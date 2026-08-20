Prețurile carburanților pe 20 august. Unde găsesc șoferii cea mai ieftină benzină și motorină

Prețurile benzinei și motorinei se mențin joi, 20 august, la niveluri similare zilei precedente. Cel mai mic preț pentru un litru de benzină este înregistrat în județul Sălaj, unde șoferii plătesc 9,48 de lei.

Potrivit Peco Online, prețul motorinei se menține la peste 10 lei litrul, cele mai mici prețuri regăsindu-se în Timiș, Arad, Bihor, Sălaj, Suceava, Sibiu și Gorj, unde litrul costă 10,01 lei. În Cluj, motorina este 10,09 lei pe litru, iar în Ilfov este 10,02 lei.

În cazul benzinei, minimele se mențin la media de miercuri, de 9,5 lei.

În ceea ce privește GPL-ul, prețurile variază între 4,59 și 4,64 lei pe litru, cel mai mic tarif fiind în Cluj-Napoca.

Prețul motorinei a trecut de 10 lei litrul pe 27 iulie, iar motorina a trecut de 9 lei începând cu 24 iulie.

În 2021, prețul mediu al benzinei era de 5,69 lei pe litru, iar cel al motorinei, de 5,65 lei. Pentru GPL, șoferii plăteau în medie 3 lei pe litru.

Un an mai târziu, în 2022, prețurile medii au crescut la 7,35 lei pentru benzină, 8,07 lei pentru motorină și 4,04 lei pentru GPL. În 2023, benzina costa în medie 6,75 lei pe litru, motorina 7,18 lei, iar GPL-ul 3,59 lei.

În 2024, prețurile medii au crescut, din nou, la 7,13 lei pentru benzină, 7,30 lei pentru motorină. GPL-ul scăzuse la 3,47 lei. În 2025, acestea au ajuns la 7,32 lei, 7,55 lei și, respectiv, 3,66 lei.

În 2026, prețul mediu este de 8,62 lei pentru un litru de benzină, 9,12 lei pentru un litru de motorină și 4,25 lei pentru un litru de GPL.