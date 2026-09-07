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Românii strâng cureaua și își dezvăluie trucurile prin care cheltuie mai puțin

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Românii sunt tot mai atenți la banii pe care îi cheltuie, fapt dovedit şi de statisticile INS care indică o scădere consecventă a consumului de mai bine de un an. În acest context, românii își împărtășesc pe Reddit metodele prin care încearcă să cheltuie mai puțin: de la cumpărături făcute cu listă și mâncare gătită acasă până la renunțarea la abonamente și amânarea cumpărăturilor care nu sunt urgente.

Cineva verifică câți bani are în portofel pentru cumpărături
Românii caută tot felul de metode pentru a cheltui mai puțin Foto: Pixabay

Una dintre cele mai simple idei din discuție este și una dintre cele mai ușor de aplicat: amânarea cumpărăturilor care nu sunt urgente.

„Așteaptă câteva zile sau chiar o săptămână-două înainte să dai o comandă, să vezi dacă chiar ai nevoie de comanda aceea sau o dai mai mult din cauza că ești manipulat de reclame/oferte”, spune unul dintre utilizatori.

Un alt participant spune că își pune lucrurile în coș, dar nu le cumpără imediat. „Adaug chestii în coș, apoi la sfârșit de săptămână trec prin listă să văd dacă încă îmi mai trebuie acele chestii”.

Ideea este simplă: dacă după câteva zile produsul încă pare necesar, poate merita cumpărat. Dacă între timp ai uitat de el, probabil că nu era atât de important.

Nu merge la supermarket când ți-e foame

Unul dintre cele mai vechi trucuri din discuție este și unul dintre cele mai practice: să nu mergi la cumpărături când ți-e foame.

Acum vreo 25 de ani am învățat un lucru de la un prieten - niciodată, dar NICIODATĂ să nu mergi să faci cumpărăturile de mâncare când ți-e foame. Urmez cu sfințenie povața și în ziua de azi”, povestește un utilizator.

Un alt participant are chiar o strategie pentru situațiile în care ajunge flămând la magazin. „Când mi-e foame, merg și iau de la patiserie ceva de mâncare, îl mănânc pe jumătate și continui cumpărăturile... 3 RON poate aduce o reducere cu 90% a cheltuielilor din acea sesiune”, spune el.

Mâncarea gătită acasă rămâne una dintre cele mai mari economii

O mare parte dintre metodele împărtășite pe Reddit au legătură cu mâncarea.

Un alt participant la discuţie spune că își planifică meniul și gătește pentru mai multe zile. „Merg la piață și gătesc pentru 3 zile, meniu gândit pe săptămână. Am și pachetele pentru birou pregătite, și mic dejun.”

Un alt utilizator spune că gătește acasă și congelează mâncarea în porții. Metoda îi permite să aibă mereu ceva pregătit și să evite cumpărăturile de ultim moment.

În aceeași categorie intră cumpărarea alimentelor atunci când sunt la reducere și păstrarea lor pentru mai târziu. Carnea poate fi porționată și congelată, iar cumpărăturile planificate îi ajută pe oameni să evite produsele luate din impuls.

Mai puține produse, mai puține branduri

Economisirea apare și în felul în care sunt cumpărate produsele de zi cu zi.

„Cumpăr produse de curățenie de la brandul magazinului vs. alea cunoscute și mai scumpe de 3 ori”, spune un utilizator.

Alții spun că preferă să cumpere mai puține haine și să le poarte câțiva ani, în timp ce hainele second-hand sau cele primite de la rude sunt alte variante prin care încearcă să reducă cheltuielile.

Telefonul nu trebuie schimbat la fiecare generație

Un alt principiu este folosirea obiectelor cât mai mult timp.

Un utilizator spune că își schimbă telefonul „o dată la 4-5 ani”, în timp ce hainele și alte obiecte sunt păstrate și folosite cât timp sunt încă în stare bună.

Apare astfel și o altă perspectivă asupra economisirii: cel mai ieftin produs nu este întotdeauna și cea mai bună alegere dacă trebuie înlocuit rapid.

Unul dintre utilizatori atrage atenția că prețul de cumpărare nu este singurul criteriu. Un telefon mai scump poate fi, în final, alegerea mai economică dacă este folosit timp de mai mulți ani.

