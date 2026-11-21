Regimul islamic din Iran își intensifică eforturile de militarizare a societății, implicând tot mai mult femeile în activități de instruire militară și apărare.

Femei membre ale forței paramilitare iraniene Basij Foto: Profimedia

În septembrie, femei îmbrăcate în negru și în chador au participat la exerciții militare pe străzile Iranului, unde au fost instruite să utilizeze mitraliere și sisteme de apărare aeriană. Deși aceste acțiuni sunt prezentate drept o demonstrație de pregătire pentru eventuale confruntări externe, ele par să urmărească și un obiectiv intern: consolidarea capacității regimului de a face față protestelor și nemulțumirilor populației, scrie The Washington Post

Pe fondul crizei economice, al devalorizării monedei și al creșterii prețurilor, conducerea de la Teheran încearcă să mobilizeze susținătorii ideologici ai Revoluției Islamice, inclusiv femeile loialiste, pentru a preveni izbucnirea unor noi revolte. Această strategie evidențiază o contradicție majoră a regimului, care, deși a promovat în mod tradițional subordonarea femeilor și limitarea rolurilor acestora, începe să le integreze tot mai mult în structurile sale militare.

În timpul Revoluției Islamice din 1979 și al războiului Iran-Irak din anii 1980, femeile au avut un rol important în susținerea efortului revoluționar și militar, în special prin activități sociale, educaționale și de propagandă. Ayatollahul Ruhollah Khomeini le-a încurajat să contribuie la război prin educarea copiilor și susținerea celor trimiși pe front. Totuși, după Revoluție, legislația iraniană a limitat participarea femeilor la roluri auxiliare, medicale și administrative, iar implicarea lor în structurile militare a rămas, pentru mult timp, mai degrabă simbolică.

Viața femeilor în Iran stă între restricții, schimbare și rezistență Foto: Profimedia

Schimbările recente au fost accelerate de protestele din 2022, declanșate în contextul luptei pentru drepturile femeilor, care au demonstrat că nemulțumirile legate de discriminarea de gen pot deveni parte a unei mișcări mai ample împotriva regimului. Ulterior, criza economică și revolta din ianuarie au amplificat presiunea asupra conducerii iraniene, determinând-o să considere mobilizarea femeilor loialiste o componentă importantă a strategiei de menținere a puterii.

În acest context, autoritățile au lansat campania „Sacrificiul vieții”, care include promovarea instruirii cu arme de foc, mesaje de recrutare militară și organizarea unor sesiuni publice de pregătire. Din luna mai, au fost intensificate activitățile de instruire militară destinate femeilor, precum și întâlnirile pentru organizarea apărării cartierelor. Regimul se bazează în special pe femeile conservatoare și religioase, inclusiv pe cele care susțin aplicarea strictă a regulilor privind purtarea hijabului.

Astfel, se conturează o situație paradoxală: în timp ce unele femei sunt mobilizate pentru apărarea regimului, altele sunt condamnate la pedepse severe, inclusiv la moarte sau la lovituri de bici, pentru participarea la proteste ori pentru încălcarea regulilor vestimentare obligatorii. Mai mult, implicarea femeilor în operarea dronelor și în alte activități militare contrastează cu restricțiile și formele de control la care sunt supuse în viața de zi cu zi.

Un moment semnificativ al acestei schimbări a fost anunțul din 3 octombrie al unui oficial al organizației Basij, potrivit căruia femeile au început să fie integrate și în unități ale Forțelor Terestre ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC). Această evoluție indică extinderea participării feminine dincolo de activitățile tradiționale ale formațiunilor paramilitare și sugerează o implicare mai directă în structurile de securitate ale statului.

Integrarea femeilor în aparatul militar și de securitate al Iranului nu reprezintă neapărat o schimbare reală în privința drepturilor și emancipării acestora, ci mai degrabă o adaptare pragmatică a regimului la amenințările interne și externe. Prin mobilizarea femeilor loialiste, Teheranul urmărește să consolideze controlul asupra societății, să limiteze posibilitatea unor noi revolte și să-și întărească rezistența în fața presiunilor externe. Astfel, regimul ajunge să sacrifice o parte dintre principiile ideologice pe care s-a construit, folosind femeile pentru apărarea unui sistem care continuă să le limiteze libertățile și drepturile.