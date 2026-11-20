În timp ce unii descoperă intențiile reale ale persoanelor din jur și se bucură de apropierea celor dragi, alții trebuie să fie mai atenți la cheltuieli și la modul în care își gestionează relațiile.

Horoscop 21 noiembrie Foto: Shutterstock

Berbec

Iubire - Nu amestecați viața sentimentală cu afacerile! Riscați să pierdeți ori una, ori alta. Sau chiar pe amândouă odată!

Sănătate - Vă aduceți singuri o stare de spirit excelentă, cumpărându-vă ceva personal din salariu.

Bani - Și de veți avea noroc la loterie, nu stau banii prea mult la voi. Există tentația de a-i arunca pe nimicuri.

Taur

Iubire - Îi atrageți pe ceilalți prin onestitate. Vedeți frumusețea și în imperfecțiunile celorlalți și știți să îi încurajați.

Sănătate - Vă vindecați prin compania oamenilor dragi. Sunteți empatic, bucuria și energia lor vă încarcă și pe voi.

Bani - Insecuritățile financiare apar la suprafață și vă cer promptitudine în a vă căuta surse suplimentare de venit.

Gemeni

Iubire - Mergeți înainte, nu înapoi! Alegeți să ieșiți cu oameni de la care știți că aveți ce învăța, chiar dacă e o provocare.

Sănătate - Începeți să vă interesați de metode alternative pentru a menține imunitatea, nu doar cu pastile.

Bani - Ambițiile personale nu trebuie pierdute din vedere. Vedeți cum stați cu planificarea pe termen lung.

Rac

Iubire - Subtilitatea nu e punctul forte. Dacă vreți să refuzați o invitație, fiți blând.

Sănătate - Aveți revelații mai puțin plăcute despre propriile sentimente și trăiri. Autoblamarea e de evitat.

Bani - Din dorința de a vă face plăcut, oferiți mai mult decât e cazul. Ceilalți vor profita.

Leu

Iubire - Aflați intențiile reale ale celor din familie. Sunteți direct, curajos și abordați onest discuțiile.

Sănătate - Mergeți la aceeași sală, urmați regimul individual. Traseul trebuie să fie cel obișnuit.

Bani - Primiți soluții, sfaturi și chiar promisiuni de sprijin de la familie. Nu vă aventurați să primiți mai mult decât strictul necesar.

Fecioară

Iubire - Căldura sufletească și manifestările de afecțiune sunt la ordinea zilei, dar vă fac să vă simțiți inconfortabil.

Sănătate - Dați un pas înapoi și analizați obiceiurile personale. Unele vă aduc neplăceri.

Bani - Aveți mai multă putere financiară decât credeți. Puteți face rost de sumele necesare cu ajutorul familiei.

Citește mai departe pe Click!

*Informațiile din acest articol nu au bază științifică