Voucherul de 50 de lei pentru consumatorii vulnerabili ar putea fi scăzut direct din factura la energie, anunță ministrul Bogdan Ivan

Ministerul Energiei pregătește modificarea modului de acordare a voucherului de 50 de lei destinat consumatorilor vulnerabili, astfel încât suma să fie dedusă automat din facturile la energie electrică.

Ministrul a precizat că instituția lucrează împreună cu operatorii de distribuție și furnizare pentru a elimina procedura actuală, care presupune înscrierea pe o platformă online și ridicarea fizică a cardului de la poștă.

„Actualul mecanism este activ până la 31 martie. Lucrăm împreună cu operatorii de distribuţie şi furnizare la un mecanism prin care pentru oamenii cu un venit sub 2.000 de lei, de exemplu, să li se scadă cei 50 de lei direct din factură, fără a-i mai pune pe drumuri, să se scrie în platformă, să ia fizic cardul de la poştă, să se tot plimbe”, a explicat Bogdan Ivan. Anunțul a fost făcut joi, 9 ianuarie, de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul ședinței Comandamentului Energetic Național.

Conform ministrului, noul mecanism ar putea deveni funcțional imediat după expirarea schemei actuale.

„Imediat ce se termină actuala schemă, în 31 martie, am putea veni cu această nouă formulă prin care să li se scadă automat din factură acea sumă de bani, pentru a proteja consumatorii vulnerabili, aproximativ 2,1 milioane puncte de consum, circa 3,5 milioane de oameni”, a precizat acesta.

În același context, Bogdan Ivan a reluat apelul către consumatorii casnici să își analizeze opțiunile pe comparatorul de prețuri al ANRE și să aleagă furnizorii care oferă tarife mai avantajoase, în contextul noilor prețuri apărute la începutul anului.

„Legislaţia este una care stimulează acest lucru şi îi invit pe toţi românii să facă această opţiune pentru furnizorii care le oferă energie electrică la un preţ mult mai bun”, a subliniat ministrul Energiei.

În prezent, aproximativ patru milioane de persoane vulnerabile beneficiază lunar, din vara anului trecut, de un voucher de 50 de lei pentru plata facturilor la energie.

Comandamentul Energetic Național a fost convocat la sediul Dispecerului Energetic Național în contextul prognozelor meteorologice din această perioadă și are rolul de a monitoriza funcționarea Sistemului Energetic Național și a Sistemului Național de Transport al Gazelor Naturale.