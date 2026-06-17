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Analiză Inflația mănâncă mult din pensiile mici: 2,7 milioane de români nu-și mai pot acoperi cheltuielile de bază

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Analize Adevărul
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Inflația de aproximativ 11% nu se vede doar în graficele statistice, ci în bugetele zilnice ale milioanelor de pensionari din România. Pentru cei 2,7 milioane de români care trăiesc cu pensii sub 2.700 de lei, creșterea prețurilor nu înseamnă o ajustare economică, ci o reducere directă a nivelului de trai.

Un pensionar numără bănuții din portofel după ce a cumpărat medicamentele
Inflația de aproape 11% îi afectează foarte mult pe pensionarii cu venituri mici. Foto arhivă

În condițiile în care peste un milion de persoane depind de pensia socială de 1.281 de lei, iar coșul minim de trai depășește 4.300 de lei, cheltuielile de bază devin tot mai greu de acoperit, de la facturile la energie și utilități până la medicamentele necesare zilnic. Inflația nu mai este o cifră abstractă, ci un mecanism care împinge tot mai mulți pensionari spre renunțări succesive în consumul esențial.

Analiza este realizată de „Adevărul” pe baza datelor publice furnizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) și Institutul Național de Statistică (INS), precum și a informațiilor privind coșul minim de consum.

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Potrivit datelor CNPP, România are peste 4,68 milioane de pensionari, iar structura veniturilor arată o vulnerabilitate sistemică: 2,73 milioane de pensionari au pensii sub 2.700 de lei, din care 1 milion trăiesc din pensia socială (indemnizația socială pentru pensionari) de 1.281 de lei. În același timp, coșul minim de consum pentru un trai decent pentru o persoană singură depășește 4.300 de lei, ceea ce arată un decalaj structural între venituri și costul real al vieții.

2,7 milioane de pensionari au pensie sub 2.700 lei lunar. Foto CNPP
2,7 milioane de pensionari au pensie sub 2.700 lei lunar. Foto CNPP

Un element esențial ignorat în discuția publică este că inflația de 11% nu a apărut într-un sistem echilibrat. Ea se suprapune peste un dezechilibru deja existent între venituri și costul vieții. Pentru un pensionar cu 1.281 de lei, chiar înainte de creșterea prețurilor, bugetul lunar era deja insuficient, pentru că după ce și-a plătit facturile nu i-au mai rămas bani și pentru traiul de zi cu zi. În aceste condiții, orice creștere de preț se traduce în renunțarea inclusiv a consumului de strictă necesitate, poate chiar și la unele alimente de bază, ori înlocuirea acestora cu produse de calitate inferioară, insuficiente din punct de vedere nutrițional, care pot crește la rândul lor consumul de medicamente sau servicii medicale.

Potrivit ultimelor date publicate de INS, inflația de 11% este o medie a întregului coș de consum. Pentru pensionari însă, structura cheltuielilor este complet diferită de media populației. Ei consumă disproporționat mai mult energie și utilități, medicamente și servicii medicale, alimente de bază și cheltuieli de locuire. Exact aceste categorii au avut creșteri peste medie, ceea ce face ca inflația real resimțită de această categorie socială să fie mai mare decât cea comunicată statistic.

Energia electrică: creșterea de 55% care schimbă complet bugetul lunar

Unul dintre cele mai relevante exemple este energia electrică, unde scumpirea de aproximativ 55% produce un efect imediat în bugetul lunar.

Dacă în urmă cu un an o factură medie era de 200 de lei, astăzi ea depășește 300 de lei. Diferența de 100 de lei nu este marginală. Pentru un pensionar cu 1.281 de lei, aceasta înseamnă aproximativ 8% din venitul lunar absorbit de o singură cheltuială. Într-un scenariu mai larg, unde se adaugă și gazele, întreținerea și alte utilități, ponderea totală a costurilor de locuire poate depăși ușor 40% din venit, ceea ce reduce drastic spațiul pentru alte cheltuieli esențiale.

