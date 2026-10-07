România se apropie de pragul de 1.500 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres, însă bilanțul inaugurărilor din 2026 rămâne sub estimările anunțate la începutul anului. Mai multe tronsoane importante, printre care și „autostrada cu tuneluri” Margina – Holdea, sunt așteptate în 2027.

Lucrări la Autostrada cu tuneluri din vest. Foto: Daniel Guță ADEVĂRUL

Rețeaua de autostrăzi și drumuri expres din România s-a extins la aproape 1.500 de kilometri în 2026, la peste jumătate de secol de la inaugurarea primei autostrăzi construite în România: tronsonul A1 București – Pitești, de circa 95 de kilometri, deschis în 1972.

Au fost estimări prea optimiste pentru 2026

Ritmul de construcție a drumurilor rapide din România a crescut de la mijlocul anilor 2000, impulsionat de finanțările acordate de Uniunea Europeană, de creșterea experienței constructorilor, de nevoile tot mai mari ale României și de presiunea pusă pe realizarea proiectelor de infrastructură.

În perioada 2020–2025, au fost deschiși, în medie, aproximativ 95 de kilometri de autostradă și drum expres pe an. Ritmul a variat de la un an la altul: de la circa 30 de kilometri în 2021 și puțin peste 50 de kilometri în 2022, la 200,5 kilometri în 2024, anul cu cele mai multe inaugurări de drumuri de mare viteză din România. În 2025 au fost dați în trafic alți 146 de kilometri, însă, la finalul anului trecut, oficialii din domeniul transporturilor se arătau extrem de optimiști cu privire la finalizarea proiectelor de infrastructură.

„În anul 2025 am atins borna de 1.418 kilometri de drumuri de mare viteză! Anul acesta am deschis circulația pe încă 146 km de autostradă și drum expres. Anul viitor este și mai ambițios: în 2026 ținta este de 250 de kilometri noi!”, anunța Cristian Pistol, directorul CNAIR, la sfârșitul lunii decembrie 2025.

Estimarea viza, printre altele, încă 125 de kilometri ai Autostrăzii Moldovei A7, finalizarea inelului nordic al A0, deschiderea secțiunii Tigveni – Curtea de Argeș a A1 Sibiu – Pitești, de circa 10 kilometri, sectorul Margina – Holdea al A1 Lugoj – Deva, de 13,5 kilometri (video), încă 68 de kilometri ai Autostrăzii Transilvania A3 și Drumul Expres Brăila – Galați, de 10,76 kilometri.

În 2026, până la începutul lunii octombrie, rețeaua de drumuri rapide din România s-a apropiat de borna de 1.500 de kilometri, după deschiderea altor 58 de kilometri în luna august: două sectoare ale Autostrăzii Moldovei A7, între Adjud, Răcăciuni și Bacău, și tronsonul Zimbor – Poarta Sălajului al Autostrăzii Transilvania A3.

„La sfârșitul lunii septembrie 2026, România înregistra o rețea de autostrăzi și drumuri expres cu o lungime totală de 1.476 km, la care se adaugă un număr de 991 km aflați în construcție și 321 km aflați în licitare”, arată platforma 130km.ro, dedicată proiectelor mari de infrastructură rutieră.

Până la sfârșitul anului, calendarul actualizat al platformei mai indică aproximativ 81 de kilometri de autostradă și drum expres care ar putea fi deschiși circulației. În același timp, mai multe tronsoane anunțate anterior pentru 2026 au fost mutate în estimările pentru 2027.

„Autostrada cu tuneluri”, mutată în 2027

Unul dintre cele mai cunoscute proiecte de infrastructură a cărui finalizare era așteptată în 2026, dar a cărui inaugurare este acum estimată pentru anul următor, este „autostrada cu tuneluri”.

Lucrările la sectorul Margina – Holdea au vizat o secțiune nouă de 9,13 kilometri, construită de la zero, cunoscută ca lotul cu tuneluri, care se adaugă celor aproximativ 4,5 kilometri realizați până în 2017 și lăsați în conservare. În total, întregul segment măsoară circa 13,5 kilometri.

Secțiunea cunoscută și ca „autostrada cu tuneluri” are un grad ridicat de complexitate, datorită celor două tuneluri ale căror patru galerii însumează peste 4,5 kilometri, dar și viaductelor și pasajelor care completează traseul. Tunelul Mic are galerii de 367,5 metri și 415 metri, iar Tunelul Mare are galerii de 1.825 de metri și 1.985 de metri.

Pe 18 septembrie 2026, constructorii români și bosniaci au finalizat străpungerea galeriilor Tunelului Mare, după ce galeriile Tunelului Mic fuseseră străpunse în 2025. Odată cu acest moment, una dintre cele mai dificile etape ale lucrărilor subterane a fost încheiată.

