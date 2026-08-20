 Peste 2.500 MW de noi capacități de producție și stocare au fost conectate la rețeaua electrică în 2026 | adevarul.ro
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Peste 2.500 MW de noi capacități de producție și stocare au fost conectate la rețeaua electrică în 2026

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Sistemul Electroenergetic Național (SEN) a depășit, la 20 august 2026, pragul de 2.500 MW de noi capacități de producție și stocare conectate la rețea de la începutul anului. Pragul a fost depășit odată cu conectarea instalației de stocare Părău, cu o capacitate de 76,76 MW și o capacitate de stocare de 150,288 MWh.

Stație electrică
Peste 2.500 MW de noi capacități de producție și stocare au fost conectate la SEN în 2026

În total, capacitățile de producție și stocare conectate la rețea în 2026 însumează 2.514 MW.

Structura acestora este următoarea:

  • fotovoltaic: 1.331 MW;
  • stocare: 663 MW;
  • eolian: 496 MW;
  • hidrocarburi: 20 MW;
  • biogaz: 5 MW.

Capacitățile sunt conectate atât la Rețeaua Electrică de Transport (RET), cât și la rețelele electrice de distribuție.

Acestea se află în etape diferite de dezvoltare și punere în funcțiune, de la instalații care dețin deja licență de exploatare comercială până la capacități aflate în etapa testelor funcționale interne și a testelor de conformitate.

Stocarea ajunge la aproape 1.000 MW

La 1 august 2026, Sistemul Electroenergetic Național avea la dispoziție o capacitate totală de 989 MW în instalații de stocare. În această valoare sunt incluse atât instalațiile de stocare independente, cât și capacitățile de stocare integrate în centrale electrice mixte.

Noile instalații de stocare contribuie la creșterea resurselor disponibile pentru funcționarea sistemului și la diversificarea capacităților energetice conectate la rețea.

Integrarea capacităților de producție din surse regenerabile presupune menținerea echilibrului dintre producție și consum, iar instalațiile de stocare sunt utilizate pentru creșterea flexibilității sistemului și valorificarea energiei produse din surse regenerabile.

Alte capacități de aproximativ 3.000 MW, estimate până la sfârșitul anului

Potrivit estimărilor Transelectrica, procesul de racordare și conectare a noilor capacități va continua în perioada următoare.

Până la sfârșitul anului 2026 sunt estimate conectări de aproximativ 1.000 MW în centrale fotovoltaice și eoliene și de aproximativ 1.000 MW în instalații de stocare.

La acestea se vor adăuga capacitățile de producție pe gaze naturale ale centralelor de la Mintia și Iernut.

Procesul de racordare implică operatorii de transport și distribuție, investitorii și dezvoltatorii, de la pregătirea procedurilor de racordare până la conectarea la SEN și operaționalizarea instalațiilor.

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