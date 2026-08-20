Statul, acuzat că-și bate joc de angajatori: a încasat sute de mii de euro pentru avizele de muncă, apoi a schimbat procedura

Sute de angajatori și agenții de plasare a forței de muncă riscă să piardă banii achitați statului pentru avizele de muncă destinate lucrătorilor străini. Potrivit Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM), autoritățile au încasat câte 100 de euro pentru fiecare dosar, iar după luni de așteptare au schimbat procedura și le cer solicitanților să reia demersurile pe noua platformă electronică. Pentru sumele deja achitate, care potrivit PIFM ar putea deveni inutilizabile, organizația susține că nu a fost anunțat niciun mecanism de restituire.

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM) susține că sute de dosare ale angajatorilor și agențiilor de plasare a forței de muncă riscă să rămână blocate ca urmare a schimbării modului de aplicare a legislației privind angajarea de muncitori străini din state terțe.

Potrivit organizației, angajatorii au achitat câte 100 de euro pentru fiecare dosar de obținere a avizului de muncă, iar ulterior autoritățile nu ar mai fi continuat soluționarea dosarelor în cadrul procedurii în care acestea au fost depuse.

PIFM susține că, după lansarea noii platforme electronice, autoritățile solicită pentru aceste cazuri parcurgerea unei proceduri noi și înregistrarea dosarelor în platforma WorkinRomania.gov.ro, deși cererile au fost depuse anterior modificării cadrului procedural.

Președintele PIFM, Romulus Badea, susține că schimbarea de interpretare a intervenit odată cu operaționalizarea platformei:

„Platforma a devenit funcțională. Angajatorii și agențiile de plasare pot depune dosare pentru analiză. În paralel, această lansare a platformei schimbă interpretarea autorităților asupra textului Ordonanței 32".

Dosarele depuse până la 27 aprilie, în centrul disputei

Potrivit PIFM, dosarele depuse până la 27 aprilie 2026 ar fi trebuit să fie analizate potrivit legislației în vigoare la momentul depunerii, iar după obținerea avizului de muncă procedura urma să continue la nivelul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare.

„Toate dosarele depuse până pe 27 aprilie se analizau în baza legislației vechi, se obținea aviz de muncă și se mergea mai departe la viză, pe procedura existentă la data publicării OUG 32”, a declarat Romulus Badea.

Potrivit acestuia, consulatele transmit acum că, odată cu operaționalizarea portalului, cererile nu mai pot fi depuse prin procedura anterioară.

„Consulatele spun acum că, odată cu devenirea funcțională a portalului, nu mai poți aplica pe e-Viza. Trebuie să intri și să depui o cerere unică. Asta înseamnă că se trece direct la legislația nouă. Asta înseamnă că, inițial, s-au încasat 100 de euro pentru avizul de muncă degeaba, bani pe care angajatorii nu îi mai pot folosi. Referitor la toate aceste solicitări, ni s-a comunicat inițial că se vor procesa pe legislația veche”, a declarat Badea.

PIFM: Angajatorii sunt obligați să reia procedura

Patronatul susține că instrucțiunile transmise de autoritățile consulare au generat situații în care angajatorii care dețin deja avize de muncă sunt îndrumați către noua procedură.

„Mesajele primite de la Consulate creează confuzie în rândul angajatorilor, deoarece, conform legislației, interpretarea era că, în baza avizului de muncă, se depun, pe procedura veche, toate dosarele aferente perioadei de până la 27 aprilie. Acum primim mesajul că, de fapt, trebuie parcursă cererea unică, cea de pe platformă, ceea ce înseamnă înregistrări și tot restul”, a declarat Romulus Badea.

Președintele PIFM susține că angajatorii trebuie mai întâi să se înregistreze în noua platformă pentru a putea continua procedura.

„Angajatorii nici nu o pot depune, trebuie să se înregistreze întâi. De ce să fie obligați să facă asta?! Ei au avizele de muncă. Vorbim despre sute de dosare rămase blocate, fără nicio vină a angajatorilor”, spune el.

Unele cereri au stat luni de zile în procedura IGI

PIFM susține că solicitările pentru avize de muncă soluționate după 7 august 2026 fuseseră încărcate pe portalul Inspectoratului General pentru Imigrări încă din lunile martie și aprilie și au rămas timp de patru-cinci luni în etapele de programare și soluționare.

În această situație, după perioada de așteptare, angajatorii ar fi fost informați că trebuie să încarce cererile pe noua platformă WorkinRomania.gov.ro, în loc să continue procedura potrivit normelor tranzitorii.

