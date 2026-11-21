Puțini angajați ajung la finalul anului fără nicio zi de concediu rămasă neefectuată, iar întrebarea care revine constant în discuțiile cu departamentul de resurse umane este dacă acele zile pot fi transformate în bani.

Concediul de odihnă neefectuat se plătește după încheierea contractului de muncă Foto: Istock

Răspunsul scurt este că, atât timp contractul individual de muncă este în vigoare, concediul de odihnă neefectuat nu se plătește, chiar dacă salariatul își dorește acest lucru. Plata devine obligatorie abia în momentul încetării raportului de muncă, iar modul în care se calculează suma cuvenită și soarta zilelor reportate sunt reglementate detaliat de Codul muncii și de o decizie recentă a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Confuzia apare frecvent pentru că legea permite reportarea zilelor de concediu dintr-un an în altul, iar mulți salariați interpretează această posibilitate ca pe un drept de a primi bani în locul odihnei. În realitate, reportarea are un scop precis – acela de a garanta că angajatul beneficiază efectiv de concediu – și nu deschide calea unei conversii automate în bani.

Astăzi, cadrul juridic este mai clar decât oricând, grație Deciziei nr. 40/2026 a ÎCCJ, publicată în Monitorul Oficial pe 11 august 2026, care a tranșat o dispută de lungă durată privind zilele rămase neefectuate după expirarea perioadei legale de report.

Când este obligat angajatorul să plătească concediul neefectuat

Regula de bază este cuprinsă în art. 146 alin. (3) din Codul muncii, în forma aplicabilă în noiembrie 2026, și stabilește că plata în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă exclusiv la încetarea contractului individual de muncă. Prin urmare, un salariat nu poate solicita firmei să îi achite zilele restante doar pentru că nu dorește să le efectueze sau pentru că preferă compensația financiară. Obligația angajatorului se activează în momentul în care raportul de muncă încetează, indiferent de cauza care a dus la această situație – demisie, concediere, acordul părților sau orice alt motiv prevăzut de lege.

La încetarea contractului, angajatorul trebuie să achite contravaloarea zilelor de concediu cuvenite, dar neefectuate, pentru care salariatul mai are dreptul la compensare. De exemplu, dacă un angajat are zece zile de concediu neefectuate în momentul plecării, angajatorul este obligat să îi plătească indemnizația aferentă acestor zile, fără a conta dacă încetarea este inițiată de salariat sau de angajator. Compensarea devine exigibilă odată cu încetarea raportului de muncă, iar Codul muncii nu prevede un termen distinct, de tipul cinci sau treizeci de zile, pentru plata acestei sume, ceea ce înseamnă că ea trebuie achitată în cadrul obligațiilor financiare finale față de salariat.

O nuanță importantă privește perioada de report. Potrivit art. 146 alin. (2) din Codul muncii, dacă salariatul nu a putut efectua concediul din motive justificate, angajatorul este obligat să îi permită efectuarea zilelor restante într-un interval de 18 luni, care începe din anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediu. Expirarea acestor 18 luni nu înseamnă însă automat că salariatul pierde zilele sau dreptul de a primi bani pentru ele, iar aici intervine clarificarea adusă de Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 40 din 9 martie 2026.

Conform deciziei, dacă angajatorul nu i-a oferit salariatului posibilitatea efectivă de a-și lua concediul, dreptul la compensarea zilelor neefectuate se menține și după expirarea celor 18 luni, la momentul încetării raportului de muncă. În schimb, dacă angajatorul i-a oferit această posibilitate, iar salariatul a ales în mod liber să nu își efectueze concediul, dreptul la compensare pentru zilele care depășesc perioada de report nu mai există. Altfel spus, răspunderea pentru zilele pierdute se împarte în funcție de cine a împiedicat efectuarea concediului, iar angajatorul nu poate invoca expirarea termenului dacă el însuși nu a creat condițiile reale pentru ca salariatul să își ia odihna cuvenită.

Dacă angajatorul refuză plata la încetarea contractului, salariatul are la dispoziție calea instanței de judecată. Termenul de prescripție pentru a solicita compensarea este de trei ani, calculat de la data încetării raportului de muncă, potrivit aceleiași Decizii ÎCCJ nr. 40/2026. Este vorba despre un termen suficient de lung pentru ca salariatul să își pregătească documentația, să solicite lămuriri de la angajator și, dacă este necesar, să formuleze o acțiune în justiție pentru recuperarea sumelor cuvenite.