Apa, canalizarea și întreținerea: creșteri mici care devin critice în bugete mici

Serviciile de apă, canalizare și salubritate au crescut în multe cazuri cu peste 15%. La prima vedere, impactul pare redus, dar efectul real se vede în bugetele foarte mici. De exemplu, o factură de 100 de lei devine 115 lei.

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Diferența de 15 lei poate părea nesemnificativă la nivel general, însă pentru un pensionar cu venit minim poate însemna mâncarea gătită în casă pentru două zile sau o parte din medicamentele compensate neacoperite sau reducerea altor cheltuieli deja minimale. Problema reală este efectul cumulativ, pentru că nu există o singură creștere, ci mai multe simultane care se suprapun.

Medicamentele: inflația rigidă, fără posibilitate de ajustare

Cheltuielile cu sănătatea au crescut cu aproximativ 12,94%, însă impactul real este mai mare pentru pensionari, deoarece consumul de medicamente nu este opțional.

Un exemplu concret arată că o schemă de tratament de 150 de lei pe lună ajunge la 170–180 de lei. Diferența anuală de 20–30 de lei pe lună înseamnă 240–360 de lei suplimentar pe an.

Pentru un pensionar cu venit minim, aceasta nu este o ajustare, ci o pierdere directă de capacitate de consum în alte zone. Mai important, inflația în sănătate nu permite substituție, pentru că nu există variantă mai ieftină fără impact medical.

Alimentația: ajustarea invizibilă prin reducerea cantității și calității

Alimentele de bază au crescut între 6% și peste 14%, cu variații importante pe categorii. Ouăle au crescut cu peste 14%, laptele de vacă cu aproape 12%, iar cafeaua cu peste 20%.

Pentru un pensionar, impactul nu se vede doar în prețuri, ci în comportament, pentru că se cumpără mai puțin, se înlocuiesc produse sau se renunță la proteine mai scumpe.

Un coș alimentar minim de 500 de lei ajunge la 550–570 de lei fără modificarea obiceiurilor de consum, dar în realitate obiceiurile se modifică inevitabil.

Coșul minim de trai: indicatorul care arată decalajul real

Coșul minim de consum depășește 4.300 de lei pentru o persoană singură, potrivit ultimelor calcule realizate de FES România și Syndex România.

Raportat la acest nivel, majoritatea pensionarilor se află la mai puțin de 60% din necesar. Diferența nu este doar economică, ci și structurală, pentru că venitul este fix, costurile sunt dinamice, iar ajustarea se face doar prin reducerea consumului.

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Inflația oficială este o medie ponderată a întregii economii, dar pensionarii nu consumă media economiei. Pentru ei, energia are pondere mai mare, medicamentele sunt obligatorii, alimentele sunt absolut necesare, iar serviciile esențiale nu pot fi eliminate. Rezultatul este că inflația efectiv resimțită este mult mai mare de 11% în cazul pensionarilor, chiar dacă statistic nu apare astfel.

2,7 milioane de pensionari abia își duc traiul de zi cu zi

Pe de altă parte, faptul că 2.732.991 de pensionari trăiesc cu mai puțin de 2.700 de lei arată că problema nu este doar inflația dintr-un an, ci lipsa de corelare între evoluția veniturilor și costul vieții pe termen lung. În plus, 1.013.224 de persoane trăiesc din pensia socială de 1.281 de lei, ceea ce indică o zonă extinsă de vulnerabilitate. În lipsa indexării pensiilor cu inflația din ultimii doi ani, pierderea de putere de cumpărare s-a acumulat peste creșterile actuale de prețuri.

În economie, inflația presupune ajustări de comportament. În cazul pensionarilor, ajustarea are o limită foarte clară, nivelul minim de subzistență. După acest prag, nu mai există optimizare, ci renunțare la încălzire, reducerea alimentației, amânarea tratamentelor sau dependență de sprijin extern.

De altfel, economiștii au declarat în numeroase rânduri pentru „Adevărul” că din cauza inflației, pensionarii pierd, în medie, contravaloarea unei pensii din cele 12 anuale.

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