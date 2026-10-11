 Progres pe Autostrada Sibiu–Pitești: A fost străpunsă a doua galerie a tunelului Boița 1 | adevarul.ro
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Video Progres pe Autostrada Sibiu–Pitești: A fost străpunsă a doua galerie a tunelului Boița 1

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Facebook / Cristian Pistol

A doua galerie a tunelului Boița 1, de pe secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu–Pitești, a fost străpunsă. Lucrările pe secțiunea Boița–Cornetu au ajuns la un stadiu fizic de 16%, însă constructorii pot executa doar 45% din lucrările prevăzute în contract, din cauza lipsei unor avize și autorizații.

Șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat că a fost finalizată străpungerea ambelor galerii ale tunelului Boița 1, de pe secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu–Pitești (A1).

„Practic, constructorii turci ai asocierii Mapa - Cengiz au finalizat străpungerea ambelor galerii ale tunelului Boița 1”, a precizat Cristian Pistol pe pagina sa de Facebook.

Cea de-a doua galerie, cu o lungime de 264 de metri, a fost străpunsă duminică, 11 octombrie, după ce prima galerie, de 247 de metri, fusese străpunsă pe 20 iulie 2026.

Următoarea etapă constă în realizarea cămășuielii interioare a celor două galerii. În prezent, stadiul fizic al lucrărilor la tunelul Boița 1 a ajuns la 45,11%.

Lucrările continuă la alte două tuneluri

Pe șantierul secțiunii Boița–Cornetu se lucrează și la tunelurile Balota și Robești.

La tunelul Balota, cu o lungime de 500 de metri, sunt în desfășurare lucrări de excavație și de realizare a cămășuielii exterioare. Stadiul fizic al acestuia a ajuns la 13,69%.

În cazul tunelului Robești, care va avea 900 de metri, ambele galerii au fost străpunse, iar stadiul fizic al lucrărilor este de 39,48%. În prezent, constructorii execută lucrări de hidroizolație și de realizare a căptușelii interioare.

Pe întregul șantier al secțiunii 2, Boița–Cornetu, cu o lungime de 31,33 de kilometri, sunt mobilizați 708 muncitori și 162 de utilaje. Stadiul fizic general al lucrărilor este de aproximativ 16%.

Constructorii pot executa doar 45% din lucrările contractate

Potrivit lui Cristian Pistol, desfășurarea lucrărilor este limitată de lipsa Acordului de Mediu revizuit și a Autorizațiilor de Construire pentru întregul șantier.

În aceste condiții, constructorii pot derula doar aproximativ 45% din totalul lucrărilor prevăzute în contract. CNAIR a depus documentația necesară la ANMAP pe 12 august 2026.

Din acest motiv, activitățile sunt concentrate pe tuneluri, viaducte, terasamente și lucrări de consolidare, în sectoarele pentru care au fost emise Autorizații de Construire.

Șapte tuneluri pe traseul secțiunii Boița–Cornetu

Pe traseul secțiunii 2 a autostrăzii Sibiu–Pitești, cu o lungime de 31,33 de kilometri, sunt prevăzute șapte tuneluri, care vor fi construite prin tehnologia NATM (Noua Metodă Austriacă).

Această metodă folosește rezistența naturală a masivului stâncos pentru susținerea tunelului, prin operațiuni de torcretare, bulonare și stabilizare.

Contractul pentru această secțiune are o valoare de 4,25 miliarde de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Transport.

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