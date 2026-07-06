search
Luni, 6 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Mii de muncitori străini plătesc asigurarea de sănătate, dar nu pot beneficia de servicii medicale

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

România a reglementat importul de forță de muncă din afara UE, aliniind taxarea muncii și pentru muncitorii străini, însă o bună parte dintre aceștia nu pot beneficia de servicii medicale deși plătesc asigurările de sănătate.

Muncitori străini
Mii de muncitori străini plătesc asigurarea de sănătate, dar nu există în sistem

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM) atrage atenția asupra unei situații critice care afectează mii de cetățeni străini angajați legal în România, care nu apar ca asigurați în sistemul public de sănătate, motiv pentru care sunt refuzați atunci când au nevoie de servicii medicale, în ciuda faptului că și-au îndeplinit toate obligațiile legale și fiscale.

Potrivit Patronatului, ai cărui membri gestionează anual formalitățile de imigrare pentru câteva mii de cetățeni străini veniți în România pentru a se angaja, nu este vorba despre o lacună legislativă, ci despre o disfuncționalitate administrativă și tehnică. Calitatea de asigurat este îndeplinită potrivit art. 222 din Legea nr. 95/2006, iar contribuția este reflectată în declarația D112 depusă de angajator, însă statutul persoanei în sistemul informatic nu se actualizează automat pe baza acestor date.

Angajatorii membri ai organizației patronale semnalează trei situații care se repetă frecvent. O primă categorie de cetățeni străini nu figurează ca asigurați nici după obținerea permisului de ședere, deși contribuția a fost reținută și virată la stat. O a doua situație vizează persoane care nu apar deloc înregistrate în sistem, corectarea fiind posibilă doar dacă angajatorul depune, individual, o solicitare scrisă către casa de asigurări competentă, pentru fiecare salariat în parte. În al treilea rând, angajatorii cu un număr mare de salariați se confruntă cu refuzul sau cu neprocesarea acestor solicitări, pe motivul lipsei de personal la nivelul instituțiilor responsabile. Astfel, un proces care ar trebui să fie automat devine o sarcină manuală pusă în grija angajatorului, imposibil de dus la capăt în timp util atunci când numărul de salariați este mare.

Consecința directă este aceea că salariatul străin achită lunar contribuția de sănătate, dar nu poate beneficia efectiv de servicii medicale, deși și-a respectat integral obligațiile față de stat.

Blocaj administrativ și tehnic

Printr-un răspuns oficial transmis PIFM, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a confirmat că rezidența pe teritoriul României, atestată prin permisul de ședere eliberat de autoritățile române, constituie condiția de asigurare în sistemul public de sănătate. Patronatul subliniază faptul că blocajul este unul administrativ și tehnic, care poate fi remediat fără nicio modificare legislativă, tocmai pentru că persoanele în cauză dețin permis de ședere valabil și plătesc contribuția, dar tot nu apar ca asigurate.

Livratorul din Sri Lanka care și-a pierdut un picior la București. Povestea din spatele unei campanii virale

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă semnalează lipsa de integrare a bazelor de date dintre Inspectoratul General pentru Imigrări, ANAF și CNAS. Deși informațiile privind plata contribuțiilor și valabilitatea permiselor de ședere se află deja în sistemele acestor instituții, absența unei conexiuni între ele împiedică fluxul normal de date.

În adresele transmise Ministerului Finanțelor, Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă solicită actualizarea automată a calității de asigurat pe baza contribuțiilor deja raportate prin declarația D112, eliminând astfel necesitatea depunerii unor cereri scrise individuale. Totodată, Patronatul cere interoperabilitatea sistemelor informatice între IGI, ANAF și CNAS, o măsură care ar permite transmiterea automată către casele de asigurări a datelor privind valabilitatea permiselor de ședere și ar debloca fluxul informațional dintre aceste instituții.

PIFM mai propune introducerea unei proceduri electronice de transmitere în bloc a solicitărilor de înregistrare sau actualizare, dedicată angajatorilor cu un număr mare de salariați, însoțită de un termen legal de soluționare. Printre solicitări se numără și recunoașterea calității de asigurat pe toată perioada în care se plătește contribuția, inclusiv în intervalul de 90 de zile prevăzut de lege după expirarea documentului de ședere, precum și înființarea unui punct de contact dedicat angajatorilor care gestionează un volum mare de cetățeni străini, până la implementarea soluțiilor tehnice definitive.

Vorbim despre oameni care muncesc legal, plătesc taxe și contribuții la zi, dar care, atunci când au nevoie de un medic, sunt trimiși acasă pentru că nu apar în sistem. Nu cerem nicio favoare și nicio schimbare de lege, cerem ca un sistem care primește deja toate datele necesare să își facă treaba automat. Este o chestiune de bun-simț administrativ și de respect față de niște oameni care își îndeplinesc toate obligațiile”, a declarat Corina Constantin, vicepreședinte al Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă.

Cum verifici dacă figurezi ca asigurat

Persoanele care au plătit contribuția de sănătate CASS, pot verifica pe platforma SIUI dacă figurează ca asigurat. Procedura este simplă: se introduce CNP și codul de verificare, iar platforma va indica dacă persoana este sau nu asigurată.