Prezent pe șantier, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a indicat prima parte a anului 2027 pentru deschiderea circulației: martie, potrivit estimării constructorului, sau finalul lunii mai, potrivit estimării specialiștilor din domeniul tehnic.

„Mai este variabila aceasta, care ține de ce se va întâmpla pe șantier în această perioadă. Dar greul s-a făcut. Străpungerea, mutarea acestei jumătăți de milion de metri cubi de pământ s-au realizat. Sigur, mai sunt lucruri care trebuie făcute, dar greul a trecut. Cred că viteza va fi mai mare de acum înainte”, declara ministrul Transporturilor.

Odată cu finalizarea tronsonului Margina – Holdea, va dispărea ultima întrerupere de pe A1 între Sibiu și Nădlac. Șoferii nu vor mai fi nevoiți să părăsească autostrada la Margina sau Holdea și să parcurgă porțiunea de DN68A prin Coșava, Coșevița și Holdea, înainte de a reveni pe A1. Sectorul va completa legătura continuă de mare viteză dintre centrul țării, Timișoara și frontiera cu Ungaria.

Între 50 și 135 de kilometri de autostradă și drum expres în 2026

Într-un scenariu prudent, până la sfârșitul lui 2026 ar mai putea fi inaugurați circa 50 de kilometri de autostradă și drum expres, în principal pe A0 Nord, A3 Suplacu de Barcău – Chiribiș, conexiunea de la Ungheni și Drumul Expres Brăila – Galați.

Într-o variantă optimistă, dacă vor fi deschise și sectoarele Tigveni – Curtea de Argeș, Nădășelu – Zimbor și Chiribiș – Biharia, bilanțul inaugurărilor suplimentare ar putea ajunge la aproape 120 de kilometri până la sfârșitul anului. Cu lotul 1 al A0 Nord, totalul s-ar apropia de 135 de kilometri. În scenariul mai rezervat, unele dintre aceste tronsoane s-ar muta în 2027, alături de A7 Bacău – Pașcani și alte proiecte deja amânate.

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La începutul lunii octombrie 2026, au rămas în șantier aproximativ 28,3 kilometri din Autostrada A0 a Capitalei, împărțiți în trei secțiuni: lotul 1 DJ601 – DN1 (17,5 km), o parte din lotul 3 Afumați – Cernica (circa 6,3 km) și lotul 4 Cernica – A2 (4,47 km). Potrivit datelor Centrului de Studii Tehnice Rutiere și Informatică (CESTRIN) din cadrul CNAIR citate pentru acest proiect, lotul 1 avea un progres fizic de 78,8%, cu termen de finalizare indicat pentru trimestrul al doilea din 2027. Totuși, Asociația Pro Infrastructură estima, pe 5 octombrie, că întregul lot ar putea fi deschis în decembrie 2026, deși semnala riscuri privind ritmul lucrărilor. Restul lotului 3 și lotul 4, în total circa 10,8 kilometri, sunt, de asemenea, estimate pentru deschidere în 2026.

Tot în 2026 ar putea fi deschisă secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș, de 9,86 kilometri, parte a Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești. Celelalte două mari secțiuni montane aflate în lucru sunt Boița – Cornetu (31,3 km) și Cornetu – Tigveni (37,4 km), cu termene de deschidere mai îndepărtate. Lucrările pe Tigveni – Curtea de Argeș sunt aproape terminate: datele CESTRIN citate indică un progres fizic de 98,27%, însă termenul de finalizare și anul estimat al deschiderii figurează încă în 2027. În schimb, 130km.ro estimează că tronsonul ar putea fi inaugurat încă din toamna lui 2026, datorită ritmului bun de construcție.

Pe Autostrada Transilvania A3, între Cluj-Napoca și Oradea, tronsonul Zimbor – Poarta Sălajului (12,24 km) a fost deja deschis în august, iar pentru finalul anului este așteptată deschiderea tronsonului Suplacu de Barcău – Chiribiș (26,35 km). Datele CESTRIN citate indică aici un progres fizic de peste 82%, cu termen de finalizare în decembrie 2026.

Pe traseul Nădășelu – Zimbor, de circa 30 de kilometri, lucrările din contractul principal, pe cei aproape 24,6 kilometri rămași în sarcina constructorului UMB, au ajuns la un progres fizic de 99%, însă deschiderea depinde de finalizarea viaductelor de la Nădășelu și Topa Mică, construite separat după modificarea traseului în zone cu probleme de stabilitate. Asociația Pro Infrastructură estimează că circulația ar putea fi deschisă încă din decembrie 2026, odată cu finalizarea viaductelor. Tot pentru decembrie 2026, Asociația Pro Infrastructură estimează și posibila deschidere a tronsonului Chiribiș – Biharia (28,55 km), înaintea termenului contractual prevăzut pentru 2027.

