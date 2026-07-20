Autostrada Sibiu-Pitești: Prima galerie a tunelului Boița 1 a fost străpunsă

Prima galerie a tunelului Boița 1, de pe secțiunea 2 a Autostrăzii Sibiu-Pitești (A1), a fost străpunsă luni, a anunțat Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Tunelul Boița 1 este format din două galerii, cu lungimi de 264 de metri, respectiv 247 de metri. Constructorii turci de la asocierea Mapa-Cengiz au finalizat străpungerea galeriei de pe sensul de mers Sibiu-Pitești.

În galeria din dreapta, corespunzătoare sensului de mers Pitești-Sibiu, mai sunt de excavat 152 de metri. Stadiul fizic al lucrărilor la tunelul Boița 1 a ajuns la aproximativ 30%.

Lucrări simultane la trei tuneluri

Pe șantierul secțiunii Boița-Cornetu se lucrează simultan la alte două tuneluri.

La tunelul Balota, cu o lungime de 500 de metri, constructorii execută căptușelile exterioare în zona portalului de ieșire, iar stadiul fizic al excavațiilor a ajuns la 4%.

La tunelul Robești, cu o lungime de 900 de metri, ambele galerii au fost deja străpunse, iar stadiul fizic al lucrărilor este de aproximativ 36%. În prezent, se desfășoară lucrări de armare, cofrare și betonare a fundației banchetei în zona portalului de intrare.

Pe întregul șantier al secțiunii 2, Boița-Cornetu, sunt mobilizați 630 de muncitori și 150 de utilaje. Stadiul fizic general al lucrărilor este de aproximativ 13%.

Constructorii pot executa doar aproximativ 45% din lucrări

Potrivit directorului general al CNAIR, în absența Acordului Revizuit de Mediu și, implicit, a Autorizațiilor de Construire pentru întregul șantier, constructorii pot executa doar aproximativ 45% din totalul lucrărilor prevăzute în contract.

Din acest motiv, activitățile sunt concentrate la tuneluri, viaducte, terasamente și lucrările de consolidare de pe sectoarele pentru care a fost emisă Autorizație de Construire.

Pe traseul secțiunii 2 Boița-Cornetu, cu o lungime de 31,33 kilometri, vor fi construite șapte tuneluri. Toate vor fi realizate prin NATM (Noua Metodă Austriacă), o tehnologie care folosește rezistența naturală a masivului stâncos pentru susținerea tunelului, prin torcretare, bulonare și stabilizare.

Contractul are o valoare de 4,25 miliarde de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Transport.