Dacă platforma arată că persoana nu este asigurată, persoana va trebui să contacteze Casa de Asigurări de Sănătate de care aparține și prezinte documentele justificative (de exemplu, dovada plății, adeverință de salariat sau documentele fiscale, după caz), pentru actualizarea evidențelor. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cele trei misiuni „fără precedent” pe care China ar trebui să le execute dacă va invada Taiwanul
digi24.ro
image
Sfere misterioase, aduse de valuri pe o plajă din Queensland. Populația a fost avertizată să nu le atingă
stirileprotv.ro
image
Efectele politicilor lui Bolojan. Consumul s-a prăbușit în România pentru a zecea lună consecutiv. Datele dezastrului, de la Institutul Național de Statistică
gandul.ro
image
Haos pe aeroporturile europene din cauza noului sistem de intrare/ieșire. Întârzieri de până la 5h
mediafax.ro
image
Cristi Chivu, poza Campionatului Mondial! Antrenorul român, fotografiat lângă cel mai tare om din fotbal la Argentina – Insulele Capului Verde
fanatik.ro
image
Opacitate cronică în privința activității SPP. Numărul persoanelor care primesc protecție este clasificat, iar instituția este condusă de 21 de ani de același om, generalul Lucian Pahonțu
libertatea.ro
image
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de un ordin de restricție”
digi24.ro
image
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
gsp.ro
image
Vinicius s-a dus direct la Haaland, în timpul interviului. Gestul făcut în fața "Bestiei", cu zeci de reporteri prezenți
digisport.ro
image
Alice Peneacă, primele declarații după cununia civilă de la mare! Când și unde va avea loc nunta?
click.ro
image
Din Uricani, în Legiunea Străină. Cum a ajuns un puști sărac de la munte unul dintre cei mai buni parașutiști ai Franței
antena3.ro
image
Una dintre cele mai de succes companii pornite din România stă pe un munte de cash şi nu are niciun credit. Tocmai a raportat venituri de jumătate de miliard de dolari
zf.ro
image
Vijelii, grindină și ploi torențiale în mai multe zone ale ţării. Prognoza pentru Bucureşti
observatornews.ro
image
O nouă boală se răspândește în Europa, de la animale la om. Zeci de cazuri au fost confirmate
cancan.ro
image
SIE, controlat de 3 parlamentari cu 10.000 lei pensie militară. Unul dintre ei a fost condamnat la închisoare
newsweek.ro
image
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
prosport.ro
image
Statul măsoară proprietățile cu drona. Ce riști dacă ai gardul pus greșit în intravilan
playtech.ro
image
Ce a pățit Kane imediat după ce Anglia a eliminat Mexicul la Cupa Mondială: ”Odihnește-te, Harry!”
fanatik.ro
image
Ce autostrăzi din PNRR sunt deja pierdute. Mai sunt doar câteva săptămâni pentru salvarea proiectelor, iar Guvernul Bolojan intră în a treia lună de interimat
ziare.com
image
Federaţia Franceză de Fotbal, cea mai tare reacție după ce FIFA i-a anulat cartonașul roșu americanului Balogun
digisport.ro
image
Un cuplu de pensionari riscă o amendă după ce au plantat o grădină lângă casă. „Pare o vânătoare de vrăjitoare”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată super vila în care locuiește David Popovici. Lângă locuința sa există terenuri de sport și o piscină semiolimpică / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 6 Iulie. Ziua în care ghinionul se poate transforma în cel mai mare noroc 
mediaflux.ro
image
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Romanița Iovan sfidează trecerea timpului! Secretul siluetei și al tenului impecabil la 61 de ani. „Mă bucur când primesc astfel de complimente”
click.ro
image
Loredana Groza, răvășitoare în Monaco. Artista și-a surprins fanii cu imagini spectaculoase în costum de baie
click.ro
image
Cum şi-a sărbătorit Medana, soția lui Alin Oprea, băiatul? Ce a putut să-i transmită solistul de la Talisman fiului său vitreg? „Au o relație apropiată”
click.ro
Kate Middleton și familia Instagram jpg
"Suntem mândri de tine, mamă!" Kate Middleton, primită cu emoție și afecțiune de copiii ei și restul familiei, la coborârea de pe munte
okmagazine.ro
Madonna foto Profimedia jpg
A stat în comă două zile, dar nu boala a adus-o pe Madonna în pragul sinuciderii
clickpentrufemei.ro
Curtea Husarilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că actuala Curte a Husarilor făcea parte din sistemul de fortificații al Castelului Corvinilor încă din secolul al XV-lea?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alice Peneacă, primele declarații după cununia civilă de la mare! Când și unde va avea loc nunta?
image
Romanița Iovan sfidează trecerea timpului! Secretul siluetei și al tenului impecabil la 61 de ani. „Mă bucur când primesc astfel de complimente”

OK! Magazine

image
„Creatori de toxicitate și haos”, Meghan și Harry îi dau o nouă lovitură Regelui! Ce au decis în privința lui Archie și Lilibet

Click! Pentru femei

image
A stat în comă două zile, dar nu boala a adus-o pe Madonna în pragul sinuciderii

Click! Sănătate

image
Ai tensiune mare? Sofia Vergara vrea să știi despre acest test de urină!