Inspectoratul General pentru Imigrări utilizează deja sisteme informatice pentru depunerea și procesarea cererilor de avize de angajare. Instituția precizează că avizele de angajare și detașare sunt emise electronic, semnate cu semnătură electronică și transmise solicitanților, iar cererile sunt preluate prin programare online.

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PIFM susține că problema apare în momentul continuării procedurii la nivel consular și reclamă lipsa unei proceduri unitare între instituțiile implicate.

„Din păcate, observăm că normele OUG 32/2026 se aplică diferit și că actele emise de o instituție a statului, IGI, nu sunt recunoscute de următoarea instituție, unde ar trebui să aibă continuitate, respectiv MAE”, transmite organizația.

Patronatul invocă perioada de grație de 180 de zile

PIFM susține că interpretarea inițială a Ordonanței 32/2026 indica aplicarea normelor tranzitorii pentru dosarele începute înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli.

„Din lectura Ordonanței 32 se înțelegea că procedura de soluționare a dosarelor de avize de muncă și de vize se desfășoară conform legislației vechi, adică normelor tranzitorii. Înțelegem că acum trebuie aplicată de fapt procedura nouă, iar avizele de muncă au fost eliberate inutil, cu bani încasați degeaba și o așteptare de șase luni”, a declarat Romulus Badea.

Organizația invocă în acest context perioada de grație de 180 de zile prevăzută, potrivit PIFM, la articolul 49 din OUG nr. 32/2026 pentru depunerea cererilor de viză în baza avizelor de angajare emise potrivit legislației anterioare.

Potrivit calendarului prezentat de patronat, portalul IGI pentru avizele de angajare a rămas deschis până la 3 septembrie 2026, iar ultimele avize ar urma să fie emise în octombrie 2026. Aplicarea termenului de 180 de zile ar permite, potrivit calculului PIFM, depunerea cererilor de viză aferente până cel târziu în aprilie 2027.

Această perioadă depășește data de 8 august 2026, indicată de organizație ca moment al operaționalizării platformei WorkinRomania.gov.ro.

PIFM cere clarificări de la MAE și Centrul Național de Vize

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă anunță că a transmis o scrisoare oficială către Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul Consular, și Centrul Național de Vize, prin care solicită clarificări privind aplicarea perioadei de grație prevăzute de OUG nr. 32/2026.

PIFM cere autorităților să confirme că cererile de viză aferente avizelor emise potrivit legislației anterioare pot fi depuse în termenul de 180 de zile, indiferent de data lansării noii platforme.

Organizația solicită, de asemenea, confirmarea faptului că aceste cereri vor fi soluționate potrivit legislației anterioare, fără condiționarea procedurii de parcurgerea etapelor din platforma WorkinRomania.gov.ro.

În scrisoare sunt solicitate și clarificări privind canalul prin care trebuie depuse cererile de viză pentru această categorie de dosare, precum și instituirea unui mecanism de remediere pentru situațiile în care solicitanții au fost direcționați către noua procedură.

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Organizația reclamă existența a două proceduri

PIFM susține că perioada de grație prevăzută de legislație și data operaționalizării noii platforme presupun existența, în paralel, a două regimuri procedurale la nivelul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare.

Potrivit organizației, primul regim ar trebui să se aplice avizelor emise potrivit legislației anterioare, pentru care termenul de depunere a cererii de viză este încă în curs.

Al doilea regim este cel introdus prin noua procedură electronică.

PIFM susține că această distincție nu este respectată în practică de autoritățile consulare și că solicitanții care dețin avize emise în baza legislației anterioare sunt îndrumați către noua procedură.

PIFM: Sunt afectate firme din întreaga țară

Organizația susține că situația afectează angajatori și agenții de plasare a forței de muncă din întreaga țară care au recrutat lucrători din state terțe și au început procedurile potrivit legislației aflate în vigoare la momentul depunerii cererilor.

Potrivit PIFM, aceste firme riscă blocarea procedurilor, costuri suplimentare și pierderea sumelor achitate pentru avizele de muncă, în situațiile în care acestea nu mai pot fi utilizate în cadrul procedurii pe care au fost emise.

Organizația solicită Ministerului Afacerilor Externe, Centrului Național de Vize, precum și misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României aplicarea unitară a cadrului legal tranzitoriu.

Patronatul susține că procedurile începute potrivit legislației anterioare trebuie tratate în conformitate cu regulile aplicabile la momentul depunerii și cere clarificări oficiale privind modalitatea de continuare a acestora.