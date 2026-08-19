 Un stâlp uitat de Dorel în mijlocul unui drum din Alba, transformat într-un sens giratoriu inutil | adevarul.ro
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Un stâlp uitat de Dorel în mijlocul unui drum din Alba, transformat într-un sens giratoriu inutil

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În loc să fie relocat, un stâlp rămas în mijlocul drumului după modernizarea unei șosele comunale din județul Alba a fost transformat într-un sens giratoriu improvizat. Amenajarea, care nu pare să îndeplinească vreun rol în trafic, a atras indignarea unor localnici.

Sensul giratoriu pare gândit să ascundă eroarea. FOTO Ziarul Unirea
Sensul giratoriu pare gândit să ascundă eroarea. FOTO Ziarul Unirea

Situația neobișnuită din comuna Gârda de Sus, județul Alba, a fost semnalată de un cititor  publicației Ziarul Unirea. Omul a relatat cum un stâlp a rămas amplasat în mijlocul unui drum comunal, iar în jurul acestuia a fost amenajat un mic sens giratoriu.

Practic, soluția aleasă pentru amenajarea drumului a fost păstrarea stâlpului pe amplasament și construirea carosabilului în jurul lui.

Cititorul demonstrează, cu imagini, că sensul giratoriu nu are o utilitate practică.

„În Gârda de Sus, pe un drum comunal care se intersectează cu cel național – DN 75, s-a construit un sens giratoriu special pentru un stâlp, rămas în mijlocul drumului. Sensul giratoriu nu are niciun rol, dar absolut niciunul”, a transmis localnicul publicației.

Faptul că soluția aleasă pentru continuarea lucrărilor a fost adaptarea traseului drumului la amplasamentul stâlpului, și nu îndepărtarea acestuia, a stârnit nedumerire și comentarii în rândul celor care au văzut imaginile.

Potrivit informațiilor obținute de Ziarul Unirea de la Consiliul Județean Alba, drumul comunal respectiv nu a fost încă recepționat.

Publicația mai notează că, în cazul în care se va constata nerespectarea autorizației de construire, amenzile pornesc de la 5.000 de lei.

O situație similară a fost semnalată, în 2024 și în Arad, unde un stâlp de electricitate a rămas în mijlocul unei străzi proaspăt asfaltate din judeţul Arad, chiar în apropierea unei intersecţii. 

În 2021, pietonii se plângeau că trotuarele reabilitate de Primărie pe strada Viilor, din municipiul Botoşani, o arteră cu mari probleme de infrastructură, nu pot fi folosite întrucât stâlpii de electricitate au fost lăsaţi în mijloc, în condiţiile în care oricum erau foarte înguste.

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