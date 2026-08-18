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Transportatorii cer reguli mai dure pentru controlarea adaosului comercial la carburanți

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Federaţia Operatorilor Români de Transport (FORT), membră a IMM România, solicită Parlamentului să modifice articolul 2, punctul 11, din Legea nr. 162/2026 privind ajustarea temporară a accizei la carburanţi în funcţie de evoluţia pieţei şi să introducă un control real al plafonării adaosului comercial, a declarat, marţi, preşedintele organizaţiei, Beniamin Lucescu.

Carburanți
Carburanți FOTO: Adevărul

„Legea 162 nu plafonează adaosul comercial. De aceea, comercianții, distribuitorii de carburanți, pot ridica cât vor ei prețul. Solicităm pe această cale Parlamentului, nu Guvernului, care nu poate da ordonanță, să modifice legislația şi să corecteze articolul 2, punctul 11 din Legea 162 pe 2026 pentru a introduce adevăratul control pe plafonarea adaosului comercial", a spus preşedintele FORT.

Acesta a adăugat că Federația a cerut şi Consiliului Concurenţei „să verifice componența preţurilor şi marjele în perioada 1 iulie - 1 august 2026”, mai ales că președintele autorității de concurenţă a menţionat că, până la finalul acestei luni, va da publicităţii un raport pe această temă, scrie Agerpres.

"FORT solicită normalizarea preţurilor şi a marjelor de profit din domeniul carburanţilor, astfel încât acestea să reflecte evoluţia reală a pieţei şi să nu afecteze economia românească. Oare unde se duc aceste profituri excesive? Solicităm Parlamentului, Guvernului şi Consiliului Concurenţei: analizarea urgentă a modului de formare a preţurilor speculative la carburanţi, pe ultimele 20 de zile; măsuri pentru creşterea transparenţei şi a concurenţei reale pe piaţă", a spus Beniamin Lucescu.

Transportatorii susţin că, în timp ce preţul barilului de petrol este cu mult sub maximele atinse în perioada conflictului din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la preţuri istorice.

"Costurile au scăzut, însă acest lucru nu se regăseşte în preţul de la pompă. În schimb, transportatorii români, firmele şi milioane de consumatori suportă costuri tot mai mari, iar întreaga economie pierde competitivitate", explică reprezentanţii FORT.

Potrivit Ministerului Finanţelor, reducerea temporară de 20% a accizei la motorina standard se aplică, în perioada 16-31 august 2026, în urma analizei indicatorilor de piaţă prevăzuţi de mecanismul introdus prin Legea nr.162/2026. Măsura răspunde creşterii semnificative a cotaţiilor internaţionale şi a preţurilor la pompă şi are ca obiectiv limitarea presiunii asupra populaţiei şi economiei.

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