Pe Autostrada Moldovei A7, secțiunile Ploiești – Buzău, Buzău – Focșani și Focșani – Bacău sunt deja deschise integral, după noile inaugurări din august 2026. Următorul tronson, Bacău – Pașcani, are 77,38 kilometri și este împărțit în trei loturi: Săucești – Trifești Târg (30,3 km), Trifești – Gherăiești (19 km) și Mircești – Pașcani (28,1 km). Datele CESTRIN citate indică progrese fizice de aproximativ 71,7%, 61,2% și 55,7%, cu termene de finalizare încă în 2026. Totuși, 130km.ro a mutat deschiderea celor trei loturi în estimările pentru 2027. Asociația Pro Infrastructură avertiza încă din primăvară că șansele de finalizare la termen sunt reduse, iar în septembrie estima că A7 Bacău – Pașcani va reprezenta principala pierdere din ținta de autostrăzi pentru 2026.

Pe coridorul Autostrăzii Unirii A8, singurul obiectiv conex estimat pentru deschidere în 2026 este podul transfrontalier peste Prut de la Ungheni, împreună cu legăturile aferente (circa 1,1 km), care va asigura conexiunea cu Republica Moldova. Tronsonul de autostradă Târgu Mureș – Miercurea Nirajului (24,4 km) are termen de finalizare în decembrie 2027, iar Leghin – Târgu Neamț (29,9 km) a fost mutat în estimările actualizate tot pentru 2027.

Pe Drumul Expres Brăila – Galați, lucrările sunt în continuare estimate pentru finalizare în 2026. Tronsonul are aproximativ 10,8 kilometri, iar elementul spectaculos al traseului este podul hobanat peste Siret, cu o lungime de circa 310 metri.

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Peste 200 de kilometri de autostradă așteptați în 2027

Anul 2027 ar putea deveni unul dintre cei mai buni ani pentru inaugurările de autostrăzi din România, situație favorizată și de întârzierile acumulate pe unele șantiere programate inițial pentru 2026. Bilanțul ar putea depăși 200 de kilometri, în funcție de tronsoanele care vor rămâne de finalizat după încheierea acestui an. Într-un scenariu care include și deschiderea anticipată a celor două tronsoane centrale ale A13 Sibiu – Făgăraș, precum și toate proiectele enumerate mai jos, totalul s-ar putea apropia de 300 de kilometri.

Pe A0 Nord, lotul 1 DJ601 – DN1 (17,5 km) ar putea intra în bilanțul anului 2027 dacă nu va fi deschis până la sfârșitul lui 2026.

Pe A1, tronsonul Margina – Holdea (13,5 km), cu cele două tuneluri de pe Autostrada Lugoj – Deva, este așteptat în prima parte a lui 2027. Tot pe A1, dacă secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș (9,86 km) nu va fi deschisă anticipat la sfârșitul lui 2026, aceasta ar putea intra și ea în bilanțul anului următor.

Pe A3, în 2027 ar putea fi deschiși cei aproape 30 de kilometri dintre Nădășelu și Zimbor, la limita județelor Cluj și Sălaj, dacă inaugurarea nu va avea loc până la sfârșitul lui 2026. Traseul include și marile viaducte de la Nădășelu și Topa Mică. Tot în 2027 ar putea intra în trafic și tronsoanele Suplacu de Barcău – Chiribiș (26,35 km) și Chiribiș – Biharia (28,55 km), în județul Bihor, dacă nu vor fi deschise în 2026. Pentru Chiribiș – Biharia, termenul contractual este prevăzut în 2027.

Pe A7, în 2027 este așteptată deschiderea întregului tronson Bacău – Pașcani (77,4 km), împărțit în trei loturi: Săucești – Trifești Târg (30,3 km), Trifești – Gherăiești (19 km) și Mircești – Pașcani (28,1 km). Odată cu finalizarea acestuia, Pașcaniul va fi legat continuu prin autostradă de București, prin nodul de la Dumbrava, unde A7 se conectează direct cu A3 spre Capitală.

Pe A8, pentru 2027 sunt așteptate capetele finanțate inițial prin PNRR: tronsoanele Târgu Mureș – Miercurea Nirajului (24,4 km) și Leghin – Târgu Neamț (29,9 km), în timp ce secțiunile montane de legătură au termene mai îndepărtate.

Pe A13 Sibiu – Făgăraș, cele două tronsoane centrale, Avrig/Mârșa – Arpașu de Jos (19,92 km) și Arpașu de Jos – Sâmbăta de Sus (17,61 km), au ajuns la stadii avansate, iar Asociația Pro Infrastructură a estimat că, într-un scenariu foarte optimist, ar putea fi deschise anticipat spre sfârșitul anului 2027, înaintea termenelor contractuale din 2028.