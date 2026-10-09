sursa video: CNAIR

Șoferii ar putea circula până la sfârșitul lunii octombrie pe încă 13 kilometri din Autostrada Bucureștiului A0.

Tronsonul dintre Afumați și Pantelimon este aproape finalizat, iar deschiderea lui va permite punerea în circulație și a lotului vecin, deja recepționat.

Anunțul a fost făcut de Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care a precizat că lucrările pe Lotul 3 al A0 Nord, între Afumați și Pantelimon, au ajuns la un stadiu fizic de 98,35%. Potrivit șefului CNAIR, dacă ritmul actual de lucru se menține, circulația ar putea fi deschisă până la finalul lunii octombrie.

Autostrada A0 Nord, aproape de deschidere Foto: CNAIR

Peste 200 de muncitori lucrează pe șantier

Antreprenorul chinez China Civil Engineering Construction Corporation și-a intensificat mobilizarea față de perioada verii. În prezent, echipele lucrează la structuri, la așternerea asfaltului, la amenajarea spațiilor de servicii și la instalarea sistemelor inteligente de transport (ITS).

Pe șantier sunt mobilizate 123 de utilaje și peste 200 de muncitori și operatori.

„În scurt timp se va circula pe încă 13 km ai A0 Nord, între Glina și Afumați!”, a transmis Cristian Pistol.

Contractul pentru Lotul 3 al Autostrăzii A0 Nord are o valoare de 397,99 milioane de lei, fără TVA, și este finanțat din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027.

„În momentul în care lotul 3 va fi finalizat, se va putea deschide circulația și pe lotul 4 (Pantelimon- Glina), care a fost deja recepționat. Astfel, semi-inelul nordic al Centurii Capitalei va asigura conexiunea continuă între A3 (București-Ploiești) și A2 (București- Constanța).”, a mai spus Cristian Pistol.