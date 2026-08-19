Vacanțele de Crăciun și Revelion, deja la vânzare. Cât costă un sejur la munte și unde găsești reduceri de până la 30%

În vârf de sezon estival, hotelierii au anunțat deja prețurile pentru vacanțele de Crăciun și Revelion, venind și cu reduceri. Investițiile din sectorul montan prelungesc durata sezonului și cresc atractivitatea stațiunilor, spun reprezentanții industriei.

Comparativ cu sezonul 2025-2026, numărul pârtiilor de schi este mai mare, au apărut noi atracții în zona montană, s-au inaugurat noi spații de cazare de cinci stele, și mai multe hoteluri oferă și servicii de tip wellness și spa, astfel încât reușita sejurului să nu depindă exclusiv de vreme.

Hotelierii au anunțat și prețurile pe care le vor practica în sezonul de iarnă, iar pentru turiștii care își cumpără vacanța încă de pe acum se aplică reduceri de până la 30%.

„Noutățile sezonului sunt modernizarea instalațiilor pe cablu, atât în zona Poiana Brașov cât și Sinaia, deschiderea de noi unități de cazare de cinci stele pe platoul Bucegi, în Sinaia și la Băile Felix și de asemenea un roller coaster montan la Predeal”, a precizat vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Adrian Voican.

Autoritățile locale din cea mai importantă destinație pentru sporturile de iarnă din România, Poiana Brașov, au alocat fonduri pentru lucrări de întreținere și modernizare a pârtiilor, precum și pentru înlocuirea echipamentelor de acces la instalațiile de transport pe cablu, spun reprezentanții industriei turismului. În paralel, Primăria municipiului Brașov pregătește extinderea lacului de acumulare Ruia, prin majorarea capacității acestuia cu aproximativ 50.000 de metri cubi, scopul fiind asigurarea unui volum mai mare de apă pentru producerea zăpezii artificiale.

„În sezonul precedent, peste 90% din zăpada utilizată pe pârtiile din Poiana Brașov a fost produsă artificial, ceea ce evidențiază importanța investițiilor în sistemele de înzăpezire pentru desfășurarea sezonului de iarnă în condiții cât mai bune”, mai transmit reprezentanții industriei turismului.

„Românii au învățat să profite de acest lucru”

România a ajuns la aproximativ 200 km de pârtie de schi, a mai spus Voican, cele mai căutate pârtii fiind de cele din Poiana Brașov, Sinaia, Azuga, Bușteni, Rânca și Straja.

Vin însă din ce în ce mai mulți turiști și pentru răsfăț, iar hotelurile s-au adaptat și au investit astfel încât să poată oferi servicii SPA și reușita vacanței să nu mai depindă exclusiv de zăpadă. „Din fericire, România are o treime din apele termale ale Europei și românii au învățat să profite de acest lucru”, a adăugat vicepreședintele Voican.

În ultimii ani se observă și o creștere a rezervărilor și pe segmentul călătoriilor scurte, de 2-3 nopți, în marile orașe cu târguri de Crăciun renumite: Sibiu, Brașov, Alba Iulia, Timișoara, Craiova, Iași, Sighișoara.

Oferta turistică pentru sezonul de iarnă 2026–2027 a urmat cerințele turiștilor și s-a diversificat, pe lângă vacanțele dedicate sporturilor de iarnă din stațiunile montane turiștii având opțiunea unor sejururi de wellness în stațiunile balneare, city break-uri organizate în jurul târgurilor de Crăciun din marile orașe, experiențe gastronomice și tradiții în destinațiile rurale sau vacanțe active care îmbină schiul cu activități de agrement și relaxare.

Reduceri de până la 30% pentru cei care achiziționează din vreme

Cât despre prețuri, hotelierii le-au adaptat pentru toate buzunarele, astfel că poți plăti pentru 3 nopți de cazare de la puțin peste 3.000 lei/camera dublă, cu demipensiune, până la peste 10.000 lei (cu un plus de servicii incluse) sau doar pentru cazare, dar cu toată unitatea la dispoziție.

Primele care și-au anunțat tarifele pentru sezonul de iarnă 2026-2027 sunt stațiunile din zonele balneare – Călimănești, Căciulata, Felix, Herculane, Tușnad, dar și cele de pe Valea Prahovei, Poiana Brașov, Maramureș și Bucovina. Pentru înscrieri timpurii, unele hoteluri acordă reduceri de până la 30%.

