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Analiză Ce bacterii se ascund în aparatul de aer condiționat. Beatrice Mahler: „Risc real de îmbolnăvire”. Curățarea aparatelor duce și la scăderea facturilor de energie

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Neglijarea curățării regulate a aparatelor de aer condiționat ne poate pune grav sănătatea în pericol și, de asemenea, poate umfla facturile la energie electrică pe parcursul verii. Un aparat de aer condiționat murdar se transformă într-un mediu propice pentru acumularea de praf, acarieni, spori de mucegai și bacterii. Atunci când unitatea este pornită, toți acești poluanți sunt dispersați în aerul din încăpere, afectând în primul rând sistemul respirator. 

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Lipsa curățării aparatului de aer condiționat poate pune sănătatea în pericol. FOTO: Shutterstock

Persoanele expuse pot dezvolta sau agrava alergii respiratorii, manifestate prin strănuturi persistente, rinoree, tuse uscată și senzație de arsură în gât, iar pentru cei care suferă de astm sau bronșită cronică, atacurile devin mai frecvente și mai severe. De asemenea, iritațiile oculare și ale mucoaselor sunt frecvente, iar mirosul neplăcut specific este un semnal clar al contaminării fungice care eliberează micotoxine în aer.

Pe lângă simptomele alergice, lipsa igienizării favorizează dezvoltarea unor afecțiuni infecțioase mai grave, precum pneumonia sau forma severă de pneumonie, cauzată de bacteria Legionella pneumophila, care prosperă în mediile umede ale sistemelor de climatizare. 

Pentru a nu ne pune sănătatea în pericol, este esențial să curățăm periodic aparatele de aer condiționat, explică Beatrice Mahler, conferențiar la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, medic primar pneumologie la Instituitul Pneumoftiziologie Marius Nasta.

„Este absolut necesar să efectuăm întreținerea regulată a aparatelor de aer condiționat, atât pentru a beneficia de un aer curat, cât și pentru a ne proteja căile respiratorii de manifestări alergice, precum declanșarea unui astm sau a unei bronhopneumopatii cronice obstructive. Mai mult decât atât, în situația în care există riscul sau aflăm despre o persoană care s-a îmbolnăvit de o bacterie atipică, cum ar fi o bacterie de tip Legionella, este recomandat să anunțăm dacă am stat într-o încăpere cu aer condiționat, deoarece acea bacterie poate să rămână în instalații și să infecteze ulterior alte persoane care vor ajunge în zona respectivă. De regulă, însă, acest lucru necesită sisteme de aer condiționat care nu sunt întreținute, filtre care nu sunt schimbate la timp și condiții care să permită un interval suficient de timp pentru ca dezvoltarea acestui microorganism să se producă”, a declarat medicul, pentru „Adevărul”.

Un aparat de aer condiționat murdar crește și facturile la energia electrică

Sfatul este reluat și de expertul în energie Dumitru Chisăliţă, președinte al Asociației Energia Inteligentă, care explică un alt beneficiu al curățării aparatelor – economisirea unor sume importante de pe facturile de energie.

„Dacă aparatele nu sunt curățate la timp, filtrele și componentele interne se înfundă cu praf și cu alte particule solide, iar acest lucru împiedică debitul de aer să ajungă în mod corespunzător la unitatea de răcire. Drept urmare, aparatul este forțat să funcționeze mai mult timp pentru a atinge aceeași temperatură dorită în aceleași condiții”, a explicat Chisăliță, pentru „Adevărul”.

Pe lângă acest efort mecanic suplimentar, un aparat de aer condiționat necurățat poate dezvolta gheață pe serpentine din cauza debitului de aer redus, ceea ce blochează și mai mult circulația și forțează aparatul să intre în cicluri ineficiente de dezghețare. 

Piața aparatelor de aer condiționat în fața examenului din această vară

Aceste cicluri consumă energie suplimentară fără a contribui la răcirea efectivă a încăperii, iar pe termen lung, uzura prematură a componentelor poate scădea și mai mult randamentul energetic. 

Ce mai trebuie evitat pentru a răcori locuința fără să îți pui sănătatea în pericol

Potrivit medicului Beatrice Mahler, pentru ca aparatele de aer condiționat să nu ne pună sănătatea în pericol, este important să mai urmăm și alți pași, precum evitarea fumatului în interiorul locuinței sau folosirii bețișoarelor parfumate.

„Există un risc real ca unele bacterii atipice să se regăsească în aparatele de aer condiționat, însă acest risc presupune ca în camera în care funcționează aparatul să fi fost o persoană bolnavă cu acea infecție, cum ar fi legionella sau pneumonia. În situația în care nu există acest contact sau o posibilă contaminare a filtrelor din aparatul de aer condiționat, pericolul este unul mic. 

Totuși, un aparat de aer condiționat care nu este întreținut corespunzător poate provoca complicații importante la persoanele care au un teren alergic, pentru că în interiorul său se acumulează, pe lângă particulele și flora pe care le filtrează, și diverse particule de materie, ținând cont că în locuințe există o poluare de tip interior. Această poluare indoor este cu atât mai gravă cu cât în încăperea respectivă se fumează sau se folosesc într-un mod intens soluții ori bețișoare parfumate, care modifică în mod negativ calitățile aerului pe care persoanele îl respiră”, a explicat medicul.

Fumătorii sunt cei mai expuși îmbolnăvirii din cauza bacteriilor ascunse în aparat

Potrivit medicului, persoanele mai expuse îmbolnăvirii cu bacterii aflate în aerul condiționat sunt fumătorii, întrucât aceștia își slăbesc sistemul imunitar.

„Vaporizatorul aparatului de aer condiționat adună, de asemenea, particule de praf sau acarieni, care pot acționa ca un transportor pentru microbi, ducându-i în profunzimea plămânilor. Efectul depinde însă foarte mult de mecanismele de apărare locale ale organismului. Plămânul nostru dispune, până la nivelul alveolelor unde există contactul cu sângele, de niște mecanisme de apărare care, dacă sunt eficiente, ne protejează în mare măsură. Ne referim aici la nas, adică la calea aeriană superioară, care, dacă este folosită corect, și anume să inspirăm aerul pe nas și să îl expirăm pe gură, asigură un mecanism de filtrare foarte bun, inclusiv pentru o parte din flora microbiană.

Ulterior, avem mecanismele de apărare de la nivelul căilor aeriene, unde se află niște cili, asemănători cu firele de la un covor, care, dacă suntem foarte bine hidratați, ne ajută să reținem atât poluanții, cât și eventualele infecții. Dacă acești cili nu rețin și nu elimină agenții nocivi, atunci intervin alte celule, care, de exemplu, la un nefumător sunt extrem de eficiente; acestea se numesc macrofage și, chiar dacă nu au intrat înainte în contact cu microbul respectiv, pot să îl distrugă și să ne protejeze de infecție. Pentru ca toate acestea să funcționeze însă, este necesar să avem grijă de sănătatea noastră și de imunitatea noastră, iar acest lucru îl putem realiza printr-un regim de viață cât se poate de echilibrat, care să includă un somn eficient, atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ, mișcare, o alimentație echilibrată și un management al stresului cât mai bun pe care îl putem face, deoarece toate aceste elemente, luate împreună, fac ca mecanismele de apărare ale corpului să fie cu adevărat eficiente”, a conchis medicul.

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