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OUG privind muncitorii străini a blocat recrutările: agențiile nu se pot acredita, iar noua platformă este nefuncțională

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Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM) avertizează că aplicarea OUG 32/2026 a generat un blocaj major în procesul de recrutare a lucrătorilor din afara Uniunii Europene. Potrivit reprezentanților industriei, noua platformă digitală prin care trebuie gestionate acreditările și avizele de muncă nu funcționează, agențiile nu se pot acredita, iar angajatorii români riscă să rămână fără personal în sectoare esențiale ale economiei.

Muncitori străini în construcții
Ordonanța a creat un blocaj major în recrutarea muncitorilor străini. Foto arhivă

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă susține că implementarea accelerată a noilor reguli, fără o perioadă de tranziție adecvată, a paralizat activitatea agențiilor specializate în recrutarea forței de muncă din state terțe.

Potrivit organizației, singurele recrutări care mai pot fi valorificate în prezent sunt cele finalizate înainte de luna aprilie 2026. După acel moment, procesul de aducere a lucrătorilor străini în România a fost practic suspendat din cauza problemelor tehnice și administrative generate de noul sistem.

PIFM afirmă că platforma digitală care ar trebui să gestioneze întregul proces de acreditare și avizare este nefuncțională, iar agențiile nu reușesc să obțină acreditările necesare pentru a-și desfășura activitatea.

Amendamentele ajung în Camera Deputaților

În prezent, procesul legislativ se află în Camera Deputaților, iar reprezentanții patronatului încearcă să obțină modificarea unor prevederi considerate problematice.

„Astăzi începe dezbaterea publică a amendamentelor transmise către Camera Deputaților, la Comisia de Muncă, iar în plus am pregătit materiale pentru Comisia de Muncă și pentru Comisia de Apărare. Intenționăm să trimitem și către Comisia pentru Turism, pentru că această situație afectează direct hotelurile și restaurantele care se bazează pe forța de muncă străină”, a declarat Romulus Badea, președintele Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă.

Printre modificările solicitate se numără clarificarea regimului contractului tripartit și a răspunderii pentru fapta terților, actualizarea mai rapidă a listei profesiilor deficitare, eliminarea plafonării numărului de angajați ce pot fi recrutați în funcție de efectivul mediu al companiei din anul anterior și flexibilizarea instrumentelor de recrutare.

Critici la adresa noilor contracte pentru muncitorii străini

Reprezentanții patronatului critică și Ordinul Ministrului Muncii publicat recent, prin care au fost aprobate modelele de contracte-cadru prevăzute de OUG 32/2026.

Potrivit PIFM, noile modele contractuale, inclusiv contractul special de muncă pentru lucrătorii străini, introduc prevederi dificil sau chiar imposibil de aplicat în practică. În plus, acestea ar adăuga un nivel suplimentar de birocrație și ar genera costuri administrative mai mari, afectând în special întreprinderile mici și mijlocii.

A început deja procesul de avizare în Camera Deputaților, unde sperăm să găsim ascultare pentru lucrurile care au rămas nesoluționate și neclarificate. Eliminarea prevederilor care blochează posibilitatea de dezvoltare a companiilor a fost solicitată în repetate rânduri. Aceste prevederi afectează serios mediul economic, angajatorii și mai ales IMM-urile, sub pretextul unor protecții față de siguranța națională pe care nu le înțelegem și nu le putem justifica în contextul dat”, a explicat Romulus Badea.

Agențiile riscă suspendarea pentru decizii care nu le aparțin

Un alt punct contestat de industrie este mecanismul de sancționare a agențiilor de recrutare în cazul respingerii vizelor de muncă de către oficiile consulare ale Ministerului Afacerilor Externe.

Conform legislației actuale, dacă rata de respingere a vizelor depășește pragul de 30% la nivelul unei agenții, aceasta poate fi suspendată. Reprezentanții patronatului susțin însă că decizia de acordare sau respingere a vizei aparține exclusiv ofițerului consular, iar agenția nu poate controla acest proces.

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„Respingerea vizei de muncă este cuantificată în limita a 30% la agenția de recrutare și duce la suspendarea activității. Acest lucru, deși la momentul respectiv nu reprezintă niciun pericol, pentru că străinul nu a ajuns la noi în țară, ne descurajează să explorăm noi piețe de recrutare”, a declarat Romulus Badea.

Potrivit acestuia, noile reguli reduc interesul agențiilor pentru recrutarea de personal din piețe noi, precum statele din America de Sud, unde există lucrători care s-ar putea integra mai ușor în România datorită asemănărilor lingvistice, culturale și religioase.

Lipsa unei perioade de tranziție a amplificat problemele

Patronatul susține că principalele dificultăți au fost generate de absența unor măsuri tranzitorii clare între vechiul și noul sistem.

PIFM afirmă că a avertizat în repetate rânduri autoritățile că dezvoltarea și stabilizarea unei platforme digitale complexe necesită timp și că experiența portalului Inspectoratului General pentru Imigrări a demonstrat acest lucru.

Organizația a solicitat funcționarea în paralel a celor două sisteme până la finalul anului 2026, pentru a evita blocajele administrative.

„În practică, această ordonanță nu a făcut decât să blocheze întregul proces. Cu toate că PIFM a avertizat în mod repetat că pentru funcționarea portalului IGI au fost necesari ani de zile pentru eliminarea tuturor disfuncționalităților, ne așteptam ca și acest nou portal să aibă probleme. Știam dinainte că va necesita o perioadă de tranziție, în care ideal ar fi mers în paralel cele două sisteme”, a afirmat președintele PIFM.

Probleme în lanț la instituțiile implicate

Potrivit patronatului, disfuncționalitățile afectează toate instituțiile implicate în procesul de recrutare și avizare a lucrătorilor străini, de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă până la Inspectoratul General pentru Imigrări.

Reprezentanții industriei reclamă și existența unor interpretări diferite ale legislației în teritoriu, precum și o practică prin care dosarele considerate incomplete nu sunt respinse oficial, cu explicații clare, ci sunt încadrate la categoria „neprezentare”.

În aceste condiții, angajatorii nu mai au posibilitatea să corecteze eventualele erori și să reia procedura într-un termen rezonabil.

Autoritățile sunt extrem de stricte în respingerea dosarelor de avize de muncă, chiar și pentru aspecte care ulterior se dovedesc acceptabile, iar angajatorii sunt blocați și privați de resursa umană de care au nevoie. Autoritățile ar putea dovedi o minimă flexibilitate în acest context în care totul este blocat, să ofere, de exemplu, un termen suplimentar de 10 zile pentru soluționarea dosarului. În schimb, îl încadrează la neprezentare, ceea ce înseamnă că nici măcar nu îl resping oficial, cu motive”, a concluzionat Romulus Badea.

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Mediul de afaceri cere modificarea ordonanței

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă susține că problemele semnalate înainte de adoptarea OUG 32/2026 s-au confirmat în practică și solicită autorităților să revizuiască actul normativ.

Reprezentanții organizației speră ca dezbaterile din Camera Deputaților să conducă la introducerea unor măsuri care să deblocheze procesul de recrutare și să ofere un cadru legislativ predictibil pentru angajatorii care depind de forța de muncă din afara Uniunii Europene.

„Deschiderea autorităților de a lua în considerare propunerile mediului de afaceri a fost una limitată și, practic, realitatea ne-a arătat că semnalele de alarmă trase de noi erau îndreptățite. Sperăm să găsim mai multă ascultare și mai multă deschidere față de problemele cu care se confruntă mediul privat în Camera Deputaților”, a adăugat Romulus Badea.

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