Rezervarea din timp a vacanței îi ajută pe de o parte pe turiști, care astfel obțin tarife mai bune, plătesc o parte din preț și au posibilitatea să aleagă dintr-o mare varietate de opțiuni (pe ultima sută de metri devin cel mai greu de găsit locurile în unitățile căutate indiferent de sezon), iar pe de altă parte îi orientează pe hotelieri în privința cererilor pentru sezonul respectiv.

Prețurile pentru vacanța de Crăciun, așa cum s-a întâmplat și în anii trecuți, sunt mai mici decât cele pentru sejurul de Revelion.

Iată care sunt tarifele deja anunțate de hotelieri, potrivit BIBI Touroperator:

Tarife pentru Crăciun 2026:

- Hotel 5* Băile Felix, 3 nopți (24-27.12.2026), cameră dublă cu pensiune completă, bufet la micul dejun, prânz, cină și finger food. Pomana porcului în ziua de 24 Decembrie, prânz festiv cu produse tradiționale pe 25 Decembrie și cină festivă cu program de colinde pe 25.12. Tarif: 6.792 lei/camera/sejur 3 nopți

- Hotel 4* Băile Herculane, 3 nopți (24-27.12.2026), cameră dublă matrimonială cu demipensiune. Pachetul include o cină festivă cu preparate tradiționale, băuturi incluse și muzică live. Prânz tradițional servit în sistem bufet suedez, vizita lui Moș Crăciun și momente speciale susținute de colindători. Early check-in începând cu ora 12:00 și acces gratuit în zona SPA pe întreaga durată a sejurului. Tarif: 3.865 lei/camera/sejur 3 nopți;

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- Hotel 4* Predeal , 3 nopți (23-25.12.2026), cameră dublă cu demipensiune, mic dejun și cină, precum și o cină tradițională de Crăciun. În 24 decembrie, pomana porcului, cu muzică live. La sosire, oaspeții vor fi întâmpinați cu șampanie, fructe și fursecuri, iar în 25 decembrie este programată vizita lui Moș Crăciun. Pachetul include acces gratuit în zona SPA, 20% reducere pentru a patra noapte de cazare, 15% reducere la serviciile de masaj și 20% reducere pentru pachetul Floating Breakfast. Tarif: 5.841 lei/camera/sejur 3 nopți

- Hotel 3* Poiana Brașov, 3 nopți (24-27.12.2026), cameră dublă superioară cu demipensiune, include mic dejun, cină tip bufet suedez în 23 și 26 decembrie, cină festivă din 25 decembrie și pomana porcului din 24 decembrie. Acces gratuit la centrul SPA, cu saună umedă și uscată, jacuzzi interior, piscină interioară și piscină exterioară infinity încălzită, muzică live. În 24 decembrie vine Moș Crăciun, cadourile urmând să fie pregătite și aduse de părinți. Tarif: 4.862 lei/camera/sejur 3 nopți, cu 10% reducere până pe 15.09.2026.

- Hotel 3* Bușteni, 3 nopți (24-27.12.2026), cameră dublă cu demipensiune. Programul special din seara de 25 decembrie include o cină festivă de Crăciun cu muzică live, băuturi alcoolice în regim open bar și o tombolă cu premii atractive, oferind șansa câștigării unor vacanțe și servicii hoteliere. Tarif: 3.006 lei/camera/sejur 3 nopți

- Hotel 4* Sinaia 3 nopți (24-27.12.2026), cameră dublă twin. Pachetul, include mic dejun tip bufet, cină tip bufet din 24 decembrie, acompaniată de muzică live, precum și un dejun festiv ziua de Crăciun, de asemenea cu muzică live, oferind oaspeților un program gastronomic și artistic specific sărbătorilor de iarnă. Tarif: 1.973 lei/camera/sejur 3 nopți

- Pensiune 3* Maramureș, 3 nopți (23-26.12.2026), căsuță cu 3 dormitoare, fără servicii de masă incluse, acces la bucătărie, facilități pentru barbeque, loc de joacă pentru copii, se acceptă animale de companie. Tarif: 6.299 lei/căsuță cu 3 dormitoare/sejur 3 nopți

- Hotel 4* Păltiniș, 3 nopți (24-27.12.2026), cameră dublă cu demipensiune. Pachetul este completat de o serie de beneficii dedicate confortului și relaxării, incluzând acces la centrul Alpienne SPA, transfer gratuit către Arena Platoș. Tarif: 8.059 lei/camera/sejur 3 nopți.

