Eurostat: România este țara cu cea mai mare creștere a prețurilor carburanților din UE

România are cea mai mare creștere a prețurilor carburanților din UE, potrivit datelor publicate vineri, 21 august, de Eurostat. În iulie, prețurile carburanților și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 16,9% la nivelul UE față de aceeași lună din 2025.

Potrivit Eurostat, în 25 dintre cele 27 de state membre ale UE, prețurile carburanților și lubrifianților au fost mai mari în iulie 2026 față de aceeași lună a anului trecut.

Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în România (+24,2%), Germania și Lituania (+22,9% fiecare), Bulgaria (+22,2%), Țările de Jos (+22,0%) și Finlanda (+20,5%).

Prețurile au scăzut ușor în Ungaria (-0,1%), în timp ce cele mai mici creșteri au fost înregistrate în Suedia (+1,2%) și Irlanda (+3,2%).

De asemenea, în iulie 2026, prețul motorinei a crescut cu 4,3% în UE, iar cel al benzinei cu 4,7%, comparativ cu luna precedentă. În iunie 2026, prețul motorinei scăzuse cu 6,4%, iar cel al benzinei cu 4,2% față de luna mai.

Între iunie și iulie 2026, prețul motorinei a crescut în 17 state membre. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Polonia (+13,4%), Germania (+12,7%) și Grecia (+12,1%). Prețurile au scăzut în nouă state membre, cele mai mari reduceri fiind consemnate în Cipru (-7,9%), Suedia (-7,4%) și Irlanda (-6,4%).

În ceea ce privește benzina, 14 țări au înregistrat creșteri de preț între iunie și iulie, în timp ce în 12 țări prețurile au scăzut. Cele mai mari creșteri au fost în Polonia (+17,2%), Germania (+11,0%) și Spania (+7,1%), iar cele mai mari scăderi au fost în Suedia (-11,1%), Cipru (-5,4%) și Irlanda (-4,1%).

Prețul motorinei se menține la peste 10 lei litrul, cele mai mici prețuri regăsindu-se în Timiș, Arad, Bihor, Sălaj, Suceava, Sibiu și Gorj, unde litrul costă 10,01 lei. În Cluj, motorina este 10,09 lei pe litru, iar în Ilfov este 10,02 lei.

În ceea ce privește GPL-ul, prețurile variază între 4,59 și 4,64 lei pe litru, cel mai mic tarif fiind în Cluj-Napoca.

Prețul motorinei a trecut de 10 lei litrul pe 27 iulie, iar motorina a trecut de 9 lei începând cu 24 iulie.