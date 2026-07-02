Regulă nouă pentru furnizorii de energie. Clienții trebuie anunțați la 80% din consumul estimat

Furnizorii de energie electrică vor avea noi obligații față de consumatori, după ce Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat un ordin care introduce măsuri suplimentare de informare și protecție a clienților.

Potrivit noilor prevederi, companiile furnizoare vor trebui să îi anunțe pe consumatori prin SMS sau e-mail în momentul în care aceștia ating pragul de 80% din consumul lunar estimat de energie electrică. În același timp, furnizorii vor avea obligația să transmită și recomandări pentru reducerea consumului și pentru utilizarea mai eficientă a energiei, potrivit europafm.

O altă măsură importantă vizează digitalizarea relației dintre furnizori și clienți. Până la data de 1 octombrie, companiile vor trebui să pună la dispoziția consumatorilor conturi online gratuite prin intermediul cărora aceștia își vor putea monitoriza consumul de energie.

Platformele vor include informații precum istoricul facturilor din ultimii trei ani, grafice privind evoluția consumului și alte date relevante pentru gestionarea cheltuielilor cu energia. Activarea acestor conturi va fi opțională pentru consumatori.

Ordinul stabilește, totodată, reguli clare pentru funcționarea comunităților de energie. Entitățile care comercializează energie către terți sau tranzacționează surplusul de energie produs vor trebui să obțină o licență de furnizare sau să colaboreze cu un operator autorizat.

De la această obligație sunt exceptate asociațiile de proprietari sau blocurile care funcționează exclusiv în regim de autoconsum, rețelele izolate și organizațiile neguvernamentale.

Noile reglementări introduc și măsuri suplimentare de protecție pentru consumatorii care încheie contracte cu preț fix și durată determinată. Astfel, eventualele comisioane de reziliere anticipată vor trebui să fie menționate explicit în contract înainte de semnare și să fie calculate într-un mod transparent.