Tarife Revelion 2027

- Hotel 5* Băile Felix, 4 nopți (29.12-02.01.2027), cameră dublă cu pensiune completă în regim bufet, cu mic dejun, prânz, cină și gustări tip finger food, completate de un program gastronomic tematic; prânz tradițional cu pomana porcului și „Seară Românească” în 30 decembrie, urmate de masa festivă de Revelion; Carnaval organizat în 1 ianuarie 2027 și momente de divertisment dedicate întregii familii. Tarif: 10.297 lei/camera/sejur 4 nopți.

- Hotel 3* Brașov, 3 nopți (30.12 - 02.01.2027), cameră dublă matrimonială, cu mic dejun, cina din 30 decembrie, cina festivă de Revelion din 31 decembrie, precum și un brunch și o cină în prima zi a noului an. Muzică live în seara de Revelion și în data de 1 ianuarie. Acces gratuit la centrul SPA, la sala de fitness și sala de jocuri. Internet Wi-Fi și parcare gratuită. Tarif: 5.502 lei/camera/sejur 3 nopți.

- Hotel 3* Poiana Brașov, 3 nopți (30.12 - 02.01.2027), cameră dublă cu balcon și șemineu, vedere la munte, cu mic dejun și brunch în 1 ianuarie și o cină festivă de Revelion cu muzică live, dansuri, invitat special și tombolă cu premiii; cină acompaniată de muzică live și un invitat special în 1 ianuarie, iar pe durata sejurului - acces gratuit la centrul SPA, cu saună umedă și uscată, jacuzzi interior, piscină interioară și piscină exterioară infinity încălzită. Tarif: 9.107 lei/cameră/sejur 3 nopți, cu 10% reducere până pe 15.09.2026

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- Hotel 3* Bușteni, 3 nopți (30.12 - 02.01.2027), cameră dublă fără balcon, cu demipensiune. Seara de Revelion cu cină festivă și muzică live, băuturi alcoolice incluse în regim open bar și o tombolă cu premii. Tarif: 4.295 lei/camera/sejur 3 nopți.

- Hotel 4* Sinaia, 3 nopți (30.12 - 02.01.2027), cameră dublă deluxe, cu mic dejun tip bufet, cină tip bufet în 29, 30 decembrie și 1 ianuarie, toate acompaniate de muzică live, brunch în 1 ianuarie și masa festivă de Revelion din 31 decembrie, cu muzică live și invitați surpriză. Acces la piscină, saună, salină și jacuzzi, parcare - în limita locurilor disponibile. Tarif: 7.929 lei/camera/sejur 3 nopți.

- Pensiune 3* Maramureș, 3 nopți (30.12-02.01.2027), căsuță cu 3 dormitoare, fără servicii de masă incluse, acces la bucătărie, facilități pentru barbeque, loc de joacă pentru copii, se acceptă animale de companie. Tarif: 10.307 lei/căsuță cu 3 dormitoare/sejur 3 nopți

- Hotel 4* Păltiniș, 4 nopți (29.12 - 02.01.2027), cameră dublă cu demipensiune. Acces la centrul Alpienne SPA, transfer gratuit către Arena Platoș. Tarif: 15.745 lei/cameră/sejur 4 nopți.

- Hotel 3* Băile Olănești, 3 nopți (30.12 - 02.01.2027), cameră dublă deluxe cu pensiune completă. Mese în sistem bufet suedez, cu băuturi non-alcoolice incluse la toate mesele și băuturi alcoolice incluse la cină, în 31 decembrie - cină festivă cu meniu a la carte. Programul include petreceri cu muzică live în serile de 31 decembrie și 1 ianuarie. Acces la zona SPA a hotelului, cu piscină, saună, baie turcească, hidromasaj și salină, 20% reducere la accesul în Aqua Park și 10% reducere la masaje și ritualuri SPA. Tarif: 4.882 lei/camera/sejur 3 nopți cu 28% reducere până pe 15.11.2026