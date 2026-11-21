Un credit în euro poate părea mai avantajos pentru o firmă decât unul în lei: la un împrumut de 100.000 de euro, rata ar fi cu 1.266 de lei mai mică în prima lună. Economia se poate însă transforma în pierdere dacă moneda europeană se apreciază. La o creștere treptată a cursului cu 5% pe an, firma ar ajunge să plătească în cinci ani cu aproape 5.500 de lei mai mult decât pentru același credit în lei, arată o simulare Adevărul Financiar.

Cât costă în lei rata unui credit în euro? Foto: arhivă

O firmă care încasează în lei și se împrumută în euro trebuie să cumpere valută pentru a plăti rata. Un producător care exportă își poate achita rata din euro încasați de la clienți. Pentru un comerciant care importă marfă și o vinde în lei, scumpirea euro poate majora în aceeași lună atât suma necesară pentru plata furnizorului, cât și pe cea necesară pentru plata ratei.

În iulie 2026, creditele în valută reprezentau 53,6% din valoarea creditelor bancare pe care firmele nefinanciare din România le mai aveau de rambursat, față de 47,7% cu un an înainte. Aproape întreaga sumă împrumutată în valută era în euro. Exprimat în lei, soldul creditelor în euro a urcat de la 100,2 miliarde la 120 de miliarde de lei. În același interval, soldul creditelor în lei a coborât de la 112 miliarde la 105,9 miliarde de lei, potrivit BNR. În cazul împrumuturilor în euro, valoarea exprimată în lei se modifică și odată cu schimbarea cursului.

Potrivit OCDE, în 2023 aproape jumătate din creditele noi în valută acordate companiilor au mers către importatori neți, adică firme care importă mai mult decât exportă. Organizația arată că firmele mici folosesc rar instrumente prin care se pot proteja de fluctuațiile cursului.

Cât ar plăti firma pentru același utilaj în lei și în euro

La cursul ipotetic de 5,35 lei pentru un euro, firma ar putea cumpăra utilajul cu un credit de 100.000 de euro sau cu unul de 535.000 de lei. În ambele cazuri, ar da banii înapoi în cinci ani. În iulie 2026, BNR raporta dobânzi medii de 4,88% în euro și de 9,87% în lei la creditele noi pentru companii de până la echivalentul unui milion de euro, cu scadențe de peste un an și de cel mult cinci ani.

La aceste dobânzi, rata lunară ar fi de 1.882 de euro sau de 11.333 de lei, în funcție de moneda aleasă. La cursul inițial, firma ar cumpăra cei 1.882 de euro cu aproximativ 10.067 de lei. De aici vine economia de 1.266 de lei din prima lună.

Raportul BNR asupra inflației din noiembrie oferă și un reper mai recent. În trimestrul al treilea din 2026, dobânda medie la creditele noi în lei acordate firmelor pentru sume sub echivalentul unui milion de euro a fost de 8,74%. Această medie include toate scadențele. Datele din iulie permit compararea dobânzilor în lei și în euro pentru aceeași categorie de sumă și durată.

La ce curs ar ajunge cele două rate lunare la egalitate

Dacă dobânda rămâne aceeași, firma datorează băncii tot 1.882 de euro pe lună. Se schimbă însă suma în lei pe care trebuie să o aibă în cont. Dacă euro s-ar scumpi cu 5% înainte de următoarea scadență, firma ar avea nevoie de încă 503 lei. La o scumpire de 10%, ar plăti cu 1.007 lei în plus față de rata inițială, dar încă ar economisi 260 de lei pe lună față de creditul în lei.

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Cu cât se scumpește euro față de cursul inițial Rata lunară convertită în lei Față de rata creditului în lei 0% 10.067 lei cu 1.266 lei mai puțin 3% 10.369 lei cu 964 lei mai puțin 5% 10.570 lei cu 763 lei mai puțin 10% 11.073 lei cu 260 lei mai puțin 15% 11.577 lei cu 244 lei mai mult

Calcule Adevărul Financiar pentru creditul de 100.000 de euro, la un curs inițial de 5,35 lei/euro.

Cele două rate lunare ar deveni egale la aproximativ 6,02 lei pentru un euro, cu 12,6% peste cursul inițial. Pentru un împrumut de 500.000 de euro luat în aceleași condiții, pragul ar fi același, dar o scumpire a euro cu 10% ar adăuga aproximativ 5.033 de lei la rata lunară.

Cum se poate pierde o economie de aproape 76.000 de lei

Dacă euro ar rămâne la 5,35 lei timp de cinci ani, firma ar rambursa în total cu aproape 76.000 de lei mai puțin pentru creditul în euro decât pentru cel în moneda națională. Cât păstrează din această economie depinde de cursul la care cumpără euro pentru fiecare dintre cele 60 de rate.

Dacă euro s-ar scumpi treptat cu 3% pe an, rata lunară ar depăși-o pe cea a creditului în lei abia în luna a 49-a. Datorită economiei din primii patru ani, firma ar încheia contractul cu aproximativ 28.257 de lei mai puțin de plată în total. La o scumpire de 5% pe an, rata în euro ar deveni mai mare încă din luna a 30-a. La finalul celor cinci ani, firma ar fi plătit cu 5.465 de lei mai mult decât dacă s-ar fi împrumutat în lei.

În simulare, totalul plăților ar fi același pentru cele două credite dacă euro s-ar scumpi uniform cu aproximativ 4,68% pe an și ar ajunge la 6,73 lei la ultima scadență. Dacă euro ar rămâne la 5,35 lei timp de 59 de luni și ar urca la 6,73 lei abia în ultima lună, firma ar păstra cea mai mare parte din economie. Ar cumpăra euro la cursul mai ridicat pentru o singură rată.

Ce se întâmplă dacă după primul an crește și dobânda

După 12 rate, firma ar mai avea de rambursat aproximativ 81.899 de euro. O scumpire a euro cu 5% față de cursul inițial ar mări cu aproximativ 21.900 de lei valoarea în lei a datoriei rămase. Acea datorie ar fi plătită în continuare în rate, în cei patru ani rămași.

Dacă dobânda în euro ar urca atunci de la 4,88% la 6,88%, rata pentru următoarele 48 de luni ar crește de la 1.882 la aproximativ 1.957 de euro. Cu dobânda în lei neschimbată, o scumpire a euro cu 8,3% față de cursul de la semnare ar fi deja suficientă pentru ca următoarea rată să o egaleze pe cea a creditului în lei.

Pentru o firmă care încasează și euro, contează câți îi rămân la data scadenței. Dacă, după plata furnizorilor, are 1.000 de euro pentru rata inițială de 1.882 de euro, mai trebuie să cumpere doar 882. O scumpire a euro cu 10% i-ar adăuga aproximativ 472 de lei la suma pe care trebuie să o scoată din contul în lei. Pentru o firmă care cumpără toată valuta necesară ratei, aceeași scumpire ar însemna 1.007 lei în plus.