Scumpiri fără frână: Prețul motorinei trece de 10 lei/litru în stațiile din România

Prețurile carburanților continuă să crească accelerat, iar în unele benzinării motorina a depășit luni pragul de 10 lei pe litru. Între timp, proiectul privind reducerea temporară graduală a accizei la motorină a fost adoptat de Senat.

Potrivit datelor citate de Economedia, un litru de motorină standard este comercializat în stațiile Lukoil cu 10,18 lei, cu 20 de bani mai mult decât în ziua precedentă. În rețelele OMV și MOL, prețul motorinei a ajuns la 9,98 lei/litru, în timp ce la Petrom și Socar este de 9,92 lei/litru.

Lukoil a majorat și prețul benzinei, de la 9,08 lei la 9,24 lei pe litru. La celelalte rețele mari, prețurile au rămas neschimbate, însă depășesc în continuare pragul de 9 lei/litru. Cele mai mici tarife la benzină din marile lanțuri sunt practicate de Petrom și Socar, unde un litru costă 9,06 lei.

Diferența dintre cea mai ieftină și cea mai scumpă motorină standard din marile rețele a ajuns astfel la 26 de bani pe litru, în timp ce la benzină ecartul este de 18 bani pe litru.

Cele mai mici prețuri, în stații independente și în vestul țării

Conform datelor publicate de Promotor, cea mai ieftină benzină standard 95 din România se găsește la stația independentă Petromar din Alexandria, județul Teleorman, unde un litru este vândut cu 8,65 lei. Urmează o stație Socar din Timișoara, cu 8,99 lei/litru, și stații Petrom din același oraș, cu 9,03 lei/litru.

La motorină standard, cele mai reduse prețuri sunt înregistrate la stațiile Gazprom/Nis Petrol din zonele de frontieră ale județelor Arad și Bihor, unde carburantul se vinde cu 9,14 lei/litru. Pe următoarele locuri se află stația Petromar din Alexandria, cu 9,35 lei/litru, și stațiile Petrom și Socar din Timișoara, unde motorina costă 9,88 lei/litru.

Senatul a adoptat proiectul privind reducerea temporară și graduală a accizei la motorină

Senatul a adoptat luni, cu 116 voturi pentru și opt abțineri, proiectul de lege care instituie o situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere și introduce un mecanism de reducere graduală a accizei la motorină.

Măsura vine în contextul creșterii prețurilor internaționale la petrol și produse petroliere, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, efecte resimțite și pe piața românească.

Potrivit proiectului, „se instituie situaţia de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere, respectiv benzină şi motorină de la data apariţiei prezentei legi până la data de 31 octombrie inclusiv”, perioada putând fi prelungită prin hotărâre de Guvern pentru intervale de cel mult trei luni.

Legea stabilește că situația de criză poate fi declarată în cazul unor perturbări majore ale pieței, generate de conflicte armate, sancțiuni internaționale, probleme în lanțurile de aprovizionare sau alte situații excepționale. Printre criteriile de activare se numără majorarea cu minimum 20% a cotației petrolului Brent sau a prețurilor la pompă, precum și riscurile de întrerupere a aprovizionării cu țiței și produse petroliere.

Pe durata stării de criză, exporturile și livrările intracomunitare de motorină și țiței vor putea fi efectuate doar cu acordul Ministerului Energiei și al Ministerului Economiei.

Principalul element al proiectului îl reprezintă reducerea temporară a accizei la motorină. Actul normativ prevede că „nivelul diminuării accizei se stabileşte gradual între 5% şi 25% din nivelul accizei în vigoare”, în funcție de evoluția cotațiilor Platts pentru motorină și a prețului mediu la pompă.

Ministerul Finanțelor va analiza de două ori pe lună indicatorii de piață și va stabili nivelul reducerii aplicabil pentru următorul interval de două săptămâni. Dacă criteriile nu mai sunt îndeplinite, reducerea accizei va reveni la zero.

Proiectul a fost adoptat de Senat în calitate de primă Cameră sesizată și urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, for decizional.

„România nu se mai confruntă doar cu o criză a prețului, ci cu un risc real de criză de aprovizionare”

Amintim că Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, a avertizat, tot luni, că principala provocare de pe piața carburanților nu mai este nivelul prețurilor, ci disponibilitatea produselor petroliere, în contextul unui deficit european de motorină și al scăderii stocurilor.

„România nu se mai confruntă doar cu o criză a prețului, ci cu un risc real de criză de aprovizionare. Ministerul Finanțelor susține o abordare responsabilă a intervenției. Problema pe piața carburanților azi nu mai este doar cât costă combustibilul, ci dacă există suficient produs disponibil. Piața europeană se confruntă cu un deficit de motorină și alte produse petroliere, stocurile sunt astăzi în scădere, iar competiția pentru volumele disponibile este una fără precedent”, a scris Nazare pe Facebook.