Câți bani primești pe o zi de concediu

Valoarea unei zile de concediu neefectuat se determină pe baza indemnizației de concediu, care reprezintă media zilnică a salariului brut realizat în ultimele trei luni anterioare celei în care se face plata. Practic, angajatorul însumează salariile brute din această perioadă de referință, împarte totalul la numărul de zile lucrătoare din interval și obține media zilnică, pe care o înmulțește apoi cu numărul de zile de concediu neefectuate pentru care salariatul are dreptul la compensare. Formula este reglementată de Codul muncii și se aplică în mod uniform, fie că este vorba despre concediu efectiv, fie despre compensarea lui la încetarea contractului.

Trucuri pentru mai multe zile libere în 2026. Concediu extins până la 7 săptămâni

Pentru a ilustra modul de calcul, să luăm un exemplu simplu. Dacă un salariat are un salariu brut lunar de 6.000 de lei și în ultimele trei luni a avut în total 63 de zile lucrătoare, media zilnică va fi de aproximativ 285,71 lei, obținută prin împărțirea sumei de 18.000 de lei la 63. Dacă la momentul încetării contractului are zece zile de concediu neefectuate, compensația brută va fi de circa 2.857,10 lei, din care se vor reține contribuțiile sociale și impozitul pe venit, conform legislației

Trebuie subliniat că nu există o valoare unică valabilă pentru toți angajații, deoarece media zilnică depinde de salariul brut și de numărul de zile lucrătoare din perioada de referință, care poate varia de la o lună la alta. Dacă salariatul a beneficiat de sporuri, prime sau alte drepturi salariale incluse în salariul brut, acestea intră în calculul mediei și pot crește valoarea unei zile de concediu. Angajatorul are obligația să emită decizia de încetare a contractului cu includerea calculului compensației pentru concediul neefectuat, iar salariatul poate verifica corectitudinea sumei pe baza fluturașului de salariu și a documentelor contabile puse la dispoziție.

Ce se întâmplă cu zilele de concediu neefectuate într-un an

Dacă un salariat nu își efectuează toate zilele de concediu de odihnă într-un an, acestea nu dispar automat la 31 decembrie. Potrivit Codului muncii, regula este că zilele de concediu trebuie efectuate anual, însă legea permite reportarea lor în anumite condiții, iar în noiembrie 2026 o decizie recentă a Înaltei Curți de Casație și Justiție clarifică ce se întâmplă cu zilele restante chiar și după expirarea perioadei de report. Astfel, dacă salariatul nu a putut efectua concediul, integral sau parțial, din motive justificate, angajatorul este obligat să îi acorde zilele restante într-o perioadă de 18 luni, care începe din anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediu.

Un exemplu concret ajută la înțelegerea mecanismului: dacă un angajat nu și-a efectuat toate zilele de concediu aferente anului 2025, acestea pot fi reportate și acordate în perioada 1 ianuarie 2026 – 30 iunie 2027. Reportarea nu înseamnă însă că salariatul poate acumula la nesfârșit zile de concediu, iar angajatorul nu poate pur și simplu să ignore obligația de a-i permite efectuarea acestora. Dimpotrivă, angajatorul are datoria de a planifica și de a acorda efectiv concediul, iar dacă nu o face, nu poate invoca expirarea celor 18 luni pentru a refuza compensarea.

Câte zile de concediu avem pe an. Care este minimul legal

Aici intervine Decizia nr. 40/2026 a ÎCCJ, care a clarificat situația zilelor de concediu neefectuate peste perioada legală de report. Înalta Curte a stabilit că, dacă angajatorul nu i-a oferit efectiv salariatului posibilitatea de a-și lua concediul, dreptul la compensarea în bani a zilelor restante se poate menține chiar și după expirarea celor 18 luni, în momentul încetării contractului de muncă. În schimb, dacă angajatorul i-a oferit posibilitatea reală de a efectua concediul, dar salariatul a ales să nu îl ia, acesta nu mai poate pretinde compensarea zilelor care depășesc perioada legală de report.

Cât timp contractul de muncă este activ, plata în bani a concediului neefectuat nu este permisă, iar un angajat nu poate cere firmei să îi plătească zilele restante doar pentru că nu dorește să le efectueze. Art. 146 alin. (3) din Codul muncii este clar în acest sens și limitează compensarea la momentul încetării contractului individual de muncă. Pentru a evita situațiile neplăcute, specialiștii în resurse umane recomandă salariaților să își planifice concediul încă de la începutul anului, să solicite în scris programarea zilelor de odihnă și să păstreze dovezi ale solicitărilor adresate angajatorului. În cazul unui refuz nejustificat, salariatul poate sesiza Inspectoratul Teritorial de Muncă sau se poate adresa instanței pentru recuperarea drepturilor, iar la încetarea contractului trebuie să verifice dacă decizia include compensația pentru toate zilele cuvenite. Cunoașterea acestor reguli este esențială pentru a evita pierderea unor sume importante și pentru a înțelege că dreptul la concediu nu se transformă automat în drept la bani decât în condițiile strict prevăzute de lege.