Consiliului Fiscal a subliniat că dezbaterile despre economia viitorului nu pot ignora problemele actuale, deoarece evoluția pe termen mediu depinde de modul în care sunt gestionate dificultățile prezentului.

„Vorbim despre economia viitorului și ne împiedicăm în prezent. Viitorul pe termen mediu este format din prezent. Dacă ne împiedicăm în mod sistematic, cum va fi viitorul? Aceasta este marea noastră problemă”, a afirmat economistul.

În ceea ce privește piața energiei, Dăianu a criticat dezechilibrele care afectează România și a rezumat situația printr-o formulare tranșantă: „Vindem ieftin și cumpărăm scump. Asta este realitatea în domeniul energiei”.

Economia duală a României și riscul pierderii investițiilor

Daniel Dăianu a făcut referire și la observațiile lui Sergiu Neguț, președintele Romanian Business Leaders, privind dificultățile cu care se confruntă antreprenorii, subliniind că perspectiva companiilor mici și mijlocii trebuie completată cu analiza marilor companii, într-un context în care economia românească este caracterizată de o structură duală.

„În ceea ce privește economia, colegul nostru de dialog, Sergiu Neguț, a vorbit, sigur, din perspectiva întreprinzătorilor mici și mijlocii, nu din perspectiva companiilor mari, pentru că nu prea avem”, a declarat Dăianu.

Acesta a explicat că o parte dintre sectoarele economiei sunt controlate de capital străin, iar companiile mari iau decizii în funcție de strategii globale și europene. În acest context, România riscă să piardă investiții dacă nu reușește să rezolve problemele structurale, în special pe cele legate de costul și disponibilitatea energiei.

„Noi avem o economie duală, despre care se discută foarte puțin. Avem domenii ale economiei care sunt controlate de capital străin. Companiile mari au strategii globale, europene”, a explicat președintele Consiliului Fiscal.

În sprijinul argumentului său, Dăianu a relatat o declarație atribuită directorului general al Renault, potrivit căreia dificultățile din sectorul energetic pot deveni un obstacol decisiv pentru continuarea activității industriale în România.

„De aceea, CEO-ul de la Renault a zis: «Dacă nu rezolvați problema energetică, nu avem ce să facem». CEO-ul de la Mioveni, un om care are o componentă în România, a spus: «Cu toată dragostea față de România, dacă nu rezolvați problema energetică, nu avem ce să facem, pentru că noi avem alte posibilități. Ne ducem în Maroc, în Turcia»”, a afirmat Daniel Dăianu.

Economistul a avertizat că astfel de situații nu sunt izolate și că marile companii își pot reloca relativ ușor activitățile atunci când condițiile economice nu mai sunt competitive.

„Să știți că nu este un caz izolat. Companiile mari așa judecă și se mută ușor. Dacă nu reușim să gestionăm aceste probleme, printre care și chestiunea energetică, vom pierde”, a declarat acesta.

Dăianu a precizat că nu are soluții punctuale pentru toate aceste dificultăți, însă a subliniat rolul ministerelor în folosirea fondurilor europene pentru dezvoltarea infrastructurii și creșterea competitivității economiei românești.

„Eu nu am răspunsuri. Ministerele trebuie să gândească cum utilizăm banii europeni pentru a ajuta infrastructura, pentru a ne crește competitivitatea”, a spus președintele Consiliului Fiscal.

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România are un peisaj industrial mai divers decât Grecia, dar își administrează prost activele

În continuarea comparației cu alte economii din regiune, Daniel Dăianu a arătat că problemele structurale nu sunt specifice României, însă a avertizat împotriva idealizării altor țări, inclusiv a Greciei.

„Ai o economie duală. Nu numai România se confruntă cu această stare, ci și alte țări, că s-a vorbit despre Balcani și Grecia”, a afirmat acesta.

Economistul a cerut o abordare moderată în evaluarea performanțelor economice ale Greciei și a subliniat că, în ceea ce privește diversitatea industrială, România are avantaje.

„Acum, haideți să fim totuși moderați, să nu ne gândim că Grecia excelează în toate domeniile. Dacă te uiți la peisajul industrial, să nu considerăm că Grecia este superioară României. Nu”, a declarat Dăianu.

În opinia sa, una dintre problemele fundamentale ale României nu este lipsa resurselor, ci incapacitatea de a le administra eficient. Acesta a susținut că țara dispune de un peisaj industrial mai divers și de resurse importante, inclusiv terenuri agricole, însă rezultatele sunt afectate de gestionarea deficitară a activelor.

„Noi nu ne administrăm bine activele. Acesta este necazul României. Dar, din punctul de vedere al diversității, România are un peisaj industrial mai divers”, a explicat președintele Consiliului Fiscal.

El a adăugat că, având în vedere suprafața și resursele agricole ale țării, România ar trebui să înregistreze rezultate mai bune, iar deficitul de administrare este o problemă mai importantă decât lipsa forței de muncă.

„Deși, la pământurile pe care le are România, noi ar trebui să avem o situație mult mai bună. Avem un deficit de administrare a activelor, nu neapărat al forței de muncă”, a afirmat Dăianu.

Deficitele bugetare și problemele de administrare afectează economia

Președintele Consiliului Fiscal a criticat atât modul în care guvernele au gestionat finanțele publice, cât și situația unor întreprinderi care nu reușesc să supraviețuiască. În opinia sa, problemele de administrare se regăsesc atât la nivel macroeconomic, prin deficitele bugetare ridicate, cât și la nivelul companiilor.

„Se vede și la nivel macro, prin faptul că guvernele, prin prestația lamentabilă, au condus la deficite foarte mari, dar și la nivelul unor întreprinderi, printre care unele nu mai supraviețuiesc”, a declarat economistul.

Dăianu a criticat și practicile unor companii preocupate de evitarea obligațiilor fiscale, precizând că asemenea fenomene nu sunt întâlnite exclusiv în România, dar că efectele lor sunt resimțite puternic la nivel național.

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„Ce să mai vorbim despre strategii? Unele nu mai supraviețuiesc, dar sunt și unele care sunt preocupate doar de cum să practice evaziunea fiscală. Nu se întâmplă numai în România, dar pe noi ne doare mai mult”, a afirmat acesta.

Referindu-se la corupție, economistul a remarcat că fenomenul există și în Grecia, dar a respins ideea că România ar trebui privită drept o excepție negativă în regiune. În schimb, el a criticat prestația guvernelor românești, pe care le consideră responsabile pentru adâncirea dificultăților economice.

„Corupția, care este foarte mare, există și în Grecia. Dar, domnule, România nu este oaia neagră. Guvernele României, într-adevăr, pot să fie băgate în această categorie de oaie neagră, pentru că ne-au băgat aproape în șanț”, a declarat Daniel Dăianu.

În ciuda criticilor, președintele Consiliului Fiscal s-a arătat încrezător că România poate depăși actuala situație, folosind o comparație sugestivă pentru a descrie posibilitatea redresării.

„Și din șanț poți să scoți și o căruță, și o mașină, și o economie. Și vom ieși”, a afirmat acesta.

În final, Dăianu a făcut apel la depășirea blocajului politic și la concentrarea asupra măsurilor necesare pentru redresarea economiei, subliniind importanța perseverenței și a implicării antreprenorilor.

„Să treacă acest guvern și, pe urmă, să avem râvnă, stăruință și răbdare ca să ieșim la liman. Și să mizăm pe mințile antreprenorilor”, a concluzionat Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, la evenimentul The Future is Now 2026, organizat de „Adevărul”.