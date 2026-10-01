„Nu solicit” nu înseamnă „refuz”. De ce a fost achitat un șofer

Un șofer care acceptase recoltarea primei probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei a fost achitat de Curtea de Apel Pitești. În cazul analizat, faptul că nu solicitase a doua probă nu a fost considerat un refuz de recoltare, se arată într-o notă pe JURIDICE.ro publicată de Andreea Coman.

Foto: pixabay

Conducătorul auto declarase că „nu refuză recoltarea celei de-a doua probe, dar nu o solicită”. Probele din dosar au confirmat lipsa unei solicitări, fără să demonstreze un refuz clar și neechivoc.

Instanța a subliniat că recoltarea probelor necesare stabilirii alcoolemiei reprezintă o obligație și nu depinde de o cerere a șoferului. Prin urmare, în împrejurările acestui caz, nesolicitarea celei de-a doua probe nu putea fi tratată ca refuz, iar fapta nu constituia infracțiunea pentru care șoferul fusese judecat.

Soluția instanței nu înseamnă că refuzul recoltării este permis, ci că acesta nu poate fi confundat cu simpla nesolicitare a unei probe.