Abonamentele uitate înseamnă bani cheltuiți degeaba

O altă categorie de cheltuieli asupra căreia utilizatorii sunt atenți este cea a abonamentelor.

Verific constant ce abonamente am și nu le folosesc, apoi le închid”, spune un participant.

Alții aleg să păstreze foarte puține servicii plătite lunar, pentru a evita cheltuielile care se repetă automat și sunt ușor de trecut cu vederea.

Cafeaua de acasă și prânzul luat la birou

Pentru unii, economisirea înseamnă să păstreze anumite plăceri, dar să reducă frecvența cu care plătesc pentru ele.

Cafeaua făcută acasă, mâncarea pregătită pentru birou și renunțarea la comenzile frecvente sunt printre metodele discutate.

Un utilizator spune că preferă să nu își mai cumpere zilnic prânzul și să păstreze banii pentru o ieșire la restaurant. La fel procedează cu cafeaua: și-a cumpărat un espressor și își ia cafeaua pregătită de acasă atunci când merge la birou.

„Zilele fără cheltuieli” și alte reguli personale

Unii participanți își stabilesc propriile reguli pentru a limita cheltuielile. Printre ele se află și „zilele fără cheltuieli”, în care încearcă să nu cumpere nimic în afara lucrurilor necesare.

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Alții preferă să pună bani deoparte imediat după salariu și să își organizeze restul lunii în funcție de suma rămasă.

Sunt metode diferite, dar toate pornesc de la aceeași idee: economisirea devine mai ușoară atunci când există o regulă clară.

Frugalitate sau zgârcenie?

Discuția devine mai interesantă atunci când utilizatorii încep să definească ce înseamnă, de fapt, să fii frugal.

„Stilul de viață frugal nu ar trebui să fie o chinuială, ci o alegere asumată și cu care ești confortabil”, spune un participant.

În opinia sa, nu există reguli universale: „Pentru fiecare dintre noi frugal înseamnă altceva, nu există reguli general valabile”.

Un alt utilizator face însă o diferență între frugalitate și simpla alegere a celui mai ieftin produs: „Mulți văd frugalitate în a mânca cele mai ieftine produse de pe piață, în prag de expirare, când de fapt frugalitatea ar trebui să reprezinte coroana educației financiare pe care un individ o are”.

Economisirea nu înseamnă să renunți la toate plăcerile

Într-un alt comentariu, un utilizator spune că frugalitatea ține mai mult de felul în care privești banii decât de eliminarea tuturor cheltuielilor.

Poți bea o cafea la 5 lei sau una la 15 lei. Poți lua un abonament la 20 de lei sau 50 de lei. Depinde de tine cum percepi valoarea banului muncit mai ales”, a spus el.

Această idee apare în mai multe forme în discuție. Unii preferă să renunțe la cafeaua cumpărată zilnic și să păstreze banii pentru o ieșire în oraș. Alții gătesc aproape tot timpul acasă, dar își permit din când în când să mănânce la restaurant.

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Într-o perioadă în care datele oficiale arată că românii cumpără mai puțin decât în urmă cu un an, metodele de economisire devin astfel foarte concrete: cumpărături mai bine planificate, mai puține comenzi, mâncare gătită acasă și mai multă atenție la cheltuielile care se repetă.

Românii strâng cureaua de mai bine de un an

Datele Institutului Național de Statistică arată că volumul comerțului cu amănuntul a scăzut cu 6,1% în iulie față de aceeași lună a anului trecut, aceasta fiind a 13-a lună consecutivă de scădere. În primele șapte luni din 2026, consumul a fost cu 5,8% sub nivelul din aceeași perioadă din 2025.

Cele mai mari reduceri ale consumului se văd în cazul produselor nealimentare.

În iulie, vânzările din această categorie au fost cu 6,7% mai mici decât în aceeași lună din 2025, după ajustarea pentru zilele lucrătoare și sezonalitate.

Și cumpărăturile de alimente, băuturi și tutun au scăzut, cu 5,8%, în timp ce comerțul cu carburanți a fost mai mic cu 4,4%.

Așadar, scăderea nu este concentrată într-o singură zonă a comerțului. Toate cele trei mari categorii urmărite de INS au înregistrat un recul față de iulie anul trecut.

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